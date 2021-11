Dr. Venus o 4. valu pandemije i trećoj dozi cijepljenja: Virus je danas po nekim procjenama 120 posto zarazniji

Hrvatska bilježi najveće brojke oboljelih i zaraženih koronavirusom, četvrti val pandemije je u jeku, a krenula je i treća doza cijepljenja. Epidemiolozi su i dalje u velikoj borbi, konstantno upozoravaju i mole ljude da se pridržavaju mjera. Predsjednik Hrvatskog epidemiološkog društva i ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo “Sv. Rok” Virovitičko-podravske županije dr. Miroslav Venus ističe kako se epidemiologe i druge stručnjake sve manje sluša.

– Struka pokušava sve, već jako dugo govorimo, upozoravamo, ali nas se jako slabo čuje i još manje sluša. Nažalost, velike su brojke i ljudi su se previše opustili, a mjere koje smo poduzeli da spriječimo ili otežamo širenje virusa, se ne primjenjuju ili su jako slabo u opticaju. Tu je svakako priča o cjepivu, ukupna broj cijepljenih ljudi nije toliko značajna u postotku da bi bla dovoljna da suzbije širenje virusa. One osobe koje su se cijepile prije 6 do 8 mjeseci, imunitet im je oslabio i više ih u potpunosti ne štiti, nego samo djelomično i tako može doći do njihove zaraze, jer nisu dobili docjepnu tj. booster dozu. Uz sve ovo nešto se pita i virus, a on je izmutirao i od onog originalnog wuhanskog soja pa preko svih drugih do današnjih, virus je po nekim procjenama čak 120 posto zarazniji i širi se, rekao bih, poput prerijskog požara. I kada uzmemo dakle tu nedovoljnu procijepljenost, nepridržavanje mjera i mutiranost virusa, imamo to što imamo – kaže dr. Venus.

Krenula je treća doza cijepljenja, kome je ona potrebna i kako djeluje dr. Venus kaže:

– Moramo razlikovati treću od booster, odnosno docjepne doze. Dakle, treća doza cjepiva se primjenjuje kod osoba koje su iz bilo kojeg razloga imunokompromitirane ili pod imunosupresivnom terapijom, dakle recimo to su osobe koje su na dijalizi ili imaju transplantirani neki organ i slično pa zbog svoje bolesti nisu stvorile dovoljnu zaštitu s primarnom vakcinacijom, a tu mislim na onu jednu dozu Johnosna ili dvije vezane doze ostala tri cjepiva. Takvi se ljudi moraju cijepiti trećom dozom kako bi stvorili odgovarajući imunološki odgovor, a svi ostali, dakle starije osobe, osobe u domovima, zdravstveni djelatnici i svi zainteresirani mogu se cijepiti tom booster docjepnom dozom, ali moraju samo pričekati da prođe najmanje šest mjeseci od zadnje primljene doze – objašnjava dr. Venus i dodaje kako se u posljednje vrijeme povećao interes za cijepljenjem.

– Mogu reći kako je u zadnje vrijeme ipak došlo do nešto povećanog interesa, kako za prvu dozu tako i za docjepnu, pa smo mi u Zavodu za javno zdravstvo u Virovitici odlučili uvesti i dodatni termin za cijepljenje svih zainteresiranih za bilo koju dozu u našem prostoru ove subote od 8 do 11 sati. Pozivam i ovim putem sve na odgovornost, jer samo tako možemo izaći kao pobjednici iz ove velike bitke – zaključio je dr. Miroslav Venus.

(www.icv.hr, vg)