U Tehnološko-inovacijskom centru održan prijem natjecateljskih odjeljenja koja su ostvarila povijesne rezultate na Državnom vatrogasnom natjecanju

Vatrogasna zajednica, u suradnji s Virovitičko-podravskom županijom, organizirala je danas u Tehnološko-inovacijskom centru prijem natjecateljskih odjeljenja koja su nastupila na Državnom vatrogasnom natjecanju. Podsjetimo, 26. rujna Virovitičko-podravsku županiju na Državnom vatrogasnom natjecanju odraslih vatrogasaca predstavljalo je 120 vatrogasaca iz šest DVD-a s područja VPŽ, a izvrsne rezultate ostvarili su DVD Turnašica i DVD Virovitica. DVD Turnašica u Muškoj A kategoriji osvojila je treće mjesto, dok je DVD Virovitica u Muškoj B kategoriji osvojila drugo mjesto čime su osigurali sudjelovanje na međunarodnom natjecanju vatrogasaca u organizaciji CTIF-a koje će se iduće godine održati u Sloveniji.

Riječ je o osmom državnom natjecanju vatrogasaca na kojem je nastupilo 203 odjeljenja i 2030 natjecatelja iz cijele Hrvatske. Natjecanje, koje je organizirala Hrvatska vatrogasna zajednica uz sudomaćinstvo Vatrogasne zajednice Varaždinske županije, odvijalo se na osam natjecateljskih staza i tri staze za štafetnu utrku. Za našu županiju, bilo je ovo najuspješnije državno natjecanje ikad.

– Mogu reći da mi je iznimna čast što sam zapovjednica jedne vatrogasne zajednice koja je u svom povijesnom radu ostvarila ovako izniman rezultat. Do zadnjeg trenutka, sve dok nisu objavljeni službeni rezultati, nisam vjerovala da smo ovo postigli, a sad vam samo mogu reći da sam ponosna na vas zbog svega što ste učinili. Odnosi se to na vrijeme i prije, a i za vrijeme natjecanja i naravno, za sve ono što tek dolazi. Nadam se da ćete kao takvi ponosno i časno nositi ime svog grada, županije, Republike Hrvatske i vašeg DVD-a na Olimpijadi u Celju- istaknula je u uvodnom govoru zapovjednica Vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije Matea Fras Venus.

Za DVD Turnašicu ovo će biti čak treća Olimpijada, a da se radi o velikom pothvatu svjestan je i načelnik općine Pitomača Željko Grgačić.

– Čestitam DVD-u Virovitica, ali i mojim dragim Biserima koji su ostvarili odličan uspjeh. Plasirati se tri puta na Olimpijadu nije mala stvar, a pogotovo kada znamo kroz što se sve prolazilo da bi se ovakvi uspjesi ostvarili. Svi skupa možemo vam samo čestitati na trudu, zalaganju i odricanju. Podredili ste se ovom pozivu, posvetili ste svoje vrijeme čak i ako je to značilo da morate zapustiti neke druge stvari, ali znate i sami da bez muke i rada nema rezultata. Vi ste ponos naše Turnašice, naše općine, županije, ali i cijele Hrvatske- rekao je Željko Grgačić.

Čestitajući sjajnim vatrogascima, gradonačelnik Ivica Kirin istaknuo je značaj ovog uspjeha na natjecanju te činjenicu da je uz znanje i spretnost vatrogasaca, ovaj uspjeh rezultat i dobrog rada DVD-a u cjelini.

– Iako u novijem vremenu DVD-i u gradskim sredinama, pa tako i u Virovitici zbog postojanja Javnih vatrogasnih postrojbi, nemaju toliko intervencija u slučaju akcidentnih situacija, oni se mogu isticati po dobrim rezultatima na natjecanjima, ali isto tako i na obuci mladih kadrova koji će jednog dana možda postati profesionalni vatrogasci. Da bi to bilo ostvarivo, Grad Virovitica založiti će se za to da se, osim unutar DVD-a Virovitica, o značaju vatrogastva govori i u školama, te da one na razne načine potiču interes mladih naraštaja za ovaj humani posao, jer ipak, vatrogasci su među prvima koji pomažu u nemilim situacijama- rekao je Ivica Kirin i nastavio.

– Vi možda nemate ime, ali ste naši lavovi. Hvala vam za ovaj rezultat. Onaj tko radi uvijek će napraviti dobar posao bez obzira na sve nedaće koje se nađu pred njim. Zaslužujete svaku pohvalu, nastavite i dalje raditi u zajedništvu i za kraj mogu samo čestitati i vama i kolegama iz DVD Turnašice na ostvarenom uspjehu- dodao je.

Čestitke vatrogascima uputio je i župan Igor Andrović, koji im je tom prigodom uručio i pehare za ostvarene rezultate.

– Stvarno se vidi da svi živite vatrogastvo u punini, a s obzirom na takav način života veliki rezultati vama su predodređeni. Virovitičko-podravska županija jedina je županija uz Zagrebačku koja ima dva ili više uspjeha te možemo biti samo ponosni na vas, svi znaju za naše vatrogasce, a sada će se za vas znati i još dalje. Ono što ste postigli izuzetno je velika stvar, hvala vam na ovako uspješnom predstavljanju naše županije i puno sreće na Olimpijadi- zaključio je župan Igor Andrović, a ujedno je najavio kako će Virovitičko-podravska županija i dalje nastaviti pomagati Dobrovoljna vatrogasna društva.

Uz spomenute, prijemu su nazočili i glavni vatrogasni zapovjednik Mario Starčević, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Virovitica Anto Tutić, predsjednik Vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije Željko Palković, predsjednik DVD-a Virovitica Mario Pavelić i zamjenik zapovjednika DVD Turnašica Josip Nemet.

