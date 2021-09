OBAVIJEST Od ponedjeljka, 13. rujna PCR testiranje će se umjesto kod Opće bolnice Virovitica obavljati kod hale Viroexpa

Zbog početka radova izgradnje spojne ceste između Vinkovačke i Gajeve ulice u Virovitici, PCR testiranje koje se obavljalo kod Opće bolnice Virovitica, od 13. rujna, seli na „novu lokaciju“. Uzimanje uzoraka za PCR testiranje na COVID-19 obavljat će se svaki dan od 7,30 do 8,30 sati kod hale Viroexpa. Zbog premještanja kontejnera u kojem se uzimaju uzorci, u nedjelju 12. rujna neće biti testiranja.

Inače, testiranja za brzi antigenski test će se od ponedjeljka do petka od 11,00 do 13,00 sati provoditi u prostoru Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok u Virovitici, a subotom i nedjeljom, također u Zavodu za javno zdravstvo Sveti Rok VPŽ od 10,00 do 13,00 sati.

