Stigli prvi ovosezonski minusi: Evo kakvo nas vrijeme čeka u nastavku tjedna

Jutros smo doživjeli prvi ovosezonski minus (na 2 metra visine) na području Virovitice i Slatine ove sezone. Slatina se „smrzavala“ na -1,8°C, Virovitica -1,5°C, dok je na Bilogori izmjereno 0,6°C. Pri tlu (na 5 cm od tla) su se temperature zrake spustile do -4°C.

29. listopada 1971. godine na području Virovitice smo imali najnižu temperaturu zraka za listopad od -7,2°C. Tijekom listopada u prosjeku imamo 3 dana s mrazom. 1965. godine smo imali 14 dana s pojavom mraza.

Tijekom utorka očekujemo oblačnije i tmurnije vrijeme. Uz više oblaka, tek rijetko može biti gdje koje kišne kapi. Od srijede do kraja tjedna bi se trebalo zadržati suho. Sunčanih razdoblja neće manjkati. U jutarnjim satima mjestimice očekujemo slab prizemni mraz! Jutarnje temperature zraka očekujemo od 0°C do 5°C. Najviše dnevne od 13°C do 16°C. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. Tijekom jutra očekujemo mjestimičnu maglu ili sumaglicu.

(www.icv.hr, kp)