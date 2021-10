FOTO Benkov Varteks je ‘pometen’, veliko slavlje Majdenića s igračima: Papuk deklasirao ‘bumbare’ i zabio im šest ‘komada’

Bilo je to prekrasno subotnje, nogometno poslijepodne u Orahovici. Nogometaši orahovačkog Papuka još su jednom razveselili svoje vjerne navijače, ovog puta odigravši briljantnu utakmicu i više nego zasluženo slavili s visokih 6:1 protiv momčadi Varteksa u sklopu 9. kola 3. HNL Sjever.

‘Bumbari’ su utakmicu završili s ‘pola tuceta’ u svojoj mreži, a realno trebalo je biti i puno više. No, krenimo redom.

Utakmica je počela ispitivanjem snaga s nekoliko pokušaja proboja s obje strane, s domaće preko Miroslava i Mateja Rukavine, a s gostujuće je nešto pokušavao ‘legendarni’ Varaždinac Leon Benko. Prvu pravu prigodu Papuk je stvorio u 27. minuti kada je Miroslav Rukavina primio loptu okrenut leđima, vratio za Šantića koji ‘gura’ odličnu loptu za Špoljarića, a potonji sam izbija pred vratara Varteksa, no Kanižaj odlično reagira i spašava svoju momčad. U 32. minuti Papuk ipak vodi. Marin Čavić ‘promiješao’ je obranu gostiju s lijeve strane, upao u sredinu i ‘lucidno’ uposlio mladog Mateja Rukavinu koji smiruje loptu i vrhunski pogađa gornji desni kut Kanižaja za veliko slavlje domaćih.

Tri minute kasnije već je 2:0. Ponovno je na sceni Marin Čavić, još jedna ‘bravura’ po lijevoj strani, slijedi ubačaj koji u “trepavicu” pogađa Petra Špoljarića i dovoljan je bio ‘naklon’ da lopta završi u mreži. Papuk je dominirao, stvorio još nekoliko prigoda, ali rezultat se do odlaska na odmor nije mijenjao.

U drugi dio momčad Martina Majdenića ulazi malo blaže što gosti koriste za lagan pritisak koji je urodio plodom u 57. minuti. Bila je to lijepa akcija po sredini terena uslijed koje je Leon Benko krenuo sam prema golu Papuka, no Karlo Mahaček briljantno reagira i brani, ali lopta se odbija ponovno do gostiju, slijedi prizemna lopta u kazneni prostor, Bušljeta ruši mlađeg Benka (Maura) i sudac Cindrić opravdano pokazuje na bijelu točku. Loptu je namjestio ‘tata’ Benko, Leon i mirno poentirao.

Varteks je i par minuta potom bio bolji, no prijelomni trenutak utakmice dogodio se u 61. minuti utakmice. Papuk je imao udarac iz kuta, ubacio je Marin Čavić, obrana gostiju je odbila loptu na nekih 18 metara gdje ju iz prve volejom kapetan Papuka Tomislav Bušljeta eurogolom smješta u lijevu stranu nemoćnog Kanižaja. Trener Majdenić osvježio je momčad ulaskom Marina Zdelara i Luke Majdenića i pogodio. U 69. minuti odlični Šantić je povukao po sredini i ‘gurnuo’ u for na neuhvatljivog Marina Čavića koji s desna izbija sam pred vratara i potom nesebično upošljava samog Zdelara na drugoj vratnici koji šalje loptu u praznu mrežu. Treća asistencija Marina Čavića i mirna egzekucija Zdelara za velikih 4:1.

Imao je Zdelar potom još jednu situaciju ‘1 na 1’, no vratar Varteksa Kanižaj izašao je kao pobjednik. Za kraj mali ‘show’ najboljeg Papukovog strijelca Miroslava Rukavine. U 86. minuti primio je loptu na nekih dvadesetak metara od vrata, prošao jednog i okrenuo drugog čuvara te s nekih 11 metara milimetarski precizno poslao loptu uz lijevu vratnicu nemoćnog Kanižaja. U 90. minuti još jednom je sredinu probio Šantić, povukao se desno i ubacio loptu u kazneni prostor gostiju točno na glavu prvog Papukovog topnika za konačnih, ‘velikih’ i zasluženih 6:1. Miroslav Rukavina mogao je i do hat-tricka, ali je njegov snažan udarac u sudačkoj nadoknadi zaustavila greda.

-Što reći nakon ovakve utakmice, svaki igrač koji je bio na terenu je odigrao vrhunski, svi su se držali onoga što smo se dogovorili i što je najvažnije ovu smo utakmicu istrčali nevjerojatno, jednostavno nismo dali protivniku da diše. Svaka čast momcima koji su izgarali do samog kraja i ovog puta nam se na vrijeme otvorilo iako smo u startu promašili dva zicera. Ovo je velika pobjeda, čestitam igračima Varteksa na fer i korektnoj utakmici, ali mi smo ovog puta bili puno bolji i zasluženo došli do pobjede i sva tri boda kojima smo upravo njih preskočili na ljestvici – kaže trener Papuka Martin Majdenić.

I onda opet ‘najteže’ pitanje, tko je igrač utakmice?

-Ponovit ću po ne znam koji put, ovi momci su čudo, oni su takva klapa i svaka pobjeda je, kao i ova, rezultat momčadskog duha i zajedništva. Puno govori i kraj utakmice kada smo ušli u svlačionicu i svi si dali ruke uz poznati uzvik ‘tko je najbolji – Papuk’. Obrana je odigrala odlično, Vratković i Stipe Čavić su bili neprelazni, kapetan je pretrčao kilometre i zabio gol prijeloma, Šantić je bio odličan u sredini, bokovi također dobri, mladi Matej Rukavina i Petar Špojarić borbeni i pogodili kad je trebalo, Miroslav Rukavina se borio, hranio loptama suigrače te na kraju i zabio dva, ali ja bih ipak kao igrača utakmice ocijenio Marina Čavića. Bio je nerješiva enigma za obranu gostiju, tri asistencije i bezbroj ponavljanja ‘obrana – napad’ – zaključio je Majdenić.

Papuk Orahovica – Varteks Varaždin 6:1

Igrač utakmice: Marin Čavić

(www.icv.hr, vg, foto: V. Grgurić)