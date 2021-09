PIONIRI U-13 Novo efikasno kolo: U Orahovici ”palo” 15, u Čačincima 14, u Mileušu 12 i u Virovitici deset pogodaka

Pioniri U-13 nastavljaju po starom. I u 4. kolu, koje je odigrano proteklog vikenda, napadači su bili izuzetno raspoloženi, a postignut je čak 51 pogodak.

Škola nogometa Orahovica s uvjerljivih je 15:0 slavila na domaćem terenu protiv Borove, a da će ovo biti težak dan za goste dalo se naslutiti već na samom otvaranju utakmice. Dvama golovima Roka Rađenovića i Jakova Džajkića te jednim golom Marka Belobradića do 15. je minute bilo 5:0, dok su se do kraja poluvremena za visokih 7:0 u strijelce još upisali Patrik Barić i Filip Šalek. Nastavak utakmice donio je istu ”sliku” na terenu. Tin Patkoš nastavio je tamo gdje je Šalek stao, Rađenović je povisio na 9:0, Džajkić je pogodio za okruglih 10, a Barić je svojim drugim golom donio svojoj momčadi prednost od 11:0. Jan Kadežabek također se upisao u strijelce, vratarku Moniku Karaicu matirao je za 12:0, Gabriel Džajkić pogađa za 13:0, Šalek je još jednom bio precizan u 53. za 14:0, dok je konačnih 15:0 postavio Jura Vulić u 56. minuti utakmice.

Ništa bolje nije bilo niti Podgorju na gostovanju u Čačincima budući da su domaćini slavili s visokih 13:1. Poluvrijeme je također završilo rezultatom 7:0, dva gola postigao je Domagoj Stojanović, a po jednom su precizni bili Ante Samardžić, Toma Matešić, Šime Jurlina i Andro Matešić, dok je loptu u vlastitu mrežu ”pospremio” Marko Zvonar. Toma Matešić i Ivan Beštek naizmjenično su postigli četiri pogotka za prednost od 11:0 u drugom poluvremenu, počasni pogodak za Podgorje postigao je Ivan Stolnik, a do kraja utakmice svoj treći pogodak postiže Stojanović. Posljednji gol na utakmici postigao je Borna Beštek.

Jedinu gostujuću pobjedu u 4. je kolu ostvarila Gradina koja je gostovala u Mikleušu. Dario Damjanić doveo je Gradinu u prednost u 3. minuti utakmice, a samo dvije minute kasnije stvari je na početak vratila Lana Trupina. Bilo je to sve od domaće momčadi na ovoj utakmici, budući da su do kraja primili još deset pogodaka bez da su uspjeli svladati vratara gostiju Luku Marojevića. Stjepan Lukačević u nastavku je četiri puta pronalazio put do mreže, njegov imenjak Modrić postigao je jedan pogodak manje, dok su po zgoditak upisali Dario Damjanić, Samuel Horvat i Josip Nemeš.

Najzanimljivija utakmica gledala se u Virovitici gdje je istoimeni domaćin dočekao Graničar Bušetinu. Domaći sastav poveo je 3:0 nakon 12 minuta igre, dva pogotka upisao je Noa Hudi, dok je jednom mrežu pogodio Matijas Šarić. Četiri minute kasnije Simon Mastorović smanjuje prednost Virovitice na 3:1, Hudi je ubrzo vratio dva gola prednosti, a prije odlaska na odmor domaćeg vratara Šelembera svladao je Tian Ivanešić za 4:2. Graničar Bušetina bolje ulazi u nastavak utakmice te drugim golom Majstorovića dolazi na jedan gol zaostatka, a u susret su se potpuno vratili u 41. minuti budući da je rezultat izjednačio Andrija Matek. Ipak, potpuni preokret nismo vidjeli. U završnici susreta Virovitica je došla do sva tri boda, a strijelci za pobjedu domaćina od 6:4 bili su Roko Svat i Luka Režić.

Čačinačka Mladost i Virovitica dijele prvo mjesto s maksimalnih 12 bodova nakon četiri odigrana kola, tri manje ima Škola nogometa Orahovica, dok posljednja dva mjesta, bez osvojenog boda, drže Borova i Mikleuš.

(www.icv.hr, mra, foto: ilustracija, M. Šolc)