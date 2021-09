VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA SLAVI SVOJ DAN Župan Andrović: Napredak se može ostvariti samo sinergijom naših gradova i općina

Virovitičko-podravska županija danas slavi svoj dan koji će, između ostalog, biti obilježen svečanom sjednicom Županijske skupštine u Tehnološko-inovacijskom centru u Virovitici. Tim povodom razgovarali smo s virovitičko-podravskim županom Igorom Androvićem o projektima koji su ostvareni u proteklih godinu dana, ali i onima koji tek slijede.

Uz velike infrastrukturne i strateške projekte Virovitičko-podravska županija će u budućnosti poseban naglasak dati na „ulaganje u ljude“ u vidu stipendija studentima i školarcima, subvencija, kreditiranja, pomoć mladim poduzetnicima, poljoprivrednicima.

U Virovitičko-podravskoj županiji značajni resursi usmjereni su prema STEM području, što je nadogradnja projekta „Budi STEMpatičan“ koji je proglašen za najbolji EU projekt. U kojoj je fazi projekt i što nam on donosi u budućnosti?

Prijavili smo „Jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području“. Projekt je to vrijedan 7,4 milijuna kuna. Partneri su nam Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije, Grad Virovitica te 16 osnovnih škola na području Virovitičko-podravske županije. U projekt će biti uključeno 180 učitelja i 700 učenika sedmih razreda koji će kroz projekt razviti STEM vještine, uključujući potencijalno darovite i učenike s teškoćama. Tu je i projekt u kojem smo partneri Osječko-baranjskoj županiji, a zahvaljujući kojemu ćemo na našem području u OŠ Josipa Kozarca u Slatini imati ispostavu regionalnog znanstvenog centra. Uz dogradnju i obnovu navedene škole partner je i OŠ Suhopolje. Bit će to ulaganja u znanstveni centar od oko milijun eura na području naše županije. Infrastrukturu smo stvorili, stvaramo je i nadalje, no ne želimo imati samo zgrade i zidove bez kvalitetnih ljudi koji su nam najvažniji.

Diljem Virovitičko-podravske županije i ovoga ljeta vrlo je živo, radi se i gradi. Koje projekte ste odradili u posljednjih 365 dana, koji radovi su u tijeku, a koji nas očekuju već ove jeseni?

Mnogo toga smo odradili od prošlog 3. rujna i teško je nabrojati sve što je iza nas u posljednjih 365 dana. Izdvojio bih, između ostalog, otvorenje sustava navodnjavanja Novi Gradac – Detkovac te početak radova na novom sustavu natapanja Kapinci – Vaška II. Veseli nas veliki broj novih korisnika sustava navodnjavanja. Pokazalo se kako je ta naša odluka bila ispravna, jer u vremenima nestabilnih vremenskih prilika sigurnost našim poljoprivrednicima kako bi imali kvalitetne prinose i bili konkurentni na tržištu daju upravo sustavi navodnjavanja. Stoga ćemo tijekom idućih nekoliko godina kroz sustave Čađavica, Zdenci i Čačinci – Crnac, uz već postojeće, imati 9700 hektara natapanih površina. To neće imati nitko u Hrvatskoj.

Nadalje, na području Pitomače gradi se Centar za posjetitelje na Križnici, obnavlja se stara zgrada škole u Pitomači, tu je i projekt Eagle, slijede nova ulaganja Spider grupe… Sve je spremno i za početak gradnje brze ceste od Virovitice prema Špišić Bukovici koja će se protezati dalje prema Bjelovaru i Zagrebu. Ključna je to investicija za daljnji gospodarski razvoj Virovitičko-podravske županije i svi s nestrpljenjem čekaju da se „zabode prva lopata“. Veliki projekti aglomeracija provode se na području Pitomače i Slatine te poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture u Virovitici. U Voćinu se pak ove jeseni očekuje otvorenje spektakularnog multimedijskog sadržaja u sklopu projekta Geo priče. Orahovicu očekuje početak radova na Orahovačkom jezeru, a u nove vrtiće će i djeca u Čačincima, Suhopolju i Gradini. Očekuju se i radovi na Centru za kulturu zdravlja u Cabuni.

Virovitičko-podravska županija lider je u Hrvatskoj po povlačenju europskih sredstava. Što kažu posljednji pokazatelji i koja je vrijednost ugovorenih projekata?

I po posljednjim pokazateljima Ministarstva financija Virovitičko-podravska županija je druga u Hrvatskoj po povlačenju europskih sredstava po glavi stanovnika. Naime, iz europskih i strukturnih fondova na području Virovitičko-podravske županije ugovoreno je 2,22 milijarde kuna, a samo u mandatu premijera Andreja Plenkovića 2,04 milijarde kuna. To su egzaktni podaci i ponavljam ono što sam rekao i prije godinu dana: nikada u Slavoniju, Baranju i Srijem, a gledajući Virovitičko-podravsku županiju i u Podravinu, nije ulagano kao u vrijeme mandata Vlade Andreja Plenkovića kroz Razvojni sporazum za Slavoniju, Baranju i Srijem. I to se vidi u svim slavonskim županijama.

Osim infrastrukture tu je i nekoliko značajnih projekata koji su zaživjeli u posljednjih 365 dana. Koje biste istaknuli?

Virovitica je dobila Veleučilište. To nam je bio davni cilj, ali budući da smo uvijek bili ustrajni u onome što želimo, to što smo zacrtali, to smo i ostvarili te ga otvorili. Otvorili smo i Tehnološko-inovacijski centar. On je nakon Panonskog drvnog centra kompetencija i Centra za razvoj i istraživanje u mljekarstvu treća znanstveno-istraživačka institucija na području Virovitičko-podravske županije. Tehnološko-inovacijski centar će našim poljoprivrednicama dati nadogradnju na području ljekovitog bilja, meda, ali i vina. Vina s područja Virovitičko-podravske županije sve više oduševljavaju. Primjerice, s Decantera u Londonu naši vinari iz Orahovice i Virovitice vratili su se s osam odličja. Kontinentalna Hrvatska se budi, posebno u turističkom smislu. Imamo prekrasnu Dravsku priču, a ove godine smo otvorili i Dvorac Janković u Suhopolju koji već bilježi izvrsne rezultate. Turisti žele boraviti u dvorcu koji ima priču obitelji Janković povezanu s enološkom i gastronomskom ponudom ovoga kraja.

U tu priču povezali smo naše male proizvođače otvorivši im vrata i Dvorca Janković u Suhopolju i Kurije Janković u Kapeli Dvoru, gdje oni mogu prodavati svoje proizvode. U vremenima kada nam još uvijek prijeti koronavirus, shvatili smo kako mi moramo biti ti koji ćemo im otvarati vrata i pomoći da se probiju na tržištu. Kako u ovom slučaju, tako i kroz savjete i pisanje projekata, naše razvoje agencije VIDRA-e ili Poduzetničkog inkubatora. Mi oduvijek znamo koja je naša uloga, a to je služiti žiteljima Virovitičko-podravske županije. I sve ovo što gradimo, škole, bolnice, dvorce, sustave navodnjavanja, ništa od toga nećemo odnijeti „sa sobom“, sve će to ostati budućim generacijama.

Virovitičko-podravska županija razvija se u gospodarskom i ekonomskom smislu. Što parametri govore o tom razvoju?

Virovitičko-podravska županija dobitnica je nagrade koja se dodjeljuje najboljim javnim institucijama s izvršnim ovlaštenjima za “najbolje lokalne zajednice za kreiranje dobrog ambijenta za razvoj poduzetništva u srednjoj i jugoistočnoj Europi – GlobalLocal”. Stoga ne čudi da se u našim poduzetničkim inkubatorima, posebno u Virovitici, Pitomači i Slatini, traži slobodno mjesto. Poduzetnika i obrtnika, posebice mladih početnika sve je više, a svima njima Virovitičko-podravska županija kroz subvencije ili sufinanciranje kamata na kredite daje podršku. No, vesele me i ulaganja privatnih poduzetnika. Primjerice, nedaleko od Slatine niknula je jedinstvena hibridna tvornica za proizvodnju proteina, škroba i vlakana iz kultura boba i krumpira, prva takva u Europi, vrijedna 220 milijuna kuna. Na području Čađavice gradi se geotermalna elektrana, a vrijednost investicije je 530 milijuna kuna. Istodobno i Virovitičko-podravska županija provodi projekt vezao za geotermalna područja koji će biti iznimno važan u budućnosti za naše područje.

Inače, ta dva privatna projekta, u Čađavici i Novom Senkovcu, vrijedna su 750 milijuna kuna.Poduzetnici će uvijek tražiti zdrave sredine za svoje ideje, a Virovitičko-podravska županija je upravo takva i to se vidi i po ovim primjerima. Kod nas će poduzetnici dobiti potrebne dozvole u rekordnom roku, mi smo otvoreni za svakoga tko će otvoriti nova radna mjesta jer je to naša uloga i dužnost.

Koji su ključni projekti koji će obilježiti idućih 365 dana Virovitičko-podravske županije?

Nastavljamo s projektom sušionice povrća, za što smo dobili i podršku Podravke. To je velik i značajan projekt kojim ćemo otvoriti nova radna mjesta, ponuditi svijetlu perspektivu kooperantima. Projektirat ćemo Centar za pametnu poljoprivredu i ICT djelatnost. Krenula nam je i obnova Sigurne kuće, a tu je i projekt širokopojasnog interneta, vrijedan više od 50 milijuna kuna, zahvaljujući kojemu će žitelji naših osam općina dobiti brzi internet, tzv. autocestu budućnosti. Nama je važno svako naselje, svaki grad. Jedino sinergijom svih, općina, gradova i županije, možemo ostvarivati napredak. Zaboravimo na različitosti, cilj nam mora biti jedinstven, a to je razvoj Virovitičko-podravske županije. Nama su svi naši žitelji isti, bez obzira gdje živjeli, a na nama je omogućiti im uvjete života kao u velikim sredinama.

Značajna su ulaganja i u zdravstvo. Koje projekte izdvajate na tom području?

Gledajući projekte u zdravstvu, tu nam je važna obnova i dogradnja rodilišta u Virovitici, ali i energetska obnova Opće bolnice Virovitica. Redovito nabavljamo i modernu medicinsku opremu jer time olakšavamo rad naših liječnika, a stanovnicima ovog područja nudimo dostupniju i bolju uslugu. Nastavit ćemo i s ulaganjima u ostale naše zdravstvene institucije, Zavod za hitnu medicinu, Dom zdravlja VPŽ te Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“.

Počinje i nova školska godina. Na koji način ćete ove godine pomoći učenicima i njihovim roditeljima te kojim ćete projektima obilježiti iduću godinu?

Razvoj školstva ne nudi samo razvoj društva, već i razvoj gospodarstva. Svakom djetetu kojem damo knjigu u ruke omogućujemo sigurniju budućnost. Našim prvoškolcima i ove godine kupujemo radne bilježnice i likovne mape. Zahvaljujem i ove godine što su našu inicijativu podržali i ostali gradovi i općine s našeg područja. Od onih velikih infrastrukturnih projekata istaknuo bih izgradnju nove osnovne škole sa sportskom dvoranom u Pitomači, novu osnovnu školu u Orahovici te nove područne škole u Vukosavljevici i Kladarama. Želja nam je dostići europski standard da sva djeca idu u jednu smjenu, čime ćemo omogućiti bolje uvjete obrazovanja djeci, njihovim roditeljima i učiteljima. Tu je i izgradnja novih sportskih dvorana u Ćeralijama, Suhopolju i Novoj Bukovici, ali i novi Učenički dom u Virovitici, kao i nova Industrijsko-obrtnička škola u Virovitici i dogradnja iste škole u Slatini.

(www.icv.hr, Foto: K. Toplak)