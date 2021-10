Stožer: Samo lockdown može zaustaviti totalnu eksploziju, ali nam to ne pada na pamet, Beroš najavio nove obveze obiteljskih liječnika

Stožer civilne zaštite održao je konferenciju za medije na kojoj je izvijestio o aktualnoj situaciji s koronavirusom.

Brojke proteklih dana rapidno rastu, a danas su zabilježena 4392 nova slučaja koronavirusa, 26 je osoba preminulo. Na bolničkom je liječenju 1311 pacijenata, od toga je na respiratoru 171 pacijent, 32 više nego jučer. Među preminulima 20 je bilo necijepljeno. Od šest cijepljenih, pet je cijepljeno s dvije doze, a jedna osoba s jednom dozom – izviješteno je na konferenciji, piše Večernji.hr.

– Prije tjedan dana imali smo 3258 novooboljelih, tjedan prije toga 1758. U prvih pet dana ovoga tjedna imali smo 17.157 novooboljelih, u ovom tjednu bilježimo povećanje od 48,8 posto što se tiče novooboljelih – rekao je Krunoslav Capak, ravnatelj HZJZ-a.

– Hrvatska je na 21. mjestu u EU po stopi smrtnosti sa stopom od 2257,7. Udio pozitivnih slučajeva u ukupno testiranima je 36 posto, zadnjih sedam dana 32 posto – dodao je.

– Ohrabrujuće je da broj cijepljenja raste, jučer je cijepljeno više od 13 tisuća naših sugrađana. U odnosu na prethodni četvrtak riječ je o porastu od 34,5 posto. U odnosu na četvrtak prije dva tjedna riječ je o porastu od 51,8 posto. Od 13.292 doze, gotovo 6000 doza odnosi se na prve doze, što je također porast. U tijeku smo priprema bolničkog sustava za odgovor na ovu krizu. Brojevi rastu i kao uvijek dosad nastojimo odgovoriti na isto – rekao je ministar zdravstva Vili Beroš.

– Naš apsolutni prioritet i cilj jest zaštititi osobe starije od 65 godina. Čak 40 posto naših sugrađana starijih od 80 godina nije cijepljeno. Kod onih koji su stariji od 65 godina, a takvih je 853 tisuće, njih 31,3 posto nije cijepljeno. Porastom životne dobi imunitet slabi. To su najizloženije osobe, pogotovo ako imaju neke druge bolesti. Od osnovne važnosti jest doći do tih bolesnika i potaknuti ih na cijepljenje. Doktori obiteljske medicine obvezni su u roku od 15 dana pozvati sve pacijente starije od 65 godina koji nisu cijepljeni. Moraju ih nazvati i komunicirati situaciju oko cijepljenja. Ako ne uspiju, u daljnjem roku od 30 dana, bilo putem patronažne službe ili kućnim posjetima moraju obavijestiti naše starije sugrađane o činjenici cijepljenja i da to spašava živote. Sve slabije pokretne moraju cijepiti u njihovim domovima. Sve ovo radimo u kontekstu zajedničkih napora da našim stanovnicima osiguramo zdravlje i spasimo one koje spasiti možemo. Apeliramo na starije sugrađane da otvore vrata patronažnim sestrama i da se jave na pozive obiteljskih liječnika. Cijepljenje spašava živote, mi im to moramo omogućiti – rekao je Beroš.

Capak je ponovio da cjepivo visoko štiti od najtežih oblika bolesti i smrti.

– Najvažnije je da skupinu stariju od 65 godina što prije cijepimo. Jako mnogo smo napravili na dostupnosti cijepljenja i cjepiva u Hrvatskoj. Sada je trenutak da ih se kontaktira i razgovara s njima. To je način kako možemo postići u toj dobnoj skupini razinu procijepljenosti koja će pružiti veću zaštitu od ove bolesti nego što je imamo sada – rekao je Capak.

– Stariji će se lakše inficirati, lakše razboljeti, imati težu kliničku sliku. Važno je da naši stariji sugrađani odluče da će se cijepiti i da im u toj odluci pomognu njihove obitelji. Unatoč cijepljenju njihov imunološki sustav je nešto slabiji i sve mjere su i dalje za njih jako bitne – rekla je dr. Alemka Markotić.

– Trudnice su isto tako rizična populacija i bilo bi pametno da se sve mlade žene koje planiraju trudnoću cijepe na vrijeme – dodala je Markotić.

– Preksinoć u mom dežurstvu imali smo više od 240 pregledanih, više od 120 upala pluća. Naši rendgeni rade punom parom, svaki drugi je imao upalu pluća. U jutarnjim satima imali smo situaciju da županijska hitna ima pozitivnu osobu tešku više od 180 kilograma, nakon toga zovu da u našoj prijamnoj ambulanti imamo trudnicu koja je u teškom stanju. Ona je tijekom noći završila na respiratoru, dijete je dobro. To su situacije koje možemo izbjeći, izbjegli smo koronaparty u prvom valu, sad smo ne pred partyjem nego pred tulumom. Možemo umjesto koroninog tuluma imati cijepljenje tulum, kao što smo jučer vidjeti na velesajmu – dodala je dr. Markotić i kazala kako je u Europskoj uniji 63 posto cijepljenih, s čime nisu zadovoljni.

Novinari su upitali zašto se ne ide sa širom primjenom COVID potvrda.

– Nismo išli preekstenzivno s COVID potvrdama jer pratimo iskustva drugih zemalja koje su uvodile i strože mjere, mi zaključujemo da s ovako niskom stopom procijepljenosti jedino je rješenje da se ljudi cijepe. Nema boljeg rješenja i nema bolje mjere. To je najjednostavniji način kako zaštititi sebe. Otvoriti tu mogućnost, kad govorimo o šoping-centrima i ugostiteljskim objektima, pitanje je u kojoj mjeri se to može kontrolirati. Kad govorimo o širenju virusa, COVID potvrda je stanovita sigurnost, ali nema stopostotne sigurnosti, to vidimo po činjenici da se virus širi s mnogo blažim posljedicama i kad su u pitanju ljudi koji su cijepljeni. Velika većina njih iziđe s puno lakšim simptomima, no to ne znači da ne mogu zaraziti druge. Zato ponavljamo te dvije stvari za koje smatramo da su rješenje, povećati obuhvat cijepljenja i pridržavati se i kontrolirati temeljne epidemiološke mjere – rekao je potpredsjednik Vlade Davor Božinović.

– Morat ćemo pojačano nadzirati pridržavanje temeljnih mjera. Ne samo u Hrvatskoj nego u svim demokratskim zemljama, cijepljenje je stvar individualne odluke, ta odluka mora biti informirana, tu s nekakvim obvezama i represijom ne može se puno postići. Stvori se socijalna situacija koja nije podložna onome što nam je glavni cilj, a to je informirati ljude o prednostima cijepljenja – rekao je Božinović.

– Shvatili smo u ovoj epidemiji da je jedina protuepidemijska mjera koja može zaustaviti totalnu eksploziju širenja lockdown, no on više nikome ne pada na pamet pa ni nama ovdje. Moramo se kao nacija naučiti da je ovo epidemija kojoj nitko u svijetu ne vidi kraja, nitko ne može predvidjeti što će se događati sljedećih dana, mjeseci. Moramo komparirati sve što druge države rade kako bismo donijeli odluke koje smatramo najoptimalnijima u danom trenutku – istaknuo je.

Capak kaže kako u Hrvatskoj još nije dokazan delta plus soj.

– U ovom trenutku još nemamo dokaz. On se još deset posto brže širi od klasične delta varijante. Nemamo potvrdu da je bolest teža ili da ima druge karakteristike u odnosu na klasičnu delta varijantu – rekao je. Dr. Markotić dodala je kako delta plus soj još nije raširen.

– Premali je broj zaraženih u Europi da bi se moglo zaključiti je li opasniji od delte – kazala je Markotić.

Beroš je kazao kako se ne razmišlja o obveznom cijepljenju ni za koju dobnu skupinu.

– Novom odlukom jasno je definirano sve, nadam se da će se tako postupati. Bitno je to napraviti jer kada analiziramo procijepljenost po ordinacijama, imamo ordinacije u kojima je procijepljenost 26 posto. U osoba starijih od 80 do 84 godine imamo ordinacije koje su postigle procijepljenost od 85 posto, no u pojedinim ordinacijama je procijepljenost 19,35 posto. Zahvaljujem svima koji su uložili enorman trud i koji su došli do svojih bolesnika, a potičem one koji mogu to unaprijediti. Vjerujem da će nova odluka polučiti rezultate – rekao je Beroš.

Božinović je rekao da se ipak razmišlja o COVID potvrdama, ali ne i kada će do toga doći.

– Nastojimo učiniti sve da se ljudi cijepe. Sve više se razmišlja o tome i da se COVID potvrde ograniče na one koji su samo cijepljeni, gledat će se i kad su cijepljeni… Mi jednostavno moramo ne samo u Hrvatskoj doći do toga da najveći dio stanovništva shvati da je ovo situacija koje se nećemo tako brzo riješiti. Znam da su svi umorni od ove epidemije, no to ne znači da će ona nestati. Mi na svoj način želimo postići ono što je postigla Danska. Ako građani ne prihvate ono što je znanstvena činjenica, teško da možemo napraviti velike iskorake. Ako je nešto sigurno, nećemo se libiti donijeti bilo kakvu odluku makar ona bila najteža – rekao je Božinović.

Dr. Markotić ponovno je upitana o cijepljenju trudnica.

– Sve žene koje planiraju trudnoću trebale bi se cijepiti prije nego što ostvare trudnoću. Sad u klinici imamo tri rodilje koje su u dosta teškom stanju, jedno dijete je teško bolesno. Što se tiče cijepljenja trudnica, ono zasad nije odobreno. Žene, kad su u trudnoći, ne mogu se cijepiti. Neke su se neznajući da su trudne cijepile, nije zabilježeno da je bilo kakvih nuspojava. Nema preporuka da se trudnice cijepe, to je dosta osjetljiva populacija. Nakon što rode i dok doje, mogu se cijepiti odmah. Ne tijekom trudnoće, prije – da, poslije – da – kazala je dr. Markotić.

