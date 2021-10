JUNIORI No Limit TVIN i Pitomača uvjerljivi u susretima 5. kola, čačinačka Mladost ‘ubacila’ jedanaest pogodaka u Miljevcima

Proteklog vikenda odigrani su susreti 5. kola županijskih nogometnih liga u konkurenciji juniora.

JUNIORI VIR-PIT A

U skupini Virovitica-Pitomača odigrane su dvije utakmice, a u obje su slavile domaće momčadi. Pitomača je na svom terenu s visokih 8:1 slavila protiv Rezovca čime se još više učvrstila na prvom mjestu prvenstvene ljestvice. Marko Lovrin otvorio je susret svojim pogotkom u 12. minuti, a do kraja poluvremena još su tri lopte odsjele u mreži gostiju. Dva gola upisao je Maro Hegediš, dok je za 4:0 nakon prvog dijela pogodio Franco Šokec. Isti je igrač otvorio drugo poluvrijeme svojim zgoditkom u 60. minuti, na 6:0 povisio je Fran Peterfi, a Šokec je dodao još dva gola za vodstvo od 8:0. Jedini pogodak za goste u ovom susretu postigao je Mateo Lončarić u 89. minuti utakmice.

Još uvjerljiviju pobjedu ostvarili su nogometaši No Limit TVIN-a koji su ispratili Omladinac s 12 pogodaka u mreži. Susret je bio riješen već do kraja prvog poluvremena budući da su Akademci u tom periodu igre postigli čak devet zgoditaka, dok su u nastavku dodali još tri gola. Četiri pogotka postigao je Theo Filipović, po dva su upisali Ivano Lazić, Ivan i Davor Crnojević, dok su po gol dodali Florijan Slipčević i Luka Grbac.

Skupinu Virovitica-Pitomača nakon pet odigranih kola predvodi momčad Pitomače koja je upisala svih pet pobjeda i imaju maksimalnih 15 bodova, dok su se na drugom i trećem mjestu s šest bodova smjestili No Limit TVIN i Gradina, ali s dvije, odnosno tri utakmice manje. Bratstvo i dalje drži začelje tablice bez osvojenog boda.

JUNIORI SLA-ORA A

Najuvjerljiviju pobjedu u ovoj je skupini ostvarila čačinačka Mladost koja je na gostovanju u Miljevcima postigla jedanaest pogodaka. Domaćini su nastupili sa svega osam igrača, što su gosti iskoristili i došli do uvjerljive pobjede. Manuel Štefok postigao je dva gola u prvom poluvremenu, a jednog je, za konačnih 3:0 nakon prvih 45. minuta, dodao Luka Vukovski. Štefok je jedan pogodak upisao i u nastavku, a do kraja utakmice u strijelce su se još upisali Marin Zuanović, koji je postigao četiri pogotka, dok su po gol dodali Matko Barukčić, Mihael Videc i Matija Ognjenović.

Do pobjede je na gostovanju došao i Crnac koji je svoj susret petog kola odigrao u Četekovcu protiv Dinama. Zapisnik niti u ovom susretu nije bio pun, a probleme s brojem igrača imala su oba kluba. Dinamo je na teren istrčao s osam nogometaša, a Crnac s jednim više. Domaći sastav usprkos tomu uspio je doći do vodstva od 1:0 već u trećoj minuti preko Leona Lipovca, na 1:1 izjednačio je Borna Meašić u 16., a još jedan gol u mreži gostiju odsjeo je u 19. minuti. Mrežu je pogodio Ivan Cingel. Dinamo je vodstvo držao do 30. minute, a tada Crnac radi preokret. Rezultat je još jednom izjednačio Meašić, dok je prednost gostima na poluvremenu osigurao Hrvoje Bošnjak. Susret je u nastavku s dva gola u tri minute riješio Petar Kusić. Prvog je postigao u 62., a drugog u 65. minuti.

Najzanimljivija utakmica odigrala se u Voćinu gdje je istoimeni domaćin dočekao orahovački Papuk. Zgoditaka na tom susretu nije bilo sve do 20 minute, a tada su u 60 sekundi domaći nogometaši dva puta zatresli mrežu. Za početno vodstvo pogodio je Nikola Tomić, dok je minutu kasnije poentirao Emanuel Tunić. Rezultat se nije mijenjao sve do 51. minute kad je na 2:1 smanjio Alen Knežević, no novu prednost od dva pogotka donio je Tomić svojim drugim golom u 66. minuti. Luka Mandić vratio je Papuk u susret četiri minute kasnije, pogodio je za 3:2, no gosti do kraja nisu uspjeli postići još koji pogodak i okrenuti rezultat u svoju korist. Završilo je tako 3:2 u korist Voćina.

Voćin je ovom pobjedom došao do trećeg mjesta i bodovno se izjednačio s drugoplasiranom čačinačkom Mladosti i vodećom Slavonijom, koja ima utakmicu manje, a sve tri momčadi imaju po devet bodova. Na posljednjem mjestu nalazi se miljevačka Mladost koja u tri odigrane utakmice nije došla do bodova.

