Hrvatski dragovoljci Domovinskog rata dijelili pakete pomoći

U organizaciji Županijske podružnice UHDDR Virovitičko-podravske županije, a u suradnji s Gradskom organizacijom UHDDR Slatine i Temeljnim ogrankom UHDDR Bakić, ovaj su tjedan podijeljeni paketi pomoći obiteljima hrvatskih branitelja u Bakiću i gornjem Miholjcu.

Sredstva za pakete pomoći odobrena su od Ministarstva hrvatskih branitelja po javnom pozivu ”Javni poziv za financiranje/sufinanciranje aktivnosti psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, te stradalnika iz Domovinskog rata i aktivnosti promicanja vrijednosti Domovinskog rata u 2021. godini”.

U podjeli paketa obiteljima hrvatskih branitelja slabije kupovne moći sudjelovali su: predsjednik ŽP UHDDR VPŽ Dražen Hološi, predsjednik GO UHDDR Slatina Željko Kolinger, predsjednik TO UHDDR Bakić Ivica Pavin i predsjednik TO UHDDR Sladojevci Petar Derdić.

(www.icv.hr, adf, Foto: Ž. Kolinger)