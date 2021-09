PIONIRI U-15 Čađavačka Mladost upisala novi teški poraz, Niko Šuvak čak sedam puta zatresao mrežu: Pitomača slavila u Čačincima, Podravac i Bilogora 1947. remizirali u Sopju

Škola nogometa Graničar Bušetina stigla je do visoke pobjede na gostovanju u Čađavici u sklopu 4. kola pionirskog natjecanja uzrasta U-15. Domaća Mladost prvi je pogodak primila već u petoj minuti utakmice kad je domaćeg čuvara mreže, odnosno vratarku Petru Klarić svladao Niko Šuvak, a do kraja poluvremena uspjeli su dodati još šest zgoditaka. Dva nova pogotka upisao je Šuvak, Siniša Martinušić također je u dva navrata bio precizan, dok su po jedan gol u prvom poluvremenu dodali Ivan Blažević i Mateo Jagić. Nastavak je donio deset novih pogodaka u domaćoj mreži. Četiri nova pogotka upisao je Šuvak, tri zgoditka u nastavku je dodao Petar Trezić, još dva gola postigao je Jagić, a u strijelce se još jednom upisao i Blažević.

Uvjerljivu pobjedu na gostovanju ostvarila je i Pitomača koju je u susretu 4. kola dočekala Mladost iz Čačinaca. Gosti su utakmicu riješili već u prvom dijelu kad su poveli 4:0. Tin Pintar doveo je svoju momčad u prednost u 6. minuti utakmice, na 2:0 minutu kasnije povisuje Manuel Đanić, dok je u 14. minuti precizan za prednost od 3:0 bio Matej Rakitničan. Posljednji pogodak u prvom poluvremenu postigao je Marko Balić. Nova lopta u mreži domaćina odsjela je u 49. minuti kad je za visokih 5:0 pogodio Stjepan Rakitničan, a šesti pogodak za visoku pobjedu Pitomače postigao je Niko Pintar.

Najzanimljivija utakmica odigrana je u Sopju gdje je gostovala Bilogora 1947. iz Špišić Bukovice. Domaći sastav poveo je u 11. minuti preko Josipa Benkovića, ali su gosti do 25. minute uspjeli preokrenuti rezultat u svoju korist. Prvo je na 1:1 izjednačio Viktor Viljevac, dok je prednost Bilogori osigurao Enio Mustač. Do kraja poluvremena vidjeli smo još dva zgoditka, po jedan na svakoj strani. Zahvaljujući autogolu Marka Mikića iz 32. minute Podravac je stigao do izjednačenja, no veselje u domaćim redovima nije dugo trajalo. Samo dvije minute kasnije Mikić je ispravio svoju pogrešku, te je ovog puta svladao domaćeg čuvara mreže Luku Nikolausa čime je osigurao svojoj momčadi prednost na odmoru. Podravac je bolje ušao u nastavak utakmice tako da smo vidjeli još jedan preokret. Luka Grgić donio je novo izjednačenje u 60. minuti, a isti je igrač u potpunosti preokrenuo rezultat u 62. minuti susreta. Klub iz Sopja ipak nije uspio zadržati prednost do kraja utakmice, a konačnih 4:4 postavio je Leonardo Tomljanović u 65. minuti.

Bilogora se ovom pobjedom probila do 2. mjesta prvenstvene ljestvice s osam bodova, jednim manje od vodeće Pitomače. Treće mjesto trenutno drži Škola nogometa Graničar Bušetina s šest osvojenih bodova, ali uz utakmicu manje. Posljednja je Mladost 1930. iz Čađavice koja u novoj sezoni još nije uspjela doći do bodova.

(www.icv.hr, mra, foto: ilustracija, M. Šolc)