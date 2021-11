- PROMO -

Hrvatska Elektroprivreda – Operator distribucijskog sustava d.o.o. ”Elektra” Virovitica najavila je radove na području Virovitice.

Do privremene obustave isporuke električne energije doći će sutra (petak) u predviđenom vremenu od 8:30 do 9:30 sati, a bez struje će ostati stanovnici Franjevačke ulice, kućni broj 12, te stanovnici ulice Kralja Petra Krešimira od kućnog broja 38 do 62.

Ukoliko nastanu nepredviđene vremenske okolnosti radovi se odgađaju.

(www.icv.hr, HEP)