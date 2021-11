EHF EUROPA LIGA Predvođen odličnim Jaganjcem NEXE pobijedio španjolsku Logroño la Rioju

- PROMO -

U četvrtom kolu skupine C EHF Europa lige, rukometaši našičkog NEXE-a na svom terenu sportske dvorane Osnovne škole Kralja Tomislava pobijedili su španjolsku momčadi Logroño la Rioja rezultatom 31:30.

Španjolci su bolje otvorili utakmicu i u dva navrata imali minimalnu prednost (1:0 i 2:1), vrlo brzo Našičani preokreću i vode s dva zgoditka razlike, ali pred pokretljivom gostujućom obranom posustaju te se na odmor odlazi s rezultatom 15:14 za goste iz Španjolske. Na početku drugog dijela rukometaši NEXE-a u dva navrata uspijevaju poravnati rezultat, ali se gosti ponovno odvajaju i vode s dva do tri zgoditaka prednosti.

“Gromovi s Krndije” se ne predaju. Odličnom serijom 4:0 dolaze u 52. minuti do prednosti 26:25, a posljednjih osam minuta proteklo je u igri gol za gol. NEXE pri rezultatu 30:30 i 26 sekundi prije kraja ima loptu za pobjedu, odgovornost je preuzeo odlični Jaganjac i tri sekunde prije kraja postiže zgoditak za 31:30. Preostalo vrijeme nije bilo dovoljno španjolskim rukometašima za novi zgoditak te je NEXE došao do treće pobjede u četiri odigrana kola skupine C EHF Europa lige.

NEXE: Dominik Kuzmanović (3+0), Moreno Car (6+0), Predrag Vejin 8, Marin Jelinić 3, Ivan Vida, Alen Blažević, Andraž Velkavrh 1, Tomislav Severec, Karlo Godec, Luka Moslavac 1, Mario Tomić 1, Fahrudin Melić 5, Halil Jaganjac 9, Miha Kavčič, Dorian Markušić 3 i Gianfranco Pribetić, trener: Branko Tamše.

(www.icv.hr, mš, foto: ilustracija, Rk NEXE)