Pred nama brzo, ali izraženo pogoršanje vremena: Stižu kiša i pad temperature

Pred nama je brzo, ali izraženo pogoršanje vremena. Sa zapada nam se polako približava dolina s frontalnim sustavom. Tlak zraka je u padu, a južina jača. Do ponoći te tijekom petka na području Virovitičko-podravske županije očekujemo pogoršanje vremena pod utjecajem hladne fronte koja će se premještati preko nas sa sjeverozapada dalje na jugoistok.

Jaka ciklona na području Skandinavije s tlakom zraka od svega 963 hPa, te anticiklonalno polje na području Sredozemnog mora s tlakom zraka od 1025 hPa za posljedicu kod nas ima vjetrovitost. Danas smo imali žestok udar jugozapadnjaka od 52 km/h na području Virovitice.

Tijekom dana, osobito do sredine dana te tijekom ranog poslijepodneva očekujemo umjeren do jak, na udare žestok do olujan jugozapadni vjetar. Postupno slabljenje vjetra očekujemo tijekom poslijepodneva i večeri.

Sunčanih razdoblja na „kapaljku“. Temperature zraka u najtoplijem dijelu dana oko 20°C.

Prve kišne kapi očekujemo oko ponoći ili koji sat iza. Vjetar će s prolaskom frontalnog sustava okretati s jugozapadnog na sjeverne, istočne i jugoistočne smjerove tijekom petka.

Na području Virovitičko-podravske županije u prosjeku 5-20 mm oborine, ponegdje u koji mm više. Vjerojatnije na Papuku. Jutarnje temperature zraka očekujemo od 10°C do 13°C. Najviše dnevne od 10°C do 14°C ili koji stupanj više.

Tijekom subote i nedjelje očekujemo postupan pad temperature zraka. Oblačnije tijekom subote. Mogućnost gdje koje kišne kapu ponegdje tijekom prijepodneva. Sunčanije tijekom nedjelje. Zadržat će se suho. Tijekom nedjelje pretežno vedro. Tijekom jutra očekujemo mjestimičnu maglu ili sumaglicu. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni.

Jutarnje temperature zraka očekujemo od 4°C do 10°C. Najviše dnevne od 10°C do 15°C.

Početkom tjedna očekujemo mjestimičan jutarnji mraz, osobito prizemni. Najviše tijekom ponedjeljka i utorka. U jutarnjim i večernjim satima očekujemo mjestimičnu maglu ili sumaglicu koja se ponegdje može i duže zadržati.

“Kakvo vrijeme Uršula donese, takvo jesen (a i zima) ponese” – Uršula će nam danas pokazati vremenskim obilježjima što bi i kako moglo biti. Moderna meteorološka predviđanja, mislim na sezonske prognostičke izračune za nastavak jeseni, ali i zime pred nama okvirno vide toplije i oborinama aktivnije razdoblje. To ne znači da perioda nižih temperatura zraka, ali i oborinama „sušnijeg“ perioda neće biti. U odnosu na zimsku sezonu od lani, ove ćemo godine imati zimu.

22. listopada 2019. godine na području Virovitice imali smo najvišu temperaturu zraka za listopad od 27,9°C.

22. listopada 1972. godine na području Virovitice imali smo 2 cm snijega i kao takav snježni pokrivač je bio najveći tijekom listopada.

(www.icv.hr, kp)