Hrvatsko-mađarska suradnja za potporu Romima: Uređeno romsko naselje u Dardi s 64 nove kuće

Središnja konferencija prekograničnog Interreg projekta Hrvatska-Mađarska o potpori marginaliziranim skupinama, osobito Romima s obje strane granice, održana je jučer (utorak) u Belom Manastiru, a riječ je o suradnji Darde i Pečuha.

Nositelj projekta “Exchanging exsperiences and knowledge about social work in segregates of Hungary and Croatia” (akronim projekta “Bright Social Minds”) sufinanciranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj je Mađarska malteška dobrotvorna služba s partnerskom udrugom Indus volgy.

S hrvatske strane u projekt su uključeni Crveni križ Darde, Udruga za ruralni razvoj Đola, Općina Darda i osječki Centar za mir.

Prema riječima ravnatelja Općinskog Crvenog križa Ivana Hodaka cilj ovog susreta je razmijena iskustva o postignutom u tom projektu.

Partneri iz Pečuha imali su priliku upoznati se s pozitivnim primjerom, uređenim romskim naseljem u Dardi gdje su useljene 64 kuće, a do kraja godine će biti useljene još 23 kuće.

