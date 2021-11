EHF EUROPA LIGA: Vratar slovenskog Gorenja Aljaž Panjtar nerješiva enigma za rukometaše NEXE-a

- PROMO -

U trećem kolu skupine C EHF Europa lige rukometaši našičkog NEXE-a poraženi su u velenjskoj Rdečoj dvorni od Gorenja 34:28. Prvih petnaestak minuta utakmice proteklo je u izjednačenoj igri. Domaća momčad je imala minimalnu prednost, a Našičani su se držali u egalu. Međutim od 18. do 24. minute rukometaši Gorenja serijom 7:1 odlaze na šest pogodaka razlike. Do odlaska na odmor gostujuća uspijeva smanjiti na pet zgoditaka zaostatka. 19:14. To će se razdoblje kasnije pokazati ključnim za pobjedu domaćih rukometaša. Domaći vratar Aljaž Panjtar je bio cijelu utakmicu nerješiva zagonetka za rukometaše NEXE-a.

Na početku drugog dijela Našičani u jednom trenutku uspijevaju smanjiti na tri zgoditka zaostatka (19:16 i 20:17), ali rukometaši Gorenja koriste pogreške gostujućih igrača i ponovno odlaze na šest zgoditaka prednosti. U 52. minuti prednost Gorenja se popela na +8 čime je praktički bilo riješeno pitanje pobjednika. Do kraja su rukometaši NEXE-a uspjeli ublažiti poraz na konačnih 34:28.

Najefikasniji u redovima NEXE-a su bili Mario Tomić sa šest te Fahrudin Melić i Halil Jaganjac s po pet zgoditaka. Prvo ime utakmice i domaće momčadi svakako je bio vratar Aljaž Panjtar sa 16 obrana, dok su u napadu najefikasniji bili Timotej Grmšek sa šest te Domen Tajnik i Branko Predović s po pet zgoditaka.

NEXE: Moreno Car (4+0), Dominik Kuzmanović (8+0), Mario Tomić 6, Halil Jaganjac 5, Fahrudin Melić 5, Predrag Vejin 3, Marin Jelinić 3, Tomislav Severec 1, Saša Barišić Jaman, Andraž Velkavrh 3, Ivan Vida, Alen Blažević, Luka Moslavac 1, Miha Kavčič, Dorian Markušić i Gianfranco Pribetić 1. Trener: Branko Tamše.

(www.icv.hr, mš, foto: arhiva)