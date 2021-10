Mjesec hrvatske knjige u organizaciji orahovačkog Ogranka Matice hrvatske i Srednje škole ”Stjepan Ivšić” započeo vrijednom izložbom kolekcionara Pavla Kočevića

U holu orahovačke Srednje škole ”Stjepan Ivšić” postavljena je izložba starog novca, poznatog orahovačkog sakupljača i čuvara kulturno-povijesne baštine Pavla Kovačevića. Izložbu su organizirali Ogranak Matice hrvatske Orahovica i Srednja škola Stjepan Ivšić kao prvi sadržaj ovogodišnjeg Mjeseca hrvatske knjige. Tako je u uvodu nazočne pozdravio predsjednik Ogranka Damir Najmenik.

– Mjesec hrvatske knjige u našoj suorganizaciji već tradicionalno obilježavamo od 15. listopada do 15. studenog. Ove godine otvorili smo ga numizmatičkom izložbom autora Pavla Kovačevića. Ovo je treća Kovačevićeva izložba u našoj školi, prva je bila posvećena 1. Svjetskom ratu 2018. godine, druga je bila izložba preslica 2019., a budući da su obje bile iznimno posjećene, odlučili smo se i treću postaviti u holu škole. Hvala gospodinu Kovačeviću koji čuva povijest našeg kraja i Orahovice, a ova izložba koja će biti otvorena narednih mjesec dana samo je dokaz tome – rekao je Najmenik.

Pavle Kovačević napomenuo je mladim, nazočnim učenicima, kako se skupljanjem raznih povijesnih predmeta počeo baviti po odlasku u mirovinu, a ova numizmatička ima poseban pečat i priču.

– Ovo je meni ukupno 10 izložba, peta u Orahovici. Ovdje se nalazi 50 posto numizmatičke zbirke koju posjedujem, tu su novci iz nekoliko svjetskih zemalja, a posebna je priča kako samo došao do većeg dijela svoje zbirke. Naime, tu mi je pomogao svećenik koji je stolovao od Dubrovnika do Belog Manastira, a bio je kolekcionar. Mi smo se našli u bolnici i ja sam za neko vrijeme naslijedio njegovu numizmatičku zbirku koju je on cijeli život brižno čuvao. Zašto smo za ovu izložbu izabrali stare novce? Evo, uskoro smo na uvođenju eura, kuna polako odlazi u prošlost, a tako i novci naših susjednih zemalja. Ovo je prilika kako bi mlađim generacijama sačuvali i pokazali koji je to novac nekada bio glavna valuta– pričao je Kovačević te istaknuo jednu rijetkost koju ova izložba sadrži.

– Ovu izložbu, kako su neki rekli, mogu nazvati ”Od kune do kune” jer sam rođen u vrijeme one prve kune i sada sam doživio i odlazak druge kune. Izložba između ostalog sadrži prvi novac na hrvatskim prostorima, a riječ je o novcu koji je bio prvo rimski i grčki na području Mediterana, dok je u Hrvatskoj kasnije postojala kovnica novca Banovca na području Pakraca i Zagreba. Bio je to srebrni novac, ali bilo je i krivotvorenja pa je tako bio i u limenim i nešto brončanim kovinama– zaključio je Kovačević.

Izložbu je otvorio orahovački gradonačelnik Saša Rister.

– Ovo je vrijedna izložba jer numizmatika pokazuje bogatstvo jednog naroda. Lijepo je sve ovo vidjeti i ova, kao i mnoge druge izložbe naših sugrađana, sakupljača i povjesničara amatera, zaslužuju svoje mjesto u našem gradu. Upravo sam iz tog razloga obavio nekoliko razgovora s njima, a posebno s gospodinom Kovačeviće s temom novog gradskog muzeja. Postojeći prostor, kako je već poznato, dali smo Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo za potrebe izgradnje Centra za rehabilitaciju kardiovaskularnih bolesti, ali muzej nismo zaboravili. Tražimo adekvatno rješenje, osobno obećajem kako ću se potruditi da Orahovica dobije tu ustanovu koju itekako zaslužuje kao grad iznimno bogate povijesne i kulturne baštine– zaključio je Rister.

