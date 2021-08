Uz nju sve proslave su nezaboravne: Anja Ferenčević može postati bilo koji lik iz bajke i od balona stvoriti životinjski svijet

Osim što počinju istim slovom, agronomija i animacija imaju još nešto zajedničko – njima se bavi Anja Ferenčević iz Virovitice, zanimljiva i vrckava djevojka (27) koju djeca obožavaju. Anja je diplomirani agronom i radi u struci, a u slobodno vrijeme je terenski animator koji će svaku proslavu učiniti posebnom i zabavnom, a ugođaj će upotpuniti šarenim balonima u raznoraznim oblicima. Naime, animacijom se, kao i agronomijom, počela baviti gotovo slučajno.

Kada je upisivala fakultet, nije uspjela upasti na Učiteljsku akademiju pa je na prijedlog kumova upisala agronomiju, s planom da se kasnije prebaci na biologiju ili nešto slično. No, Anja se s vremenom zaljubila u taj fakultet, kao i ekipu s kojom se, kaže, i danas čuje, a potom se zaljubila i u melioracije, odnosno projektiranje sustava navodnjavanja, što joj je bio i smjer diplomskog studija. Studirala je u Zagrebu, a preko Studenskog servisa sezonski se u Rovinju bavila animacijom.

DOLAZI NA KUĆNI PRAG, U PRIRODU, NA PLAŽU

– Iskustvo u animiranju djece i odraslih stekla sam u najboljem family hotelu u Rovinju gdje sam nekoliko godina sezonski odrađivala studentski posao. Kao voditelj animacije naučila sam mnogo o organiziranju animacije za razne prigode, osobito rođendane i prigodne proslave – kaže Anja te dodaje da je tom prilikom u Austriji položila i certifikat za rad s djecom, a koji je ujedno potvrda da će čak i 30 mališana animirati s lakoćom.

Nakon završenog fakulteta Anja se zaposlila u struci u Virovitici te se na neki način morala oprostiti od animacije. No, ljubav prema animaciji i djeci ubrzo je isplivala van te je na inicijativu prijatelja odlučila animaciju „dovesti“ u Viroviticu. I tako je nastala Anjimacija, koja je s radom počela ovog proljeća.

– Prvo sam izrađivala samo buketiće od balona, ali ubrzo se pojavio sve veći interes za organizaciju rođendana takvog tipa pa sam počela osmišljavati i prilagođavati programe kako bi što bolje odgovarali roditeljima i bili pristupačni svima – ističe Anja koja kao terenski animator svaku lokaciju pretvori u mjesto za slavlje – od kućnog praga, do plaže, ribnjaka… Oprema je uvijek spremna, čak i kada se ide na mjesta gdje nema električne energije – zvučnik će lako odraditi posao i na baterije. Važno joj je da se dogovori s klijentima o svemu, a onda će oni sami odabrati sadržaj koji im odgovara. Cijene su od 150 do 500 kuna po paketu.

– U ponudi imam igre Mini disco, Mini kviz, Mini bingo, balone, face painting… Sve ideje su dobrodošle i o svemu se možemo dogovoriti. Baloni su u svakom paketu, od 1, 2 i 3 sata, no i ti paketi se mogu mijenjati. Djeca ponekad i ne žele raditi ono što roditelji sa mnom ranije dogovore pa moramo improvizirati na licu mjesta. Meni je najvažnije da se klinci na rođendanu zabave, a čiji ćemo program odraditi, moj ili njihov, to nije važno, uvijek se snađemo i zabavimo – otkrila nam je Anja te dodala da roditelji ili djeca mogu birati i hoće li na proslavu doći kao klaun (ženski ili muški), Elsa i Harry Potter…

SVIJET BALONA

Slavljenicima i gostima su zasad baloni i diplome pun pogodak, kaže, i svi im se vesele.

– Svaki paket uključuje balone od kojih izrađujem gotovo sve, od psa, mačke, puške, mitraljeza do sablji, mačeva, žirafa, krokodila, ribica, velikih i malih cvjetova. Ako nešto ne znam, smislim na licu mjesta jer jednom kad naučiš kako se to radi, možeš lako preoblikovati jednu životinju u drugu – objašnjava. Pritom kaže i da su programi animacije najzanimljiviji djeci od 3 do 9 godina, no išla je i na rođendane od jednogodišnjaka čiji su uzvanici bili stariji. Također ima i pjesmice i sadržaje za djecu od 0+ do 16 godina, a ako su djeca mala, onda u proslavi sudjeluju s mamama.

Interes za ovu vrstu zabave je velik pa Anja uz svoj redovan posao od 7 do 15 sati barem dva puta tjedno odrađuje rođendansko slavlje. Za nju se pročulo i izvan granica naše županije pa je u pakete, kaže, morala uračunati i putne troškove, ali, kako je istaknula, roditeljima i slavljenicima svih vrsta to nije problem. Nedavno je tako bila animator na rođendanima u Grubišnom Polju i Brodiću kod Kloštra Podravskog, a upiti su stigli i iz Zagreba i Nove Gradiške.

POMAŽE I IDEJAMA

Traže je savjete za što bolju zabavu

Osim dječjih rođendana Anja ima programe i igre za starije te vrlo rado dolazi i na djevojačke večeri ili neke druge prigodne proslave. Uz Anju ponekad zna biti i njezin zaručnik, diplomirani kineziolog koji je zadužen za sportske proslave. Također, ako vam nije potreban animator nego samo ideje kako da svoju proslavu učinite boljom i zanimljivijom, Anjimatorica će s vama rado podijeliti svoje zamisli i predodžbe.

– Već sam imala nekoliko upita za djevojačku večer i nije mi to problem raditi jer smo u Rovinju jako puno animirali i odrasle, i bilo je jako zabavno. Također imala sam upit i za svatove u kojima bih nekoliko sati zabavljala djecu kako im ne bi bilo dosadno, tako da je sve dobrodošlo – kaže Anja.

Osim toga, u ponudi su i dekoracije koje su dostupne bez obzira na složene pakete. Tako se cijena dekoracije prostora u Anjinom izdanju kreće od 40 do 700 kuna, ovisno o željama ugovaratelja.

(www.icv.hr, žđl, Foto: Ž. Đaković Leš, privatni arhiv)