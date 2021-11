2. HRL SJEVER Nakon tri uzastopna poraza, rukometašice Pitomače u goste pretposljednjoj ligaškoj ekipi

Rukometašice Pitomače, nakon šest odigranih kola u 2. hrvatskoj ligi Sjever, nalaze se na osmom mjestu s četiri osvojena boda. To sigurno nije pravo ‘mjerilo’ vrijednosti pitomačke ekipe.

Pitomačanke su tri dosadašnja poraza pretrpjele od tri vodeće ekipe lige, 1234 Virovitice, Đurđevca i Podravke II Lino. Sad im slijede susreti u kojima igraju sa sastavima s kojima bi trebale osvajati bodove.

Prva u nizu tih utakmica je susret sedmog kola, koji se igra u subotu, 6. studenog u 16 sati u sportskoj dvorani Srednjih škola u Bjelovaru s drugom ekipom prvoligaša Bjelovara.

Druga ekipa Bjelovara u dosadašnjem dijelu natjecanja osvojila je samo jedan bod i to na gostovanju u Belom Manastiru, gdje je s Baranjom odigrala 22:22 te se nalazi na pretposljednjem mjestu na tablici.

Bez obzira na to, rukometašice Pitomače ne mogu očekivati laku utakmicu, jer će se u domaćim redovima sigurno dodatno mobilizirati kako bi došli do prvih bodova na svom ‘parketu’. U bjelovarskom sastavu bit će i nekoliko mlađih igračica, koje su redovito u sastavu prve ekipe, što bi gošćama mogla biti dodatna prepreka na putu do bodova.

Trenerica Pitomače Sanja Šandrovčan pokušat će složiti dobitnu igračku postavu, koja bi trebala započeti niz pozitivnih rezultata.

2. HRL Sjever, 7. kolo – subota, 6. studenog

Bjelovar 2 – Pitomača (u 16 sati)

Đurđevac – Podravka 2 Lino (u 17 sati)

Baranja Beli Manastir – 1234 Virovitica (u 17 sati)

Brod Slavonski Brod – Vinkovci (u 20 sati)

Osijek 2 – Garešnica (u 20 sati)

2. HRL Sjever, 7. kolo – nedjelja, 7. studenog

Olimpija Osijek – Koka 2 Varaždin (u 18 sati)

(www.icv.hr, mš, foto: I. Bedeković)