4. LIGA BJ-KC-VT Suhopolje u prvom domaćem susretu dočekuje Garić: Vidak i Klemen upitni, Jularić se vraća u sastav

Nekompletno Suhopolje poraženo je proteklog tjedna na otvaranju nove sezone 4. lige Bjelovar-Koprivnica-Virovitica u Legradu kod Graničara. Kako je i najavljivao Samuel Spudić, u zapisniku se u subotu nisu našli Jularić i Čubelić, nedostajao je i Eric Augusto Akassou, prvi strijelac kluba u prošloj sezoni, a sve to rezultiralo je s konačnih 2:1 u korist domaćina nakon 90 minuta igre.

Popravni ispit imaju već sutra (subota) kada će odigrati prvi domaći susret u novoj sezoni. Na stadionu Park gostovat će Garić iz Garešnice koji u Suhopolje dolazi na krilima pobjede iz prvog kola u kojem su s 2:0 slavili protiv Dinama iz Predavca što im je bilo dovoljno za drugo mjesto nakon uvodnog kola.

Ako se ponovi utakmica iz njihovog prvog međusobnog susreta u prošloj sezoni, moglo bi biti i više nego zanimljivo. Podsjetimo, tada je Garić nakon 45 minuta imao dva gola prednosti, u prvoj minuti nastavka prednost su povisili na 0:3, no Grofovi su u posljednjih pola sata “preorali” teren, postigli pet pogodaka i matirali goste koji na kraju nisu znali što se dogodilo. Doduše, puno je izmjena napravljeno od tada, novi igrači obukli su “žuto-zeleni” dres, ali vjerujemo kako će rezultat, barem što se pobjednika tiče i na kraju sutrašnje utakmice biti isti.

Što se trenutno događa u momčadi, na koga može računati, a na koga ne, u razgovoru nam je otkrio trener Suhopolja Samuel Spudić.

– Natanael se dobro oporavlja, ovog je tjedna odradio jedan lakši samostalni trening, ali vidjet ćemo hoćemo li ga koristiti u sutrašnjem susretu. Upitan je i Dean Klemen koji je također bio na jednoj manjoj operaciji, laške zatezanje u preponama osjetio je i Čubelić, no smatram da će se on do sutra oporaviti. I Vidak i Klemen izrazili su želju za igranjem, no najbitnije je da ne dođe do nekih dodatnih povreda stoga ćemo još pričekati s odlukom hoće li biti u sastavu ili ne. Ostatak momčadi je na broju, vraća nam se i Jularić kojeg nije bilo prošlo kolo, tako da se nadamo jednoj dobroj utakmici. Što se tiče momčadi Garića, kod njih je također došlo do određenih promjena. Vratio im se Starčević iz Grubišnog Polja koji bi mogao stvarati velike probleme na krilu, ovog ljeta priključio im se i Kurjančić, dobro znani igrač za sve ljubitelje nogometa s ovog područja (igrao za TVIN, Suhopolje, Viroviticu i Pitomaču), a osim njih sastav je pun iskusnih i kvalitetnih igrača – rekao je Spudić.

Osvrnuo se i na prošlogodišnju domaću utakmicu s istim protivnikom…

– Iako tada nisam bio u klubu u svojstvu trenera, bio sam prisutan na utakmici između Suhopolja i Garića kao navijač. Tada su igrači tek u drugom poluvremenu ušli kvalitetno u utakmicu, pokazali su želju i na koncu su proslavili tri boda. Taj nam pristup treba sutra, ali od samog početka utakmice. Bit će teško, no igramo na domaćem terenu gdje moramo pokazati taj borbeni stav, odraditi ono što smo i zamislili, a samim time vjerujem da, ako se to dogodi, pobjeda neće izostati – dodao je.

Karlo Rupčić bit će glavni sudac sutrašnje utakmice, a pomoćnici uz liniju bit će Marko Punčec i Dominik Slaviček. Lopta će s centra krenuti točno u 17 sati.

4. liga BJ-KC-VT, 2. kolo – subota i nedjelja, 4./5. rujna u 17 sati:

Tehničar Cvetkovec – Borac Imbriovec

Bilogora 91′ Grubišno Polje – Graničar Đurđevac

Čazma – Slatina

Suhopolje – Garić Garešnica

Ferdinandovac – Graničar Legrad

Dinamo Predavac – Pitomača / nedjelja

Graničar Bušetina – Mladost Kloštar Podravski / nedjelja

(www.icv.hr, mra)