Obilježena 30. obljetnica oslobađanja karaule i graničnog prijelaza u Terezinom Polju

U utorak, 14. rujna prigodnom svečanošću obilježena je 30. obljetnica oslobađanja karaule i graničnog prijelaza u Terezinom Polju. Riječ je o jednoj od prvih karaula i prvom graničnom prijelazu oslobođenom u Domovinskom ratu u Hrvatskoj.

Na obljetnici su nazočili saborski zastupnik i predsjednik HVIDR-e Republike Hrvatske Josip Đakić, virovitičko-podravski župan Igor Andrović, njegov zamjenik Marijo Klement, zamjenica virovitičkog gradonačelnika Vlasta Honjek-Golinac, predstavnici Ministarstva hrvatskih branitelja i Ministarstva unutarnjih poslova, predsjednik Općinskog vijeća općine Lukač Tomislav Živković, zamjenik općinskog načelnika Josip Kučan, ratni zapovjednici i sudionici ratnih operacija.

Na početku su svi na mjesnom groblju položili vijenac i zapalili lampione na posljednje počivalište jedinog poginulog hrvatskog branitelja s područja Terezinog Polja Nenada Oblučara.

Nakon toga ispred nekadašnje karaule, a danas zgrade Granične policije sve nazočne je pozdravio predsjednik Mjesnog odbora Terezino Polje Darko Orač.

– U popodnevnim satima 14. rujna okupili smo se kako bi u iduća 24 sata, nakon borbenog djelovanja, oslobodili prvu karaulu i granični prijelaz u Republici Hrvatskoj. Uz ovu obljetnicu obilježava se i blagdan Uzvišenje svetog Križa, kojemu je posvećena kapela u našem mjestu te ujedno slavimo i kao Dan mjesnog odbora Terezino Polje, te svim žiteljima čestitam njihov dan – između ostalog u uvodu je rekao Darko Orač.

Sve je pozdravio zamjenik načelnika općine Lukač Josip Kučan, a ratni zapovjednik Terezinog Polja Ivan Barić prisjetio se ratnih operacija prije 30 godina.

– Te noći je bila prekretnica za naše selo. Kada je došao general Đuro Dečak i rekao da ćemo napasti karaulu više nisam znao kako se zovem. Oni su bili vojna sila, a mi slabi, ali smo imali podršku borbenih grupa generala Dečaka i Romića koje su operativno djelovale na terenu. Naređenje je bilo da čuvamo most, a sve ostalo kako bude. Na sreću, bilo je pametnih među vojnicima te most nije bio miniran. Karaula je oslobođena bez žrtava, a most je sačuvan – prisjetio se Barić.

Prigodnim riječima se obratio i župan Igor Andrović.

– Rujan je mjesec kada slavimo oslobodilačke akcije diljem nekadašnje općine Virovitica, a koje su počele oslobađanjem Jasenaša. Ovdje u Terezinom Polju je zasjala ploča, koja nas podsjeća na prvi oslobođeni granični prijelaz u Republici Hrvatskoj, a zavijorio se po prvi puta hrvatski barjak na nekom od graničnim prijelaza u Republici Hrvatskoj. Lijepo je biti prvi u bilo čemu, ali biti prvi u oslobađanju karaula, je više od hrabrosti. Hvala svima koji su sudjelovali u tome bili nošeni domoljubljem i velikom hrabrošću. Tako da danas nemamo samo slobodnu županiju, već i cijelu Republiku Hrvatsku. Na sreću oslobodili smo tih dana bez žrtava dvije karaule, ovu u Terezinom Polju i onu u Novom Gracu. Zato hvala svima koji su sudjelovali u toj akciji – rekao je Andrović.

Na kraju svoje dojmove je iznio saborski zastupnik i predsjednik HVIDRA-e RH Josip Đakić.

– Zadovoljstvo mi je danas s vama podijeliti ovaj radostan dan, kojim obilježavamo 30. obljetnicu oslobođenja ovog vojnog objekta, koji je prijetio normalnom međudržavnom prometu i tadašnjoj općini Virovitici. Hrabrost, odlučnost i ljubav prema Domovini krasili su tada hrvatske branitelje. Trebalo je biti odlučan i hrabar, a napose voljeti Domovinu. Ginuti i dati život za nju. Oružjem krenuti na četvrtu svjetsku vojnu silu nije, po svim procjenama, bilo ni mudro ni dobro. Američki generali nisu davali nikakvu šansu Hrvatskoj vojsci i policiji. Davali su vrijeme od dva tjedna, da ćemo biti pregaženi. No mudrost i odlučnost onih koji su zapovijedali, a to je tada bio general Dečak u Virovitici te Anto Krišto kao predsjednik Izvršnog vijeća općine Virovitica. Oni su donosili odluke koje su u pravim trenucima bile najbolje. Oslobođen je Jasenaš, karaule, a kao kruna svega oslobođena je vojarna u Virovitici. To je bio mudar trenutak. Predsjednik Tuđman i general Špegelj željeli su još čekati da se protivnici predaju. Moment koji je prelio čašu je da Hrvatska postepeno pada u ruke četnicima i jugo-vojsci. Rezultati su vidljivi. Oslobođen je prvi granični prijelaz. Sad je to lako, ali to nije bilo tako. Hvala Bogu nije bilo žrtava. To mora biti zlatnim slovima upisano u hrvatsku povijest. Generacije moraju o tome učiti. Svima iskrene čestitke, zapovjednicima Dečaku, Romiću, Bariću, a napose vojnicima koji su se borili. Mještanima čestitam Dan mjesnog odbora te da živite i napredujete u interesu Republike Hrvatske – zaključio je Đakić.

