Zlatne boje Zlatnog Papuka: Svako godišnje doba priča posebnu priču, osobito jesen

Svako godišnje doba u Zlatnom Papuku priča posebnu priču, a područje općina Kaptol, Velika, Brestovac i Jakšić osobito privlači aktivnostima u netaknutoj prirodi UNESCO-vog Geoparka i Parka prirode Papuk te lokalnim jesenskim specijalitetima. Jedinstven sklad i ljepota prirode, zvukovi i tišina šume, okusi i mirisi lokalne gastronomije oduševljavaju posjetitelje koji otkrivaju ovu hit destinaciju na kontinentu.

– Ljetna je sezona prošla iznad svih očekivanja. Otvorenjem Aquaparka Shhuma nastala je promjena u cjelokupnoj posjećenosti i jednodnevnim izletima na području Velike, a i svi ostali resursi su bili popunjeni više nego što smo planirali. U sustavu eVisitor zabilježen je veći broj posjetitelja i noćenja čak i u odnosu na 2019. godinu. Rezultati su pomalo iznenađujući s obzirom na to da naša destinacija postoji tek od početka ove godine te da nismo očekivali da će naše aktivnosti dovesti do ovakvih rezulatata već prve godine. Drago mi je da mogu najaviti da i u jesensko doba nastavljamo s aktivnostima na području TZ Zlatni Papuk, poput utrke Papuk Trek&Trail koja će se održati u subotu 27. studenoga. Uz to, uskoro nas očekuju i božićni sajmovi u općinama na našem području, kao i prigodni zimski program – istaknuo je Tomislav Galić, direktor Turističke zajednice Zlatni Papuk.

Papuk Trek&Trail najpoznatija je trekking utrka u Slavoniji te dio Trekking lige Hrvatske koja se već godinama održava u organizaciji Sportsko rekreacijskog kluba „Baraber extreme team“ Belišće i Parka prirode Papuk. Utrka je podijeljena u tri težinske kategorije, a ove godine se održava u subotu, 27. studenoga u Velikoj. Područje Zlatnog Papuka izvrsna je destinacija za trekking, kombinaciju pješačenja i planinarenja, u kojoj uživaju pojedinci i grupe zaljubljenika u boravak u prirodi. Osim organiziranih utrka i natjecanja, područje Zlatnog Papuka bogato je označenim trekking stazama koje su dostupne tijekom cijele godine, a posebno su atraktivne u jesensko doba.

Staze različitih duljina i težine prikladne su za početnike, rekreativce i iskusne trekking trkače. Velika – Sokoline – Mališćak – Velika, Velika – Dubočanka – Velika, Velika – Jezerce – Jankovac – Velika te Geotrail 4 idealne su staze za otkrivanje skrivenih ljepota najljepše slavonske planine. Istraživanje Papuka trekkingom, planinarenjem ili vožnjom brdskim i električnim biciklima doživljaj je koji potvrđuje da je ljepota u jednostavnosti – raskoši prirode, koja u jesen poprima nove boje i privlači novim aktivnostima one koji u prirodi traže odmor i inspiraciju.

Ture inspirirane upravo Zlatnim Papukom organiziraju lokalne turističke agencije Venite i Thrillseeker Croatia koje vode mladi ljudi posvećeni prenošenju autentičnog doživljaja svog kraja. Tim agencije Venite predstavlja neispričane priče Slavonije te stvara nezaboravne tematske ture i edukativne kampove za sve uzraste u kojima se isprepliću povijest i običaji, prirodna i kulturna baština, gastronomija i enologija. Pustolovni i avanturistički doživljaj ovog kraja donosi agencija Thrillseeker Croatia koja organizira rute na području Zlatnog Papuka među kojima su najpopularniji planinarenje, sportsko penjanje na stijenama, rute po Papuku električnim biciklima, vodstvo po “Stazama Papučkih ratnika” i najvažnijim lokalnim arheološkim lokalitetima.

Svo bogatstvo godišnjeg doba pred nama vidljivo je i u enogastronomskoj ponudi područja Zlatnog Papuka. Delicije od svježe ili dimljene ribe obitelji Odvorčić i drugi specijaliteti restorana Stari fenjeri izvrstan su uvod u originalnu kontinentalnu gastronomiju s modernim pristupom. Uz svježe i domaće namirnice, doživljaj će upotpuniti topao ugođaj restorana s rustikalnim detaljima, pomno birana vinska karta, prostrani vanjski prostor, terasa i ribnjaci. Uz riblje specijalitete izvrsno će se sljubiti svježi Sauvignon Vinarije Kaptol, dok će tradicionalni slavonski čobanac odlično pratiti aromatičan Cuvée koji je jedan od prepoznatljivih predstavnika ove mlade i već nagrađivane vinarije.

Uz bogatu gastronomiju, predivnu prirodu, vrhunske smještajne kapacitete i pregršt aktivnosti u prirodi, Zlatni je Papuk idealno mjesto za opuštanje i hedonizam, bijeg iz grada i povratak prirodi.

