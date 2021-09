Muškarac se otrovao plinom dok je čistio bunar, od smrti ga spasili vatrogasci DVD-a Pitomača

Koliko vrijedi jedan DVD, kojeg čine vatrogasci volonteri i koji će, neovisno što su si isplanirali taj dan, sve ostaviti i pomoći osobi u nevolji, pokazuje još jedna intervencija na našem području. Jučer (subota) su naime vatrogasci DVD-a Pitomača nešto iza 11.30 sati, morali intervenirati ni više ni manje nego u bunaru, u kojem je ostao muškarac (46).

Prema svemu sudeći, muškarac je išao prijateljima pomoći očistiti bunar, a prije negoli su ga dva prijatelja spustila, nisu provjerili ni dubinu vode ni prisutnost opasnih plinova, pa je muškarac, čim se spustio, počeo gubiti svijest. Prijatelji nisu mogli do njega pa su odmah zvali pomoć.

Kad je stigla dojava, prvi su na mjesto stigli Marko Đakić, zapovjednik DVD-a Pitomača i kolega Željko Živko. Trebalo je djelovati u sekundama. Koristeći opremu – posebnu užad, bocu s kisikom i masku, u bunar se spustio Marko Đakić, kako bi što prije pomogao unesrećenom.

-Nismo znali što možemo očekivati. Uvijek je tako, ne znaš što te dočeka, pa moraš biti spreman na sve. Bilo mi je važno što prije spustiti se do unesrećenog jer nismo znali koliko je dugo već dolje, je li ozlijeđen, u kakvom je stanju – o spustu od osam metara kaže M. Đakić. Njegov kolega Željko, dvojica prijatelja unesrećenog i nekoliko građana koji su primijetili da se nešto događa i ponudili pomoć, ostali su gore. Svaka ruka bila je dobrodošla.

–Plin je bio jak, a unesrećeni je već bio u polunesvjestici. Slabo je reagirao, bio je dezorijentiran. Sva sreća, u bunaru nije bilo puno vode. Spustio sam se, uspio ga povezati i dati mu kisik. Djelovalo je kao da nije ozlijeđen, već samo jako ošamućen. Bili smo sretni što smo stigli na vrijeme – ističe M. Đakić koji kaže kako je na dnu plin bio jak. Već par sekundi bez maske s kisikom dolje čini čovjeka zbunjenim, slabim…

Njegov kolega Željko Živko kaže kako su on i Marko znali da će intervencija trebati više ljudi, a ne samo njih dvojicu. Bila je to trka s vremenom pa zahvaljuje građanima koji su im uskočili u pomoć do dolaska kolega.

-Hvala građanima koji su uskočili u pomoć do dolaska kolega iz DVD-a i Vatrogasne zajednice Općine koji su također krenuli na teren po našoj dojavi. Pokazali su svi veliko srce, a nama njihova podrška i pomoć puno znači – kaže Ž. Živko, također vatrogasac volonter koji je prvo unesrećenog, a potom i kolegu Marka s drugima izvlačio iz bunara. Sama akcija izvlačenja trajala je gotovo četrdeset minuta.

Hitna je također bila spremna pa su muškarcu na licu mjesta pružili pomoć i potom ga, kako doznajemo, odvezli u virovitičku Opću bolnicu.

OPASNI BUNARI

Sreća u cijeloj situaciji bila je što je izbjegnuta veća tragedija, kaže zapovjednik akcije David Tržić iz Vatrogasne zajednice Općine Pitomača, koji je s kolegama odmah stigao na teren.

Bunar često zavara ljude – niti mu procijene dubinu, niti sigurnost, a nikada se ne zna ni koliko je točno vode unutra. Mnogi to saznaju kad već bude prekasno, upozorava.

Muškarci su prijatelja spuštali bez opreme – kako doznajemo od vatrogasaca, navodno je stao (ili sjeo) u ili na kantu, pa su kanta i lanac bili jedina „oprema“ koju su koristili za čišćenje bunara na osam metara dubine.

– Obično čišćenje bunara zna poći po krivu ako se unaprijed ne provjeri sve navedeno, a posebno je opasan i plin koji nastaje u dubini i u prisutnosti vode. Situacija je mogla završiti još gore: da je lanac popustio, da je voda bila dublja, unesrećeni je mogao poginuti.

Drago mi je da su njegovi prijatelji brzo reagirali i pozvali nas, kao i da su građani odmah uskočili našim volonterima na terenu pa smo na vrijeme uspjeli pomoći čovjeku. Ovo je upozorenje svima koji na svoju ruku čiste bunare – prepustite taj posao osobama koje su stručne, koje imaju opremu. Ne riskirajte život, bez obzira koliko ste se puta uspješno spustili u bunar. Samo jednom je dovoljno za tragediju – upozorava David Tržić. (www.icv.hr, mlo, foto: Dvd Pitomača i VZO Pitomača, DVD Pitomača)