2. HRL SJEVER – ŽENE Lavice slavile protiv Podravke 2 Lino: Mlinarić i Deskar najefikasnije, Majkovčan još jednom pokazala klasu

Rukometašice 1234 Virovitice stigle su do nove pobjede, ovog puta u 2. kolu 2. HRL Sjever za žene. Nakon derbija u kojem su slavile na gostovanju u Pitomači, u prvom ovosezonskom domaćem susretu igračice Darka Grdića pobjedile su Podravku 2 Lino, ekipu koja je u posljednjih nekoliko godina svaku sezonu završavala u gornjem ”domu” ligaške ljestvice.

Da ih očekuje teška i napeta utakmica Grdić je najavio još nakon prošlog kola, a tako je i bilo.

Iako su Podravkašice otvorile susret svojim golom i povele 1:0, nakon svega sedam minuta Lavice su već stvorile ”opipljiviju” prednost od pet pogodaka na krilima Maje Mlinarić, Nike Deskar i Klare Crnoje, što je bilo dovoljno za ”uzbunu” na klupi gošći na kojoj je sjedila Đurđica Zečević.

Ubrzo su se njezina ekipa, koja je sastavljena od isključivo mladih rukometašica, među kojima je i nekoliko reprezentativki Hrvatske u mlađim uzrastima, vratila u susret i približila se na svega dva pogotka zaostatka. Međutim, najiskusnija igračica 1234 Virovitice, Maja Mlinarić, koprivničkom sastavu nije dozvolila potpuni povratak u utakmicu već je golovima predvodila Lavice do prednosti na poluvremenu, završilo je 20:18.

Tena Megerle i Ema Stručić dodale su ”gas” u nastavku i ozbiljno ugrozile vodstvo Grdićevog sastava, no u tim trenucima, kada je bilo najbitnije, Martina Majkovčan još je jednom pokazala svoju kvalitetu na golu. Obranama je ”izluđivala” igračice Podravke 2 Lino, a istima je do usijanja dovela atmosferu u Sportskoj dvorani Tehničke škole.

Deset minuta do kraja semafor je pokazivao +4 za Lavice, no u posljednjih se pet minuta još jednom ušlo sa samo jednim pogotkom prednosti. Uz odličnu Majkovčan na vratima prevladala je tada i nervoza kod gošći što je u konačnici prelomilo susret u korist 1234 Virovitice konačnim rezultatom 37:33. Ova pobjeda virovitičke rukometašice podigla je na drugo mjesto.

– Još koja sijeda na glavi nakon ove utakmice, ali na svu sreću pobjeda je tu- rekao je u šali nakon utakmice raspoloženi trener Lavica Darko Grdić i dodao.

– Podravka igra lijep rukomet, imaju odlične mlade rukometašice, ali ponosan sam na svoje igračice koje su odigrale odlično. Zbilja su se potrudile i dale sve od sebe. Naravno, bilo je tu i nekih grešaka u igri, ponekih padova, no sve je u konačnici završilo pozitivno za nas. U odnosu na prošlu sezonu dobile su malo više slobode, ne držim ih striktno na linijama, što je, ispostavilo se, dovelo do tog da njihov potencijal još više izađe na vidjelo. Idemo nastaviti dalje ovim ritmom, nadamo se da ćemo ostvariti još puno pobjeda do kraja sezone i da ćemo završiti u samom vrhu tablice- zaključio je Grdić.

U sljedećem kolu Lavice će gostovati kod Olimpije Osijek koja je u prvom kolu slavila protiv Broda, dok je u jučerašnjem susretu remizirala s Vinkovcima što im je bilo dovoljno za trenutno treće mjesto. Točna satnica utakmice bit će poznata kroz nekoliko dana.

1234 Virovitica: Martina Majkovčan, Lorena Ariana Volenik, Vlatka Gebik, Jelena Pratljačić 1, Lukrecia Veršec 1, Lea Zupčić 3, Nadia Dujmović 1, Klara Crnoja 4, Marija Medved 3, Nea Kovač, Nika Deskar 10, Maja Mlinarić 11, Elena Bardić 3, Lana Čor, trener: Darko Grdić.

(www.icv.hr, mra)