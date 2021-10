Obilježena 31. obljetnica naoružavanja pričuvnog sastava PP Orahovica: Naoružavanjem pričuvnog sastava policije započela je obrana ovog dijela Hrvatske

U Zdencima je u organizaciji Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata Policijske postaje Orahovica 1990./1991. održana 31. obljetnica prvog naoružavanja pričuvnog sastava policijske postaje Orahovica u Domovinskom ratu. Obljetnici su između ostalih nazočili izaslanik ministra hrvatskih branitelja Anto Krišto, načelnik općine Zdenci Tomislav Durmić, načelnik općine Čačinci Alen Jurenac, predstavnik PU VPŽ Dražen Huzjak te ratni predsjednik Skupštine općine Orahovica Petar Žarković.

Na početku ove obljetnice položeni su vijenci i lampioni u čast svih poginulim policajcima i hrvatskim braniteljima u Domovinskog ratu kod križa na mjesnom groblju u Zdencima, a potom je održan skup u Domu kulture. Jedan od ratnih zapovjednika PP Orahovica i predsjednik Udruge organizatora Miroslav Buneta naglasio je kako je ovaj čin prvog naoružavanja bio iznimno važan u obrani podpapučkih sela.

– Prije ovog nama jako važnog datuma, još dva ranije treba svakako istaknuti. 1. listopada 1990. na čelo policije dolazi novi zapovjednik Slavko Šutić što je bilo jako važno jer znamo kako je do tada i s kim prijašnja milicija bila vođena. Nakon toga, 5. listopada na proširenoj sjednici općinskog Odbora HDZ-a tadašnje općine Orahovica dolazi do proširenja, odnosno smjene pričuvnog sastava Policije i bira se novi. Tog 18. listopada 44 čovjeka su primila oružje u Policijskoj postaji Orahovica, a potom su 20. došla još sedmorica da bi 26. tog mjeseca podijelili još 51 komada oružja, što je ukupno u listopadu 1990. naoružano 102 osobe. Tada smo mi mislili da smo nepobjedivi, da je to jedna sila koja može sve zaustaviti, ali poslije smo shvatili da je samo bolje nego da nemamo ništa. Potom smo stvorili dvije policijske ispostave, u Čačincima i Zdencima i tada smo već ličili na jednu vrstu vojske. Da nismo tada napravili te promjene u policiji, uzeli to oružje i okupili istinske domoljube, obrana ovog područja ne bi bila jednaka ili bolje rečeno neusporedivo teža – rekao je Buneta.

Ratni predsjednik Skupštine općine Orahovica Petar Žarković izrazio je zadovoljstvo što ponovno nakon 31 godine vidi ratne prijatelje.

– Oni ponosni dani su bili dani s kojima smo živjeli, i nisu obilježili samo ono vrijeme nego cijele naše živote. Kada je HDZ 1990. Preuzeo vlast preuzeo je i potpunu odgovornost za sve ono što se događalo na tom području. Te prve puške nisu došle tak tako k nama. Naime, mi smo imali vrlo dobru suradnju s tvrtkom Radlovac koja nam je ustupila određenu količinu eksploziva kako bi zauzvrat dobili određenu količinu pušaka i sve je to moralo ići pod velom tajne. Meni je posebno drago da su nama mladi načelnici općina koji znaju prepoznati svu važnost ovih događaja i žele to prenositi na dalje – rekao je Žarković.

Izaslanik ministra hrvatskih branitelja Anto Krišto naglasio je kako je u ratno vrijeme bio predsjednik Skupštine općine Virovitica i time je upoznat s ovim događanjima.

– Prenosim pozdrave ministra Tome Medveda i Ministarstva hrvatskih branitelja koji podržavaju i daju punu potporu ovakvim događajima. Ono što je Orahovica napravila 1990. godine je krucijalno važno u početku obrane cijelog ovog područja i smatram kako bi to bilo dobro zapisati u nekom dokumentarnom filmu ili knjizi da ostane trajno jer tu je krenula obrana ovog dijela Hrvatske – zaključio je Krišto.

