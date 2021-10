EHF EURO 2022 Nikad teže kvalifikacije za Hrvatsku: Reprezentacija u ”lov” na Euro kreće bez brončane Marijete Vidak

Susretom protiv Ukrajine u Rijeci hrvatska ženska seniorska reprezentacija danas (četvrtak) počinje kvalifikacije za Europsko prvenstvo koje će sljedeće godine zajednički organizirati Slovenija, Crna Gora i Sjeverna Makedonija.

Uz Hrvatsku, u našoj su skupini još Češka i olimpijske pobjednice iz Tokija, reprezentativke Francuske. Dvije najbolje ekipe iz svake od šest skupina izborit će pravo nastupa na Europskom prvenstuvu, a ”Kraljice šoka” svim silama žele otići na natjecanje gdje bi imale priliku braniti osvojenu broncu iz Danske.

Susret protiv Ukrajine bit će 55. u kvalifikacijama za europsku smotru. Do sad je Hrvatska ostvarila 37 pobjeda, dva remija i doživjela 15 poraza, a pri tome je ostvarila gol razliku 1491: 1205, ili plus 291 pogodak. U susretu s Ukrajinom, jedna će naša rukometašica postići jubilarni 1500 pogodak u kvalifikacijama.

Najuvjerljiviju pobjedu Hrvatska je ostvarila protiv Moldavije u Zagrebu, sada već davne 1993. godine rezultatom 55:14, dok je jedan od tri najteža poraza vezan upravo uz riječkog suparnika. Ukrajina je naime, 1998. godine u kvalifikacijama pobijedila Hrvatsku sa sedam pogodaka razlike (34:27). Do sada je to uspjelo još samo Njemačkoj i Norveškoj 2000. u Sindelfingenu i 2018. godine u Zagrebu.

Inače, Ukrajina je do sada, kao i Hrvatska, bila na 11 europskih prvenstva. Zanimljivo od prvog 1994. u Njemačkoj do Hrvatske i Mađarske 2014. godine. Do posljednja tri natjecanja Ukrajina nije došla jer je zapela u kvalifikacijama.

Hrvatska i Ukrajina dosad su igrale osam puta, a svaka reprezentacija ima po četiri pobjede. Hrvatska je bila bolje 1995. na Svjetskom prvenstvu u Budimpešti rezultatom 17:16, u Puli 1998. u kvalifikacijama za EP 19:17, Stockholmu na EP 2006. 24:23, te u Vukovaru 2018. godine 28:25.

Današnji susret, koji započinje u 17:30 sati, možete pratiti na drugom programu HTV-a. Nažalost, u redovima hrvatske reprezentacije neće biti virovitičkih predstavnica Marijete Vidak i Nataše Miočinović.

