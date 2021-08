VIROVITICA NAJKIŠOVITIJA U sat vremena palo kiše dovoljno za napuniti 2.642 olimpijska bazena, u tjednu pred nama moguće i 30 u hladu

Tijekom jučerašnjeg poslijepodneva na području Virovitičko-podravske županije imali smo izraženije atmosferske razvoje koji su na području istočnih predjela županije ponegdje donijeli i tuču, krupu ili grad, malog zrna, na svu sreću.

Motritelji DHMZ-a su tijekom jutra za područje Virovitice javili su 37 mm kiše, Slatinu 8 mm, na području RC-Bilogora palo je tek 0.1 mm oborine u protekla 24 h. Virovitica je tijekom jučerašnjeg dana bila najkišovitija mjerna lokacija na području Hrvatske. U pojedinim predjelima županije vjerojatno je palo i više oborine (kiše), ali službeno u bazi DHMZ-a područje Virovitice je najkišovitija mjerna lokacija. Već dugo u svega sat vremena nije palo toliko kiše.

Zanimljiv podatak za sve koji se pitaju koliko je palo kiše na području grada Virovitice.

U protekla 24h na području grada Virovitice palo je 37 mm (l/m2) oborine. Površina grada je 178500000 m2. Tako je u protekla 24h na području grada palo 6604500000 litara kiše.

Koliko je to olimpijskih bazena?

Što se tiče dubine bazena, postoji prostor od najmanje dva metra. Količina vode koja se drži u olimpijskim bazenima trebala bi iznositi 2500000 litara kada je dubina bazena dva metra. Međutim, preporučena dubina je tri metra. Dakle u proteklih 24h na području Virovitice palo je oborine (kiše) dovoljno za punjenje 2642 olimpijska bazena i to u svega sat vremena.

Od početka kolovoza do danas (30. kolovoza) na području Virovitice palo je oko 100 mm oborine ili litara kiše po četvornom metru. Višegodišnji prosjek oborina za područje Virovitice tijekom kolovoza je 76.3 mm. Malo smo „premašili“ ukupnu količinu oborine.

Što možemo očekivati u danima pred nama?

Do kraja tjedna očekujemo temperaturama zraka „hladniji“ vremenski period. Uz više oblaka tijekom utorka i srijede očekujemo gdje koju kišnu kap. Jutarnje temperature zraka očekujemo od 10°C do 14°C. Najviše dnevne od 20°C do 25°C ili koji stupanj više tijekom nedjelje. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. Tijekom petka u okretanju na južne i jugozapadne smjerove. U jutarnjim i večernjim satima očekujemo mjestimičnu maglu ili sumaglicu. UV- indeks umjeren.

(www.icv.hr, kp)