Stožer: U Hrvatskoj 271 novih slučajeva na 7.996 testiranih, nema preminulih

4.8. – 12:50 U protekla 24 sata zabilježen je 271 novi slučaj pa je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 1.147. Među njima je 153 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 12 pacijenata. U protekla 24 sata oporavilo se 135 osoba, a testirano je njih 7.996. Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas je ukupno zabilježeno 364.244 osoba zaraženih novim koronavirusom, od čega 271 u protekla 24 sata. 354.830 osoba se oporavilo, od toga 135 u protekla 24 sata.

U protekla 24 sata nema novih preminulih osoba, do danas 8.267 osoba. Do danas je ukupno testirano 2.324.297 osoba, od toga 7.996 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 3.925 osoba. Zaključno s 3. kolovoza utrošeno je 3.099.209 doza cjepiva, a cijepljeno je je 40,7% ukupnog stanovništva, odnosno 49,0% odraslog stanovništva.

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

Na dan 3. kolovoza utrošeno je 8.150 doza cjepiva, a od toga je 3.518 osoba cijepljeno prvom dozom. Zaključno s 3. kolovoza 1.653.601 osoba cijepljeno je barem jednom dozom, a od njih je cijepljenje završeno za 1.498.932 osoba (1.445.608 osoba cijepljeno s dvije doze te 53.324 osoba cijepljeno cjepivom Jannsen), što čini 44,48% odraslog stanovništva.

3.8. – 12:15 U posljednja 24 sata zabilježeno je 186 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 1.011. Među njima su 149 pacijenata na bolničkom liječenju, a od toga je na respiratoru 11 pacijenata. Preminula je jedna osoba.

Od 25. veljače 2020. godine, kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas su ukupno zabilježene 363.973 osobe zaražene novim koronavirusom, od kojih je 8.267 preminulo, a ukupno se oporavilo 354.695 osoba, od kojih 127 u posljednja 24 sata.

U samoizolaciji je trenutno 4.114 osoba. Do danas je ukupno testirana 2.316.301 osoba, od toga 7.341 u posljednja 24 sata.

Zaključno s 2. kolovoza utrošeno je 3.091.467 doza cjepiva, a cijepljeno je 40.7% ukupnog stanovništva, odnosno 48.9% odraslog stanovništva. Na dan 2. kolovoza utrošeno je 11.107 doza cjepiva, a od toga je 3.361 osoba cijepljena prvom dozom.

2.8. – 12:30 U protekla 24 sata zabilježeno je 29 novih slučajeva pa je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 953. Među njima je 156 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 13 pacijenata. U protekla 24 sata oporavilo se 175 osoba, a testirano je njih 3.243. Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas je ukupno zabilježeno 363.787 osoba zaraženih novim koronavirusom, od čega 29 u protekla 24 sata. 354.568​ osoba se oporavilo, od toga 175 u protekla 24 sata.

U protekla 24 sata preminule su tri osobe, do danas 8.266 osoba. Do danas je ukupno testirano 2.308.960 osoba, od toga 3.243 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 4.326 osoba.

Zaključno s 1. kolovoza utrošeno je 3.080.719 doza cjepiva, a cijepljeno je je 40,6% ukupnog stanovništva, odnosno 48,8% odraslog stanovništva. Na dan 30. srpnja utrošeno je 2.366 doza cjepiva, a od toga je 697 osoba cijepljeno prvom dozom. Zaključno s 1. kolovoza 1.647.156 osoba cijepljeno je barem jednom dozom, a od njih je cijepljenje završeno za 1.485.510 osoba (1.433.563 osoba cijepljeno s dvije doze te 51.947 osoba cijepljeno cjepivom Jannsen), što čini 44,08% odraslog stanovništva.

1.8. – 11:00 U protekla 24 sata zabilježena su 143 nova slučaja pa je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 1.102. Među njima je 150 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 12 pacijenata. U protekla 24 sata oporavilo se 155 osoba, a testirano je njih 6.017. Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas je ukupno zabilježeno 363758 osoba zaraženih novim koronavirusom, od čega 143 u protekla 24 sata. 354393 osoba se oporavilo, od toga 155 u protekla 24 sata. U protekla 24 sata preminule su četiri osobe, do danas 8.263 osoba. Do danas je ukupno testirano 2.305.717 osoba, od toga 6.017 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 4.029 osoba. Zaključno s 31. srpnja utrošeno je 3.078.364 doza cjepiva, a cijepljeno je je 40,6% ukupnog stanovništva, odnosno 48,8% odraslog stanovništva. Na dan 31. srpnja utrošeno je 9.728 doza cjepiva, a od toga je 3.067 osoba cijepljeno prvom dozom. Zaključno s 31. srpnja 1.646.466 osoba cijepljeno je barem jednom dozom, a od njih je cijepljenje završeno za 1.483.687 osoba (1.431.898 osoba cijepljeno s dvije doze te 51.789 osoba cijepljeno cjepivom Jannsen), što čini 44,02% odraslog stanovništva.

31.07. – 11:00 U protekla 24 sata zabilježeno je 218 novih slučajeva pa je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 1.118. Među njima je 150 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 11 pacijenata. U protekla 24 sata oporavile su se 183 osobe, a testirano je njih 6.881. Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas je ukupno zabilježeno 363.615 osoba zaraženih novim koronavirusom, od čega 218 u protekla 24 sata. 354.238 osoba se oporavilo, od toga 183 u protekla 24 sata. U protekla 24 sata preminulo je pet osoba, do danas 8.259 osoba. Do danas je ukupno testirano 2.299.700 osoba, od toga 6.881 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 3.920 osoba. Zaključno s 30. srpnja utrošeno je 3.068.657 doza cjepiva, a cijepljeno je je 40,5% ukupnog stanovništva, odnosno 48,7% odraslog stanovništva. Na dan 30. srpnja utrošeno je 12.190 doza cjepiva, a od toga je 4.460 osoba cijepljeno prvom dozom. Zaključno s 30. srpnja 1.643.402 osobe cijepljene su barem jednom dozom, a od njih je cijepljenje završeno za 1.476.309 osoba (1.425.255 osoba cijepljeno s dvije doze te 51.054 osoba cijepljeno cjepivom Jannsen), što čini 43,81 % odraslog stanovništva.

30.07. – 11:00 U protekla 24 sata zabilježeno je 170 novih slučajeva pa je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 1.088. Među njima su 154 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 12 pacijenata. U protekla 24 sata oporavile su se 154 osobe, a testirano je njih 5.397. Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas je ukupno zabilježeno 363.397 osoba zaraženih novim koronavirusom, od čega 170 u protekla 24 sata. 354.055 osoba se oporavilo, od toga 154 u protekla 24 sata. U protekla 24 sata preminule su četiri osobe, do danas 8.254 osoba. Do danas je ukupno testirano 2.292.819 osoba, od toga 5.397 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 3.718 osoba. Zaključno s 29. srpnja utrošena je 3.057.321 doza cjepiva, a cijepljeno je je 40,4% ukupnog stanovništva, odnosno 48,6% odraslog stanovništva. Na dan 29. srpnja utrošeno je 15.034 doza cjepiva, a od toga je 7.188 osoba cijepljeno prvom dozom. Zaključno s 29. srpnja 1.639.095 osoba cijepljeno je barem jednom dozom, a od njih je cijepljenje završeno za 1.468.059 osoba (1.418.226 osoba cijepljeno s dvije doze te 49.833 osoba cijepljeno cjepivom Jannsen), što čini 43,57 % odraslog stanovništva.

29.07. – 12:00 U protekla 24 sata zabilježeno je 188 novih slučajeva pa je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 1.076. Među njima je 149 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 12 pacijenata. U protekla 24 sata oporavile su se 153 osobe, a testirano je njih 5.848. Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas je ukupno zabilježeno 363.227 osoba zaraženih novim koronavirusom, od čega 188 u protekla 24 sata. 353.901 osoba se oporavila, od toga 153 u protekla 24 sata. U protekla 24 sata preminula je jedna osoba, ukupno do danas 8.250 osoba. Do danas su ukupno testirane 2.287.422 osobe, od toga 5.848 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 3.525 osoba. Zaključno s 28. srpnja utrošena je 3.042.701 doza cjepiva, a cijepljeno je je 40,2% ukupnog stanovništva, odnosno 48,4% odraslog stanovništva. Na dan 28. srpnja utrošeno je 11.614 doza cjepiva, a od toga je 4.338 osoba cijepljeno prvom dozom. Zaključno s 27. srpnja 1.632.151 osoba cijepljena je barem jednom dozom, a od njih je cijepljenje završeno za 1.458.539 osoba (1.410.550 osoba cijepljeno s dvije doze te 47.989 osoba cijepljeno cjepivom Jannsen), što čini 43,29 % odraslog stanovništva.

28.07. – 13:00 U protekla 24 sata zabilježeno je 198 novih slučajeva pa je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 1.042. Među njima su 143 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 11 pacijenata. U protekla 24 sata oporavilo se 125 osoba, a testirano je njih 6.141. Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas je ukupno zabilježeno 363.039 osoba zaraženih novim koronavirusom, od čega 198 u protekla 24 sata. 353.748 osoba se oporavilo, od toga 125 u protekla 24 sata. U protekla 24 sata preminule su dvije osobe, ukupno do danas 8.249 osoba. Do danas su ukupno testirane 2.281.574 osobe, od toga 6.141 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 3.419 osoba. Zaključno s 27. srpnja utrošene su 3.031.563 doze cjepiva, a cijepljeno je je 40,1% ukupnog stanovništva, odnosno 48,2% odraslog stanovništva. Na dan 27. srpnja utrošeno je 13,556 doza cjepiva, a od toga je 4. 839 osoba cijepljeno prvom dozom. Zaključno s 27. srpnja 1.628.084 osoba cijepljeno je barem jednom dozom, a od njih je cijepljenje završeno za 1.450.537 osoba (1.403.479 osoba cijepljeno s dvije doze te 47.058 osoba cijepljeno cjepivom Jannsen), što čini 43,05 % odraslog stanovništva.

27.07. – 14:00 U protekla 24 sata zabilježena su 193 nova slučaja pa je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 971. Među njima su 143 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 13 pacijenata. U protekla 24 sata oporavilo se 146 osoba, a testirano je njih 7.393. Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas je ukupno zabilježena 362.841 osoba zaražena novim koronavirusom, od čega 193 u protekla 24 sata. 353.623 osobe su se oporavile, od toga 146 u protekla 24 sata. U protekla 24 sata nema preminulih osoba, ukupno do danas 8.247 osoba. Do danas su ukupno testirane 2.275.433 osobe, od toga 7.393 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 3.267 osoba. Zaključno s 26. srpnja utrošena je 3.018.451 doza cjepiva, a cijepljeno je je 40,0% ukupnog stanovništva, odnosno 48,1% odraslog stanovništva. Na dan 26. srpnja utrošeno je 10.211 doza cjepiva, a od toga je 3. 384 osoba cijepljeno prvom dozom. Zaključno s 26. srpnja 1.623.475 osoba cijepljeno je barem jednom dozom, a od njih je cijepljenje završeno za 1.440.370 osoba (1.394.976 osoba cijepljeno s dvije doze te 45.394 osoba cijepljeno cjepivom Jannsen), što čini 42,76 % odraslog stanovništva.

26.07. – 12:00 U protekla 24 sata zabilježeno je 27 novih slučajeva pa je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 924. Među njima je 138 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 13 pacijenata. U protekla 24 sata oporavilo se 110 osoba, a testirano je njih 3.372. Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas je ukupno zabilježeno 362.648 osoba zaraženih novim koronavirusom, od čega 27 u protekla 24 sata. 353.477 osoba se oporavilo, od toga 110 u protekla 24 sata. U protekla 24 sata preminule su dvije osobe, ukupno do danas 8.247 osoba. Do danas je ukupno testirano 2.251.838 osoba, od toga 3.372 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 3.521 osoba. Zaključno s 25. srpnja utrošene su 3.008.752 doze cjepiva, a cijepljeno je je 39,9% ukupnog stanovništva, odnosno 48,0% odraslog stanovništva. Na dan 25. srpnja utrošeno je 3.410 doza cjepiva, a od toga je 365 osoba cijepljeno prvom dozom. Zaključno s 25. srpnja 1.620.439 osoba cijepljeno je barem jednom dozom, a od njih je cijepljenje završeno za 1.433.059 osoba (1.388.313 osoba cijepljeno s dvije doze te 44.746 osoba cijepljeno cjepivom Jannsen), što čini 42,54 % odraslog stanovništva.

25.07. – 11:50 U protekla 24 sata zabilježeno je 125 novih slučajeva pa je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 1.009. Među njima je 137 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 13 pacijenata. U protekla 24 sata oporavilo se 129 osoba, a testirano je njih 5.979. Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas je ukupno zabilježena 362.621 osoba zaražena novim koronavirusom, od čega 125 u protekla 24 sata. 353.367 osoba se oporavilo, od toga 129 u protekla 24 sata. U protekla 24 sata nije bilo evidentiranih preminulih osoba. Ukupno je preminulo 8.245 osoba. Do danas je ukupno testirano 2.248.466 osoba, od toga 5.979 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 3.198 osoba. Zaključno s 24. srpnja utrošeno je 3.005.376 doza cjepiva, a cijepljeno je je 39,9% ukupnog stanovništva, odnosno 48,0% odraslog stanovništva. Na dan 24. srpnja utrošeno je 8.105 doza cjepiva, a od toga je 2.848 osoba cijepljeno prvom dozom. Zaključno s 24. srpnja 1.620.106 osoba cijepljeno je barem jednom dozom, a od njih je cijepljenje završeno za 1.429.990 osoba (1.385.270 osoba cijepljenih s dvije doze te 44.720 osoba cijepljenih cjepivom Jannsen), što čini 42,45 % odraslog stanovništva.

24.07. – 12:30 U protekla 24 sata zabilježen je 191 novi slučaj pa je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 1.013. Među njima je 121 pacijent na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 15 pacijenata. U protekla 24 sata oporavilo se 135 osoba, a testirano je njih 6.118. Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas je ukupno zabilježeno 362.496 osoba zaraženih novim koronavirusom, od čega 191 u protekla 24 sata. 353.238 osoba se oporavilo, od toga 135 u protekla 24 sata. U protekla 24 sata nije bilo evidentiranih preminulih osoba. Ukupno je preminulo 8.245 osoba. Do danas je ukupno testirano 2.242.487 osoba, od toga 6.118 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji su trenutno 3.194 osobe. Zaključno s 23. srpnja utrošeno je 2.997.335 doza cjepiva, a cijepljeno je je 39,9% ukupnog stanovništva, odnosno 47,9% odraslog stanovništva. Na dan 23. srpnja utrošeno je 16.712 doza cjepiva, a od toga je 6.279 osoba cijepljeno prvom dozom. Zaključno s 23. srpnja 1.617.306 osoba cijepljeno je barem jednom dozom, a od njih je cijepljenje završeno za 1.423.795 osoba (1.380.029 osoba cijepljenih s dvije doze te 43.766 osoba cijepljeno cjepivom Jannsen), što čini 42,27 % odraslog stanovništva.

23.07. – 13:00 U protekla 24 sata zabilježeno je 176 novih slučajeva pa je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 957. Među njima je 128 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 17 pacijenata. U protekla 24 sata oporavilo se 137 osoba, a testirano je njih 4.911. Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas je ukupno zabilježeno 362.305 osoba zaraženih novim koronavirusom, od čega 176 u protekla 24 sata. 353.103 osobe su se oporavile, od toga 137 u protekla 24 sata. U protekla 24 sata nije bilo evidentiranih preminulih osoba. Ukupno je preminulo 8.245 osoba. Do danas je ukupno testirano 2.236.369 osoba, od toga 4.911 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji su trenutno 3.132 osobe. Zaključno s 22. srpnja utrošeno je 2.980.716 doza cjepiva, a cijepljeno je je 39,7% ukupnog stanovništva, odnosno 47,7% odraslog stanovništva. Na dan 22. srpnja utrošene su 16.304 doze cjepiva, a od toga je 6.931 osoba cijepljena prvom dozom. Zaključno s 22. srpnja 1.610.989 osoba cijepljeno je barem jednom dozom, a od njih je cijepljenje završeno za 1.411.630 osoba (1.369.727 osoba cijepljenih s dvije doze te 41.903 osobe cijepljene cjepivom Jannsen), što čini 41,92 % odraslog stanovništva.

22.07. – 12:30 U protekla 24 sata zabilježeno je 179 novih slučajeva pa je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 918. Među njima su 124 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 14 pacijenata. U protekla 24 sata oporavila se 98 osoba, a testirano je njih 3.929. Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas je ukupno zabilježeno 362.129 osoba zaraženih novim koronavirusom, od čega 179 u protekla 24 sata. 352.966 osoba se oporavilo, od toga 98 u protekla 24 sata. U protekla 24 sata preminula je 1 osoba, ukupno 8.245 osoba. Do danas je ukupno testirano 2.231.458 osoba, od toga 3.929 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 3.186 osoba. Zaključno s 21. srpnja utrošeno je 2.965.335 doza cjepiva, a cijepljeno je je 39,5% ukupnog stanovništva, odnosno 47,6% odraslog stanovništva. Na dan 21. srpnja utrošeno je 17.586 doza cjepiva. Zaključno s 21. srpnja 1.604.513 osoba cijepljeno je barem jednom dozom, a od njih je cijepljenje završeno za 1.401.029 osoba (1.360.822 osobe cijepljene s dvije doze te 40.207 osoba cijepljenih cjepivom Jannsen), što čini 41,61 % odraslog stanovništva.

21.07. – 10:32 U protekla 24 sata zabilježen je 191 novi slučaj pa je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 838. Među njima su 122 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 13 pacijenata. U protekla 24 sata oporavila se 91 osoba, a testirano je njih 4.205. Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas je ukupno zabilježeno 361.950 osoba zaraženih novim koronavirusom, od čega 191 u protekla 24 sata. 352.868 osoba se oporavilo, od toga 91 u protekla 24 sata. U protekla 24 sata preminula je 1 osoba, ukupno 8.244 osobe. Do danas je ukupno testirano 2.227.529 osoba, od toga 4.205 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 3.409 osoba. Zaključno s 20. srpnja utrošeno je 2.948.798 doza cjepiva, a cijepljeno je je 39,4% ukupnog stanovništva, odnosno 47,4% odraslog stanovništva. Na dan 20. srpnja utrošene su 18.543 doze cjepiva, a od toga su 5.862 osobe cijepljene prvom dozom. Zaključno s 20. srpnja 1.599.146 osoba cijepljeno je barem jednom dozom, a od njih je cijepljenje završeno za 1.388.674 osobe (1.349.652 osobe cijepljene s dvije doze te 39.022 osobe cijepljene cjepivom Jannsen), što čini 41,24 % odraslog stanovništva.

20.07. – 11:30 U protekla 24 sata zabilježeno je 146 novih slučajeva pa je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 739. Među njima je 121 pacijent na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 11 pacijenata. U protekla 24 sata oporavilo se 89 osoba, a testirano je njih 4.612. Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas je ukupno zabilježeno 361.759 osoba zaraženih novim koronavirusom, od čega 146 u protekla 24 sata. 352.777 osoba se oporavilo, od toga 89 u protekla 24 sata. U protekla 24 sata preminule su 3 osobe, ukupno 8.243 osobe. Do danas su ukupno testirane 2.223.324 osobe, od toga 4.612 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji su trenutno 3.573 osobe. Zaključno s 19. srpnja utrošeno je 2.930.768 doza cjepiva, a cijepljeno je je 39,3 posto ukupnog stanovništva, odnosno 47,2 posto odraslog stanovništva. Na dan 19. srpnja utrošeno je 14.826 doza cjepiva, a od toga je 4.345 osoba cijepljeno prvom dozom. Zaključno s 19. srpnja 1.593.590 osoba cijepljeno je barem jednom dozom, a od njih je cijepljenje završeno za 1.375.054 osobe (1.337.178 osoba cijepljeno s dvije doze te 37.876 osoba cijepljeno je cjepivom Jannsen), što čini 40,84 posto odraslog stanovništva.

19.07. – 11:40 U protekla 24 sata zabilježeno je 18 novih slučajeva pa je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 685. Među njima je 125 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 14 pacijenata. U protekla 24 sata oporavilo se 75 osoba, a testirano je njih 1.543. Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas je ukupno zabilježeno 361.613 osoba zaraženih novim koronavirusom, od čega 18 u protekla 24 sata. 352.688 osoba se oporavilo, od toga 75 u protekla 24 sata. U protekla 24 sata preminule su 2 osobe, ukupno 8.240 osoba. Do danas je ukupno testirano 2.218.712 osoba, od toga 1.543 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 4.029 osoba. Zaključno s 18. srpnja utrošena je 2.917.001 doza cjepiva, a cijepljeno je je 39,2% ukupnog stanovništva, odnosno 47,1 posto odraslog stanovništva. Na dan 18. srpnja utrošene su 1.362 doze cjepiva, a od toga je 800 osoba cijepljeno prvom dozom. Zaključno s 18. srpnja 1.589.579 osoba cijepljeno je barem jednom dozom, a od njih je cijepljenje završeno za 1.364.798 osoba (1.327.422 osobe cijepljene s dvije doze te 37.376 osoba cijepljeno cjepivom Jannsen), što čini 40,54 posto odraslog stanovništva.

18.07. – 11:55 U protekla 24 sata zabilježeno je 107 novih slučajeva pa je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 744. Među njima je 121 pacijent na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 12 pacijenata. U protekla 24 sata oporavilo se 84 osoba, a testirano je njih 3.469. Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas je ukupno zabilježeno 361.595 osoba zaraženih novim koronavirusom, od čega 107 u protekla 24 sata. 352.613 osoba se oporavilo, od toga 84 u protekla 24 sata. U protekla 24 sata preminule su dvije osobe, ukupno do danas 8.238 osoba. Do danas je ukupno testirano 2.217.169 osoba, od toga 3.469 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 3.756 osoba. Zaključno s 17. srpnja utrošeno je 2.915.530 doza cjepiva, a cijepljeno je je 39,1 posto ukupnog stanovništva, odnosno 47,1 posto odraslog stanovništva. Na dan 17. srpnja utrošeno je 9.168 doza cjepiva, a od toga je 4.371 osoba cijepljena prvom dozom. Zaključno s 17. srpnja 1.588.753 osobe cijepljene su barem jednom dozom, a od njih je cijepljenje završeno za 1.363.876 osoba (1.326.777 osoba cijepljeno s dvije doze te 37.099 osoba cijepljeno cjepivom Jannsen), što čini 40,52 posto odraslog stanovništva.

17.07. – 13:00 U protekla 24 sata zabilježeno je 139 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 72. Među njima je 112 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 12 pacijenata. Preminule su dvije osobe. Od 25. veljače 2020. godine, kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 361.488 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 8.236 preminulo, ukupno se oporavilo 352.529 osoba, od toga 99 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 3.789 osoba. Do danas je ukupno testirano 2.213.700 osoba, od toga 3.834 u posljednja 24 sata. Zaključno sa 16. srpnjem utrošeno je 2.906.350 doza cjepiva, a cijepljeno je 39 posto ukupnog stanovništva, odnosno 47 posto odraslog stanovništva. Na dan 16. srpnja utrošeno je 17.955 doza cjepiva, a od toga su 7.493 osobe cijepljene prvom dozom. Zaključno sa 16. srpnjem 1.584.407 osoba cijepljeno je barem jednom dozom, a od njih je cijepljenje završeno za 1.357.261 osobu (1.321.943 osobe cijepljene s dvije doze te 35.318 osoba cijepljeno cjepivom Janssen), što čini 40.32 posto odraslog stanovništva.