Klimatološki počela jesen: Evo kakvo nas vrijeme očekuje do kraja tjedna i što za vikend

Sretan vam prvi dan klimatološke jeseni 2021. godine. Ako planirate što i kamo za vikend, a vrijeme vam “igra ulogu“, možemo reći da će vam vremenski uvjeti za boravak na otvorenom, obavljanje radova ili roštiljanje ići na ruku.

Do kraja tjedna očekujemo sunčanije, stabilnije i toplije vrijeme. Tijekom jutra i večeri mjestimice kratkotrajna magla ili sumaglica. Sunčanih razdoblja neće nedostajati, osobito u dane vikenda kada svakodnevno očekujemo u prosjeku 8 do 10 sunčanih sati. Temperature zraka u porastu. Jutarnje temperature zraka očekujemo od 9°C do 14°C. Najviše dnevne od 23°C do 26°C ili koji stupanj više tijekom nedjelje. Vjetar slab sjevernih smjerova. UV- indeks umjeren i visok.

