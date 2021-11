1. HRL U-16 REGIJA 2 Lavicama pobjeda i poraz u susretima 3. kola: Rukometašice Orahovice ostale bez bodova

- PROMO -

Rukometašice 1234 Virovitice i Orahovice proteklog su vikenda odigrale utakmice 3. kola 1. HRL U-16 Regije 2 u Orahovici gdje su, uz spomenute dvije ekipe iz Virovitičko-podravske županije, nastupile i ekipe Osijeka te Podravke Vegete.

Domaće rukometašice nisu imale šansu protiv raspoloženih Virovitičanki koje su im u prvom poluvremenu dozvolile samo jedan pogodak, bio je to zgoditak za vodstvo domaće momčadi od 1:0, no do odlaska na odmor Lavice su mrežu domaće vratarke pogodile čak 21 put te su na odmor otišle s velik 20 pogodaka prednosti. U nastavku je 1234 Virovitica odigrala u nešto lakšem ritmu, postigle su novih 13 pogodaka, Orahovica je upisala njih četiri, tako da je konačan rezultat utakmice glasio uvjerljivih 31:5.

Orahovica: Helena Zeman, Nicole Zdjelarević, Sara Stojić 1, Mia Straka 4, Lara Petin, Bojana Stojnović, Helena Petin, Nika Rađenović, Lea Kolar, Arijana Čočaj, Arta Čočaj, Eni Poljak, Tena Boljkovac, trenerica: Andrijana Rukavina.

1234 Virovitica: Lorena Ariana Volenik, Dora Koprek 9, Jelena Pratljačić 4, Darma Rončević 2, Evelin Grubić, Korina Velić 7, Nea Kovač 1, Klara Crnoja 8, Lana Čor, Una Velić, Elena Glavica, trener: Darko Grdić.

Rukometašice Orahovice bile su efikasnije u drugom susretu protiv Podravke Vegete, no to im nije bilo dovoljno da kreiraju iznenađenje protiv favoriziranih gošći iz Koprivnice. Nakon prvog poluvremena Podravka je imala +10 (19:9), dok je nakon 50 minuta igre rezultat glasio 43:15 u korist vodeće ligaške ekipe.

Orahovica: Helena Zeman, Nicole Zdjelarić 1, Sara Stojić 3, Mia Straka 5, Lara Petin, Bojana Stojnović, Helena Petin, Nika Rađenović, Lea Kolar 4, Arijana Čočaj, Arta Čočaj, Eni Poljak 1, Tena Boljkovac 1, trenerica: Andrijana Rukavina.

U drugom dvoboju rukometašice 1234 Virovitice susrele su se s Osijekom, a nakon prednosti Osječanki, koje su u devetoj minuti imale 7:3, mlade Lavice preokreću rezultat u svoju korist te nakon 20. minuta imaju +2. Ipak, dobar odgovor na prednost Osijeka nije dugo potrajao budući da su Slavonke, koje je u ovom dvoboju predvodila Virovitičanka Tea Strusa s 10 pogodaka, serijom 6:0 privele prvi dio kraju s 15:11. Nastavak utakmice nije donio promjene, ekipa Osijeka držala je prednost na svojoj strani koju je sredinom drugog dijela i povećala, tako da su se Lavice nakon 50 minuta našle u zaostatku od 11 pogodaka. Završilo je 33:22.

1234 Virovitica: Lorena Ariana Volenik, Dora Koprek, Jelena Pratljačić, Darma Rončević, Evelin Grubić, Korina Velić, Nea Kovač, Klara Crnoja, Lana Čor, Una Velić, Elena Glavica, trener: Darko Grdić.

Nakon trećeg kola i šest odigranih utakmica 1234 Virovitica nalazi se na četvrtom mjestu s šest bodova, tri manje od vodeće Podravke, dok je Orahovica na 11. mjestu s dva osvojena boda iz četiri utakmice.

Četvrto kolo 1. HRL U-16 Regije 2 na rasporedu je 19. prosinca u Koprivnici, a 1234 Virovitica igrat će protiv Multinorm Cerne i Broda.

(www.icv.hr, mra, foto: ŽRK 1234 Virovitica)