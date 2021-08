Završen ovogodišnji mega glazbeni festival na orahovačkom jezeru, Ferragosto Jam

Ferragosto je probudio Orahovicu. Sve je živnulo, a ono što je najvažnije, cijela Hrvatska je bila na Jezeru i oko njega, od Dubrovnika do Vukovara, svi su uživali, skakali, pjevali, vrištali, družili se. No, krenimo redom, petak 6. kolovoza, već u ranim večernji satima ”mravinjak” se počeo stvarati, a prve tonske probe su odjekivale jezerom. Miriši roštilj na sve strane i sve se sprema za ludu večer. Tu večer otvorio je Peki Pele koji sam za sebe kaže kako u stilu kućne produkcije kombinira plesni pop s punk estetikom, zbog čega ga ne prihvaćaju ni poperi ni punkeri. Ipak, Ferragosto je pokazao da ga prihvaćaju svi i bio je odlično razgibavanje za nastavak, a nastavak je donio ludnicu jer se na stage popeo legendarni Edo Majka. Ferragosto je pjevao svaki njegov stih uglas, bio on svjež ili prije 20-ak godina. Kada je otpejvao ”Slušaj Mater” ostao je oduševljen reakcijom publike.

-Ljudi moji, prošlo je 20 godina od ove pjesme, 20 godina, ma koliko je to djece, koliko fakulteta, svaka vam čast. Idemo dalje – vikao je Edo, a potom zapjevao i onu koju su svi željno očekivali. Naravno ”Prikaze” su napravile ludnicu i onda je Edo za kraj u hodu smislio stihove samo za Ferragosto i najavio kako bi mogla izaći prava pjesma za ovaj festival, a upravo jedan od stihova najbolje opisuje osjećaj cijelog festivala.

-Ferragosto, Ferragosto i ove godine do kraja sam ost’o – repao je Edo, i da, na Feragostu se može samo ostati do kraja. Nakon Ede nije bilo puno odmora, malo uštimavanja i krenuo je Svemirko bend koji svoj glazbeni stil okarakterizira kao emo-macho pop i dobro su razdrmali ekipu, a onda je nastao pravi show jer pozornicom je zavladao beogradski Repetitor.

-Opet smo na Ferragostu, jednom od luđih regionalnih festivala. Prošli put smo spržili trafo koliko je bilo jako – poručili su Repetitori uoči koncerta, a ove godine nisu spržili trafo, ali su atmosferu doveli do usijanja i na svoj prepoznatljiv način, razvalili. Na kraju večeri do sitnih jutarnji sati ekipa Ferragosto uživala je uz Dance hard program.

Subota, 7. kolovoza, večer otvara Zembo latifa koji se nakon dugogodišnjeg djelovanja u rap skupini Dregermajster Crew posljednjih mjeseci uspio profilirati kao solo izvođač s hit singlovima i albumom prvijencem objavljenim uslijed pandemije koronavirusa i pokazao se što zna i može na orahovaćkom jezeru. A onda je nastala gužva, jer Muto je u gradu, naravno osječki punk-rock band Gužva u 16-ercu koja je raspalila sve, a najviše govori detalj nakon zadnje otpjevane stvari, kada su svi u glas povikali onaj dobro poznati ”Hoćemo još”.

Iako nije bilo vremena, Muto se naklonio, a još dugo se iz publike orilo ”Gužva, Gužva….”. Vrlo brzo novi raspašoj, odlična, luda svirka je na repertoaru u izvedbi banda She Loves Pablo iz Zagreba koji su prošli sve svoje hitove uz salve oduševljenja. Do kraja večeri još dva vrhunska nastupa, prvo zagrebački Mašinko, a za kraj još malo ljuljanja i dobar hip-hop i poznate Osječane Krankenšvester. Do ranih jutarnji sati trajao je program pod nazivom After i to je to, za ovu godinu.

Zastor je spušten, Ferragosto je ponovno pokazao koliko je jedinstven, koliko je dobar. Nikome nije bilo teško povući iz najdaljih dijelova Hrvatske, neke je upravo Ferragosto spojio kroz sve godine, ima onih koji su ovdje zaljubili, sve to može samo Ferragosto. Još jednom treba skinuti kapu do poda Dostavi Zvuka, koja sve ovo radi, priprema i organizira, dovodi izvođače, a što je najvažnije pretvara nepoznate u poznate, spaja sve u jedno, u jednu veliku obitelj. (www.icv.hr, vg)