Grad Donji Miholjac obilježio 964. rođendan: Ključ uspjeha leži u dobroj suradnji i kvalitetnom korištenju europskih sredstava

U povodu Dana grada Donjeg Miholjca i njegova zaštitnika sv. Mihaela Arkanđela, danas (utorak) održana je svečana sjednica Gradskog vijeća.

Sjednicu je vodio predsjednik Gradskog vijeća Dražen Trcović, o događanjima i projektima u proteklih godinu dana govorio je gradonačelnik Goran Aladić, a nazočnima su se također obratili zamjenik župana Osječko-baranjske županije Josip Miletić u svojstvu izaslanika predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića te saborski zastupnik Goran Ivanović kao izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića. Istaknutim i zaslužnim građanima uručena su najvažnija gradska priznanja.

– Lijepo je biti u Donjem Miholjcu kada grad obilježava 964 rođendan, pa osobne čestitke upućujem svim mještanima u ime predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića, a isto tako i Osječko-baranjske županije. Prigoda je za spomenuti sve što je u prethodnom razdoblju izuzetno dobro napravljeno, naravno stvari koje nisu dobre će se popraviti, a ključ uspjeha je dobra suradnja Osječko-baranjske županije, Grada Donjeg Miholjca i Vlade RH te kvalitetno korištenje europskih sredstava za razvoj Donjeg Miholjca i Miholjštine. Od najvažnijih projekata ističem izgradnju Srednje škole Donji Miholjac čija je vrijednost više od 50 milijuna kuna i koja će donijeti novu dodanu vrijednost za naše najmlađe. U prethodnom razdoblju energetski je obnovljena Osnovna škola August Harambašić, provedeno je ulaganje u primarnu zdravstvenu zaštitu, no sve to ne bi bilo moguće bez kvalitetnog ulaganja u ljude, u one kojima je potreba i pomoć najveća, pa se brine i o starijim i socijalno ugroženim stanovnicima putem projekta Zaželi. Važno je ulaganje u poduzetništvo u Industrijsku zonu i sve što će generirati nastavak pozitivnih trendova koji su započeli s našim županom, kao i premijerom, koji su kao prve violine svega ovoga te žele unaprijediti Donji Miholjac, našu županiju i cijelu Hrvatsku – rekao je Josip Miletić.

Gradonačelnik Goran Aladić je podsjetio što je napravljeno u proteklih godinu dana. Na prvom mjestu naglasio je izgradnju nove zgrade i sportske dvorane Srednje škole Donji Miholjac, čiji se završetak očekuje do kraja ožujka 2022. godine.

– U tijeku je proširenje i izgradnja komunalne infrastrukture u Industrijskoj zoni Janjevci. Vrijednost investicije je oko 11 milijuna kuna, a time ćemo dobiti nove parcele za primitak novih poduzetnika i svih koji žele ulagati u gospodarstvo. Završetak izgradnje očekuje se krajem veljače iduće godine. Pri kraju smo s izgradnjom potpuno novih svlačionica za nogometni klub u Svetom Đurđu, na što čekaju dugo godina, a za tjedan-dva bit će i taj projekt završen. Završili smo potpunu rekonstrukciju i obnovu kultne kuglačke dvorane u Donjem Miholjcu, gdje smo u potpunosti uredili društvene prostorije i svlačionice te stavili nove staze i opremu za kuglanje. Puno smo ulagali u Dječji Vrtić Pinokio gdje je pri kraju projekt bolje energetske učinkovitosti, a planiramo izgraditi novi dječji vrtić u Rakitovici. Puno smo ulagali u društvene domove u prigradskim naseljima, u javnu rasvjetu, proširili smo i dogradili ribičko-lovački dom u Podravskim Podgajcima – kazao je gradonačelnik Goran Aladić.

