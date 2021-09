VREMENSKA PROGNOZA Pred nama suh i sunčan period, a sljedećeg tjedna stiže promjena

Do kraja tjedna uživamo u lijepoj strani kasnog ljeta. Pretežno vedro, suho i stabilno vrijeme očekujemo do kraja tjedna. Jutra svježa, danju ugodno ponegdje i vruće. Jutarnje temperature zraka očekujemo od 8°C do 14°C ili koji stupanj više tijekom nedjelje. Najviše dnevne od 24°C do 28°C ili koji stupanj više. Vjetar južnih i jugozapadnih smjerova, tijekom subote i nedjelje u okretanju na sjeverne smjerove. Svaki dan očekujemo između 8 i 12 sati sunčevog svjetla. UV-indeks umjeren.

Tjedan pred nama u prvoj polovici suh, stabilan i sunčan. U drugoj polovici tjedna sve je izgledniji nestabilniji, promjenjiviji i svježiji vremenski period. Iskoristite suhe, stabilne i lijepe kasnoljeten dane za obavljanje radova na otvorenom. Ako planirate puta na more, temperature mora se kreću od 20°C do 24°C.

(www.icv.hr, kp)