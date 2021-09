Svjetski poznati brend stigao u Virovitičko-podravsku županiju: U Orahovici otvoren prodajni centar građevinske mehanizacije tvrtke TEI MC

Na Podravskoj magistrali, u Dalmatinskoj ulici ili kako će to Orahovčani najbolje znati, u poslovnom prostoru kuće obitelji Kufner, danas je otvoren prodajni centar građevinske mehanizacije svjetskog renomea. Naime, svoju poslovnicu otvorila je poznata tvrtka TEI MC.

– Ekskluzivni smo zastupnik i distributer svjetskih poznatih proizvođača građevinske mehanizacije marke LiuGong, Dressta, Bell za teritorije Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Crne Gore. Imamo predstavništva u Beogradu, Banjaluci i Sarajevu (BiH), u Skoplju (Sjeverna Makedonija) te u Hrvatskoj u Zagrebu i sada u Orahovici. Poslovnu jedinicu imamo i u Splitu i time smo pokrili kompletno tržište što je jako važno, jer u našoj tvrtki nije važna samo prodaja nego radimo i servis mehanizacije koju zastupamo. Dakle, tvrtka u svom prodajnom asortimanu posjeduje sve vrste radnih strojeva u građevini. Bagere, mini bagere, utovarivače, buldozdere, valjke, kombinirke, dakle sve ono što je u građevini potrebno. S kineskim brendom LiuGong na tržištu smo prisutni već preko 15 godina. Ovdje u Orahovici ćemo uvijek imati nekoliko strojeva na lageru gdje će ih ljudi moći pogledati. Odabrali smo ovu lokaciju na samoj Podravskoj magistrali što mislim da je iznimno važno jer je tu dosta prometno te smo sigurni kako je ova poslovnica pun pogodak – rekla je menadžerica marketinga tvrtke Sonja Banović.

Glavni ”krivac” što je ova vrijedna tvrtka došla u Orahovicu je rođeni Orahovčanin Matija Borić, magistar ing. mehanizacije koji će biti i menadžer prodaje za Hrvatsku.

– Ovo je Orahovici nešto novo i vrijedno što do sada još nije imala. Orahovica će imati ured u kojem ću ja voditi kompletnu prodaju Liugong, Dressta i Bell strojeva za cijelu Hrvatsku. Riječ je o vrhunskim, svjetski poznatim strojevima s komponentama koje su u vrhu svjetske građevinske mehanizacije i taj veliki svjetski brend smo doveli ovdje i mislim da je to velika stvar za ovako mali grad. Moram svakako reći kako kolege do sada nisu ni znali za Orahovicu, ali sam im ispričao da je to mali grad velikih mogućnosti i bio inicijator dovođenje ove tvrtke ovamo, na što sam iznimno ponosan. Kao domaći čovjek svima ću ovdje uvijek biti na raspolaganju i dati sve informacije o našim strojevima koje ih budu zanimale – rekao je Matija Borić.

Uz Borića i kompletan tim tvrtke iz navedenih zemalja, u otvorenju nove poslovnice poslovnicu sudjelovao je i orahovački gradonačelnik Saša Rister.

– Kao grad i sam kao gradonačelnik moramo biti ponosni što naši mladi poduzetni i sposobni ljudi sudjeluju u radu ovako velikih tvrtki i što iste dovode u svoj rodni grad. Hvala Matiji Boriću na ovoj inicijativi i dovođenju ove tvrtke kod nas, a Grad će mu pomoći u čemu bude trebalo u bilo kojem trenutku. Naravno, zahvaljujem vodstvu tvrtke što su prepoznali naš grad kao mjesto svoje prodaje i vjerujem u nove poslovne suradnje – zaključio je gradonačelnik Rister.

