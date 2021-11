FOTO Gradina prekinula crnu seriju od deset uzastopnih poraza, Podravac, Voćin i Mikleuš ostali u borbi za naslov jesenskog prvaka 1. ŽNL

Proteklog su vikenda odigrani susreti 12. kola 1. županijske nogometne lige.

Vodeći Podravac na svom terenu u Sopju s visokih 6:1 svladao je Mladost iz Miljevaca. U odličnoj partiji tri pogotka postigao je iskusni Antonio Babec (18′, 57′ i 81′), a po jednom su strijelci za domaću momčad bili Deni Kucljak (47′), Mihael Šoštar (52′) i Ivan Ibriks u 64. minuti. Strijelac jedinog pogotka za goste bio je Ivan Kolembus u 48. minuti. Od 69. minute susreta gostujuća momčad je igrala s deset igrača, jer je zbog neprimjerene ‘verbalne komunikacije’ s pomoćnom sutkinjom isključen Alen Keler. Ovom pobjedom Podravac je došao na korak do naslova jesenskog prvaka.

Podravac Sopje – Mladost Miljevci 6:1

Igrač utakmice: Antonio Babec

U susretu bez zgoditaka, do jučer drugoplasirani Mikleuš u domaćoj utakmici remizirao je s Bratstvom iz Gornjeg Bazja. Junak utakmice bio je gostujući vratar Alen Medved, koji je u nekoliko navrata odlično intervenirao ispred iskusnih domaćih napadača. Gosti su također imali veliku priliku za zgoditak, ali je udarac Marijana Holeca završio na vratnici. U posljednje dvije minute isključena su dva igrača Mikleuša, David Lehpamer zbog izuzetno nesportskog ophođenja prema suparničkom igraču, te Ivan Tomić zbog vrijeđanja glavnog suca.

Mikleuš – Bratstvo Gornje Bazje 0:0

Igrač utakmice: Alen Medved

U Zdencima je domaća Sloga povela u susretu s Dinamom iz Četekovca 2:0 zgodicima iskusnih Dražena Duspare u trećoj i Danijela Ciglara u 23. minuti. S bijele točke u 51. minuti na 2:1 smanjio je Matej Dorinka. Treći zgoditak za domaću momčad postiže Patrik Marenić u 69. minuti susreta. Sedam minuta kasnije svojim drugim zgoditkom, ali ovaj puta iz igre, na 3:2 smanjio je najbolji strijelac lige Matej Dorinka. Zgodicima Marka Nemetha u 84. i Milana Prlića u 85. minuti domaća momčad potvrdila je svoju pobjedu.

Sloga Zdenci – Dinamo Četekovac 5:2

Igrač utakmice: Patrik Marenić

Crnac je na svom travnjaku bio bolji od Slavonije iz Sladojevaca 4:0. Domaća momčad postigla je po dva pogotka u svakom dijelu utakmice. U prvom dijelu strijelci su bili Zvonimir Kovačić u petoj i Emilio Perošević u 28. minuti, dok su u drugom dijelu gostujuću mrežu pogodili Tilen Marić u 49. minuti iz igre i Emilio Perošević u 66. minuti iz kaznenog udarca.

Crnac – Slavonija Sladoejvci 4:0

Igrač utakmice: Emilio Perošević

Gradina je na svom travnjaku prekinula ‘crnu seriju’ od deset uzastopnih poraza i pod vodstvom novog trenera Slavka Stojanovića upisala drugi ovosezonski bod. Nakon nekoliko odličnih, ali neiskorištenih prigoda, u kojima je gostujuće napadače zaustavio domaći vratar Darijo Šamec, ‘desetkovana’ Mladost iz Čačinaca stigla je do početne prednosti u 26. minuti susreta, a strijelac je, na odličnu asistenciju Tonija Ramića, bio Matija Ognjenović. Taj pogodak ‘razbudio’ je domaću momčad koja je samo dvije minute kasnije stigla do poravnanja. Preciznom loptom preko gostujuće obrane Marko Lukačević pronašao je svog imenjaka, Marka Čađavčana, koji je ‘potegao’ lijevicom i pogodio u ‘stilu rasnih strijelaca’. Do kraja utakmice glavni sudac Nikola Kristić podijelio je šest žutih kartona, a rezultat se više nije mijenjao.

Gradina – Mladost Čačinci 1:1

Igrač utakmice: Vladimir Puškarić

Idućeg vikenda ‘pada’ odluka o naslovu jesenskog prvaka kad se igraju utakmice posljednjeg, 13. prvenstvenog kola. Podravac iz Sopja vodeća je momčad s 31 bodom, Voćin je drugoplasirani s 29 bodova, a Mikleuš treći s 28 bodova. Gradina je i dalje posljednja s dva boda, što je šest bodova manje od pretposljednje Slavonije iz Sladojevaca, odnosno sedam od Podgorja koje se nalazi na 12. mjestu.

