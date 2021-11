FOTO Eh, da je ‘Bega’ ono zabio: Pitomača u potpunosti nadigrala, ali propustila ‘nokautirati anemičnu’ Sovićevu momčad

- PROMO -

Nogometašima Pitomače 12. kolo 4. lige Bjelovar – Koprivnica – Virovitica donijelo je derbi susret s vodećom momčadi, Tehničarom iz Cvetkovca.

U opširnoj najavi susreta rekli smo kako je ovo ‘biti ili ne biti’ utakmica za domaću momčad, barem kada govorimo o prvom dijelu prvenstva, jer bi pobjedom napravila veliki korak prema jesenskom naslovu. Nažalost, to se nije dogodilo, iako su Presečanovi igrači bili blizu ‘punog plijena’, vrlo blizu…

U utakmici u kojoj su potpuno nadigrali goste, unatoč vodstvu i brojnim šansama, ipak nisu upisali tri boda. “Eh da je Bega ono pogodio” – moglo se čuti na domaćim tribinama nakon posljednjeg zvižduka glavnog suca Hruškara, ali doći ćemo i do te situacije, pa krenimo redom…

Prvih desetak minuta proteklo je u ispitivanju snaga, bez ikakvih pokušaja prema vratima obje momčadi, a onda je bljesnula kontra za ‘erupciju’ veselja na domaćim tribinama. Lopta koju je domaći kapetan Matija Miloš ‘očistio’ na svojoj polovici terena, stiže do Dine Milinovića, a ovaj odličnim potezom izbacuje cijelu gostujuću obranu i pronalazi Karla Jakupeca koji se sjurio prema vrataru Anti Mrmiću, ali biva srušen i sudac Hruškar bez ikakvog razmišljanja opravdano pokazuje na bijelu točku. Matej Babić šalje loptu u jednu, a Mrmića u drugu stranu i Presečanova momčad ima ‘velikih’ 1:0.

Nova odlična prilika dogodila se u 17. minuti kad je Matančić ubacio pred gostujuća vrata, a Milinović efektno iz voleja poslao loptu iznad Mrmićeve grede. Bio je to potez koji je domaća publika nagradila velikim pljeskom.

Do iduće velike šanse, za kojom su kasnije ‘vapili’ domaći navijači, a u kojoj se našao iskusni Ivan Begović, čekalo se do 35. minute. Nakon kombinatorike s Babićem, uslijedio je ‘slalom’ kroz gostujuću obranu, nakon čega izbija ‘oči u oči’ s Mrmićem, ali vratar Tehničara ‘ulazi’ u šut i odbija loptu van granica igrališta. Na kraju samo udarac iz kuta iz kojeg je glavom pokušao Babić, ali bez promjene rezultata.

U 37. minuti prijete i gosti, ali potpuno bezopasno, jer je udarac odličnog Krune Lovreka blokirala domaća obrana. Bilo je to sve od gostujuće momčadi u prvom dijelu, a s minimalnim vodstvom Pitomače otišlo se na predah.

‘Koban’ trenutak za nogometaše u plavim dresovima dogodio se početkom nastavka, u 48. minuti nakon jedne početničke pogreške koju je iskoristio drugi topnik lige Slaven Hlišć i poravnao na 1:1. Uz jedan udarac u nastavku kojeg je bez problema ukrotio domaći vratar Zdelar, bila je to jedina prilika gostujućeg sastava koji je, s obzirom na lidersku poziciju, današnjim blijedim izdanjem pomalo razočarao sve prisutne.

U 56. minuti serija udaraca prema vratima momčadi trenera Romana Sovića, a najbolji onaj Milinovića kad je ispod grede krajnjim naporima ‘iščupao’ vratar gostiju. U nastavku utakmice igralo se otvoreno, pokušavali su domaći i kroz sredinu i preko bokova, stvarali prigode, ali bez promjene rezultata. Domaći strateg osvježio je momčad i na travnjak poslao Skoku, Plavšića i Paradinovića, ali nije ‘urodilo plodom’.

Posljednjih desetak minuta krenula je Pitomača po taj pobjednički zgoditak, koji je itekako zaslužila. Okušao se Begović s dvadesetak metara, ali lopta je ‘prohujala’ pokraj desne vratnice Mrmićevog gola, a onda, minutu kasnije, ‘akcija iz udžbenika’. Odličnu loptu za Jakupeca odložio je Paradinović, a ovaj ‘lažnjakom’ izbacuje gostujućeg stopera i nišani suprotni kut vrata gostiju, ali i taj je pokušaj završio pokraj vratnice. Rezultat se do kraja nije mijenjao.

Ostaje velika žal za sva tri boda, a to nam je potvrdio i vidno frustrirani Presečan.

-Vrlo sam ljut i ogorčen, imali smo barem pet odličnih šansi, od kojih su dvije bile ‘mrtve’, ali nismo ih realizirali. Kad to promašiš, ne možeš ni očekivati da ćeš svladati vodeću momčad lige. I dalje mi nije jasno kako smo iz samo jedne njihove šanse i to ponovno iz naše banalne greške, primili taj pogodak, ali, što je tu je. Već početkom novog tjedna okrećemo se susretu posljednjeg kola u Grubišnom Polju. Tamo nas čeka Bilogora, prošlosezonski prvak, a ujedno i puno teža utakmica od ove danas, u to sam uvjeren – rekao je Presečan, koji bi u slučaju ‘kiksa’ Cvetkovčana u posljednjem kolu, pobjedom ipak stigao do jesenskog naslova. Neće biti lagano, ali takav rasplet nije nemoguć s obzirom da Tehničar dočekuje odličnu momčad Slatine.

Pitomača – Tehničar Cvetkovec 1:1

Najbolji u domaćim redovima: Matej Babić

