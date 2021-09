Na Vegeški održana sportska natjecanja branitelja povodom 30. obljetnice oslobođenja virovitičke vojarne

U sklopu obilježavanja 30. obljetnice oslobađanja virovitičke vojarne, na prostoru Sportskog centra Vegeška, a u organizaciji HVIDR-e Virovitica, u petak, 17. rujna održana su sportska natjecanja hrvatskih branitelja.

Sve okupljene branitelje i goste na početku je pozdravio predsjednik virovitičke HVIDR-e Mirko Poljanac, a nakon njega i virovitički gradonačelnik Ivica Kirin.

-Da nije bilo hrvatskih branitelja, ne da danas ne bi imali Viroviticu, već ne bi imali Hrvatsku. Rat za Hrvatsku počeo je na ovom području i zato moramo biti ponosni. Vojarna se pretvara u sportsko–rekreacijski obrazovni centar u kojemu će djeca imati najviše koristi. Želim sportašima da budu dobri i da pobjede najbolji – naglasio je Kirin.

Nakon gradonačelnika, sve je pozdravio i prigodnim se riječima obratio virovitičko-podravski župan Igor Andrović.

-Ovo je velik dan za Viroviticu, velik dan za sve one koji grad Viroviticu imaju u srcu, pogotovo za sve vas, koji ste 1991. godine bili na prvoj crti u oslobađanju vojarne. Grad Virovitica trebao je biti granica Velike Srbije. Zahvaljujući vama domoljubima, to se nije dogodilo. Virovitica je s okolicom bio prvi oslobođeni grad i općina, što vam je bio poticaj u daljnjim oslobodilačkim akcijama po cijeloj Hrvatskoj kroz 127. brigadu Hrvatske vojske i 81. Gardijsku bojnu. Ove dane moramo zajednički obilježiti – između ostalog rekao je Andrović.

Na kraju, sve je pozdravio saborski zastupnik i predsjednik HVIDR-e Republike Hrvatske Josip Đakić.

-Vojarna je bila prijetnja sigurnosti građanima Virovitice. Slične prijetnje su bili šibenski most i ostale vojarne po Hrvatskoj. Ostvarenje suludih ideja SANU i Miloševića, koji je tu ideju želio sprovesti, o stvaranju Velike Srbije ovdje je pala na ispitu. Da nije bilo vašeg entuzijazma, velikog hrvatskog srca i ljubavi prema domovini sigurno ne bi bilo pobjede. S nama je tu i Anto Krišto, koji je u to vrijeme s generalom Dečakom bio u rukovodećem timu operacija, koji je pravovremeno donio odluke da se krene u oslobođenje. U rat smo ušli kao goloruk narod s gotovo primitivnim oružjem, koje smo imali od lovaca ili nabavljeno iz Mađarske. To je bila velika hrabrost – zaključio je Đakić.

Uz njih, sportskim igrama nazočili su zamjenik virovitičko–podravskog župana Marijo Klement, zamjenica virovitičkog gradonačelnika Vlasta Honjek – Golinac, načelnik Policijske uprave virovitičko–podravske Siniša Knežević sa suradnicima, predstavnik Ministarstva hrvatskih branitelja Anto Krišto, te predsjednici i predstavnici brojnih braniteljskih udruga.

Zbog lošeg vremena natjecanja su održana pod nadstrešnicom. Branitelji su se natjecali u visećoj kuglani, beli i pikadu. Medalje najboljim pojedincima podijelila je zamjenica virovitičkog gradonačelnika Vlasta Honjek – Golinac.

Rezultati:

Viseća kuglana:

1. Miroslav Marković

2. Nikola Petrak

3. Franjo Sterle

Bela:

1. Milan Malij i Stjepan Pavić

2. Josip Podboj i Damir Parc

3. Stipe Kuduz i Ivan Stubičar

Pikado:

1. Tihomir Hološ

2. Mato Bubaš

3. Vlado Majdak

