Ana Cingel i Maja Matešić pokrenule odličnu poduzetničku priču: Njihovi proizvodi su ”Dar iz okrilja slavonske šume”

Ana Cingel (41) i Maja Matešić (43) pokrenule su odličnu poslovnu priču, iskoristile bogomdane blagodati Slavonije i uz dodir ljudske ruke spojile posao, turizam i, što je najvažnije, vlastito zadovoljstvo. U okrilju Poduzetničkog inkubatora u Orahovici, ove dvije rođene Čačinčanke otvorile su tvrtku pod nazivom BetterWood u sklopu koje proizvode i prodaju pladnjeve za posluživanje, daščice za rezanje, jednoslojne i dvoslojne drvene ploče i sve to od izvornog slavonskog drveta. BetterWood ima i poseban slogan kojih ih vodi, a prije svega prikazuje kako njihov proizvod dolazi izravno iz slavonske šume.

– Naš slogan je ”Dar iz okrilja slavonske šume” jer drvo je stvarno dar od kojeg smo pokušale napraviti visoko kvalitetan, izdržljiv, dizajnom privlačan proizvod koji se radi od našeg slavonskog, biranog drveta, a paralelno želimo promovirati našu prelijepu Slavoniju. Naši proizvodi pričaju priču o zemlji, strasti, ljubavi, tradiciji, odgovornosti i radišnosti. Pričaju priču o svemu što Slavonija je – prvi opis tvrtke dala je Maja Matešić. Proizvodnja se vrši iz nekoliko vrsta drveta koji nakon izrade dobije i posebnu zaštitu.

– Proces proizvodnje pladnjeva i daščica iz više vrsta drveta vrši se u nekoliko stadija od kojih je najvažnija završna ručna obrada i uljenje uljem koje ima 0 posto VOC, hlapljivih organskih spojeva, te je sigurno za zdravlje ljudi i podiže kvalitetu proizvoda na kojima se poslužuje hrana. Koristimo domaći orah, američki orah, zatim trešnju, jasen i naravno bukvu i hrast – priča Ana Cingel te s osmijehom dodaje koliko traje ova njihova poslovna priča.

– Sve ovo se dugo se vrtjelo po našim mislima i prije dva mjeseca smo krenule u ozbiljan posao. Iako je krenulo spontano, zaokupirala je nas baš proizvodnja pladnjeva za posluživanje što se pokazalo jako dobrim i traženim na tržištu te otvorilo nove ideje i mogućnosti. Posebno bih istaknula naš proizvodni tim koji radi u Čačincima, to je skupina vrhunskih ljudi koji sve naše ideje pretvaraju u stvarnost – kaže Ana, a Maja dodaje kako je zapravo cijela ova priča krenula, odakle se rodila ideja.

– Već generacijama se Anina i moja obitelj bave drvetom, u mojoj je to sada već treća generacija. Kako smo obje iz Čačinaca, dugo se poznajemo i imamo puno toga zajedničkog, odlučile smo nešto pokrenuti. Obje smo niz godina bile potpuno posvećene obitelji i djeci, zajedno sedmero njih, a kako su oni sada već veći odlučile smo kako je pravo vrijeme da krenemo u svoj vlastiti posao i pokažemo da možemo. Drago mi je da je sve dobro krenulo i sada možemo samo naprijed. Moram reći kako imamo strašno veliku podršku od obitelji, poznanika i ljudi koji su vidjeli što radimo i to nas je zapravo dodatno poguralo. Uživamo u svakom dijelu posla, od promišljanja i pripreme, preko izrade do same prezentacije i prodaje – kaže Maja. Nakon dva mjeseca mukotrpnog rada itekako su vidljivi i prvi rezultati.

– Moram priznati da se sve vrlo brzo zavrtjelo, nakon prvih prodaja naših daščica i ostalih proizvoda, korisnici su to prepoznali i sada u posljednjih nekoliko dana sve se to više intenziviralo, a posebno je zanimljivo kako su uz korisnost i potrebu, tvrtke, obrti i pojedinci počeli uzimati naše daščice kao poklone koji mogu biti personalizirani. Imamo mogućnost laserskog graviranja loga ili slogana te je to kupcima sve više zanimljivo i atraktivno – kaže Ana. BetterWood ide dalje, proizvodnja i ideje se šire dalje, novi proizvodi su već u računalnim shemama i jedva čekaju da s ekrana dođu do tvornice.

– Naša vizija je uvijek ići prema naprijed, konstantno stvarati nove proizvode i nuditi kupcima nešto jedinstveno i posebno. Aktivirale smo se na društvenim mrežama putem kojih nam sami kupci daju nove ideje i za oblike pladnjeva i daščica, a krenule smo i s novim planom izrade gotovih stolova koje smo same osmislile. Moram svakako reći da nam je prozor u ovaj posao i najveći zamah dao Poduzetnički inkubator gdje se pronašle idealan dom. Ovdje smo jako dobro prihvaćene i svaka pohvala vodstvu inkubatora, ljudima koji vode brigu o njemu i bez njihove pomoći doista ne znam kako bi sve ovo bilo moguće jer kad si novi u nečemu, najviše ti znači nečije znanje i podrška koje podijeli s tobom što ovdje i više nego, imamo. Hvala od srca svima koji su nas tako lijepo primili i preporučila bih svakom kome se vrti po glavi nekakav poduzetnički pothvat da dođu u inkubator jer tu imaju sve. Uz svu podršku organizirane su i odlične edukacije, i mi smo poneke prošle i jako smo puno naučile – zaključila je Maja.

