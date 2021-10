Sustav CZ Osječko-baranjske županije spreman za sve krizne situacije: Pokazna vježba pokazala spremnost svih sudionika

Operativne snage sustava civilne zaštite Osječko-baranjske županije jučer (četvrtak) su na putničkom pristaništu Batina provele pokaznu vježbu “Dunav 2021.”. Vježba je provedena u cilju provjere trenutne sposobnosti zajedničkog djelovanja svih operativnih snaga sustava civilne zaštite u slučaju izvanrednih događaja u pograničnom području Hrvatska-Srbija, a u okviru Projekta “Multisektorski pristup obnovi okoliša nakon katastrofe – Zajedno smo jači (Together we stand)”. Vježba je obuhvatila aktiviranje tri sustava: civilne zaštite, zaštite od poplava i sustava za suzbijanje iznenadnih onečišćenja i zbrinjavanja otpada, i to s obje strane granice.

Pogranično područje rijeke Dunav kod naselja Batina od velike je važnosti za obje države, kao vrijedan i osjetljiv prirodni sustav i međunarodni riječni put te ga s posebnom pozornošću treba zaštititi od svih mogućih ugroza pa tako i onečišćenja iz svih izvora, osobito stoga što i graniči sa Parkom prirode Kopački rit.

Prvenstveni cilj vježbe je provjera pripravnosti i brzine aktiviranja pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite u slučaju izvanrednog događaja, provjera njihove osposobljenosti i funkcionalnosti materijalno-tehničkih sredstava kojima raspolažu. Na vježbi će je prezentirana i oprema nabavljena u sklopu projekta „Together we stand“, izvršena provjera koordinacije upravljanja svim snagama, ali i stvoren okvir za izradu budućih prekograničnih planova postupanja.

Sudionici vježbe su bili: Stožer civilne zaštite OBŽ, Općina Draž, Ravnateljstvo CZ Osijek, Vatrogasna zajednica OBŽ (kojima dolaze pomoći kolege vatrogasci iz Republike Srbije), Policijska uprava Osječko-baranjska, Zavod za hitnu medicinu OBŽ, Društvo crvenog križa OBŽ, HGSS – Stanica Osijek, Radio klub Osijek, Društvo za podvodne aktivnosti Osijek, Unukom d.o.o. Osijek i Hrvatske vode kojima su s mobilnom branom i punilicom vreća s pijeskom došli u pomoć djelatnici Javnog vodoprivrednog poduzeća Vode Vojvodine. Vježbi je nazočio i župan osječko-baranjski Ivan Anušić.

Scenarij vježbe obuhvatio je simulaciju požara na brodu koji je lociran na Putničkom pristaništu Batina, evakuirani su putnici s broda te se tragalo i spašavalo ozlijeđene na kopnu i iz vode. Sprječeno je širenje opasnih tvari u rijeci, a provedene su i aktivnosti u slučaju izvanrednih mjera obrane od poplava.

Projekt “Multisektorski pristup obnovi okoliša nakon katastrofe – ZAJEDNO SMO JAČI (TOGETHER WE STAND)” provodi se u okviru INTERREG IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014.-2020. Predviđeno trajanje Projekta je 30 mjeseci, a realizacija projekta je započela 1. listopada 2019. godine. Ukupna vrijednost Projekta je 2,3 milijuna kuna, od čega su 85 posto bespovratna sredstava EU.

Tvrtka Unikom d.o.o. iz Osijeka je vodeći partner u provedbi Projekta, dok su ostali partneri s hrvatske strane Osječko-baranjska županija i Udruga za kreativni razvoj Slap iz Osijeka. Partneri sa srpske strane su Autonomna pokrajina Vojvodina – Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo te Regionalna razvojna agencija Bačka.

U sklopu Projekta nabavljena je oprema za poligon za obuku korisnika dišnih aparata koji je 1. listopada 2020. godine otvoren u Našicama. To je jedan od najsuvremenijih poligona za obuku pripadnika vatrogasnih postrojbi, ali i drugih hitnih službi u Slavoniji i Baranji, a uskoro i susjednih zemalja, otvoren je kako bi pripadnici interventnih jedinica bili što spremniji u obavljanju složenih zadaća.

Poligon je smješten na vatrogasnom vježbalištu u Našicama, gdje Vatrogasna zajednica OBŽ već provodi osposobljavanja vatrogasaca na simulatoru plamenih udara odnosno takozvanu „vruću obuku“. Ukupna vrijednost ulaganja u objekt i poligon je 1,5 milijuna kuna.

(www.icv.hr)