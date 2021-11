3. HNL SJEVER Papuk dočekuje momčad od koje je visoko poražen u prvom kolu, Majdenić: Sada je situacija drugačija, a naš cilj potpuno jasan, razmišljamo samo o pobjedi

Dvanaesto prvenstveno kolo 3. HNL Sjever nogometašima orahovačkog Papuka donosi ogled protiv novaka u ligi, Tehnike iz Koprivnice.

Još uvijek je ‘svjež’ onaj poraz iz prvog kola od 5:2 u Koprivnici, kada je Papuk imao i igrača manje, ali forma je bila potpuno drugačija.

-Tehnika je iznimno čvrsta, agresivna momčad, odlično trče i igraju u nekom čudnom sustavu koji nama tamo nije odgovarao. Bili su novaci, nismo puno znali o njima, ali sada je drugačije i mogu reći da ćemo se taktički potpuno spremiti. Ako mi odigramo onako kako znamo i možemo, oni će morati misliti kako zaustaviti nas. U ovoj utakmici ostali smo bez Zvonimira Špoljarića koji je bolestan te opravdano odsutnog Tina Jusupa, no vraća se David Podboj. Naš cilj je uvijek isti, a to je pobjeda i samo tako razmišljamo – kaže trener Papuka Martin Majdenić koji je ove polusezone ‘izmislio’ poziciju za, do sada pouzdanog stopera Juricu Šantića koji sada briljira na zadnjem veznom.

-Pa ja sam stoper i tu se nekako najbolje snalazim, ali mogu reći da mi i ova pozicija odgovara i evo, pokazalo se to dobrim. Najvažnije da mi izgledamo dobro kao momčad, odlično se nadopunjujemo, pokrivamo jedan drugog na terenu, baš onako djelujemo istinski momčadski i to nam donosi rezultat. Tehnika je vrlo dobra momčad, neće biti lako nimalo, ali ako uđemo kako znamo, hrabro i čvrsto, siguran sam da bodovi ostaju u Orahovici – zaključio je Šantić.

Utakmica Papuka i Tehnike igra se danas (subota) u 13 sati i 30 minuta, sudi ju Filip Cindrić iz Nove kapele, pomoćnici su mu Edvin Zobec iz Čakovca i Siniša Fajfarić iz Varaždina, četvrti sudac je Patrik Kolarić iz Strahoninca, dok je delegat Željko Rijetković iz Garešnice.

3. HNL Sjever, 12. kolo – subota, 6. studenog u 13:30 sati

Mladost Ždralovi – Varteks Varaždin

Polet SMnM – Podravina Ludbreg

Međimurje – Virovitica

Radnik Križevci – Rudar Mursko Središće

Podravac Virje – Bjelovar

Papuk Orahovica – Koprivnica

