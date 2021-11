Orahovački autor Miroslav Gazda predstavio novu knjigu ”Orahovica između dva svjetska rata 1918.-1942”

- PROMO -

Neumorni orahovački kroničar i istraživač Miroslav Gazda i dalje izvlači još neistražene podatke i detalje iz povijesti Orahovice, čime ovaj grad i kraj čini još važnijim i povijesnom vrjednijim. Ovoga puta ukoričio je dio povijesti pod nazivom ”Orahovica između dva svjetska rata 1918.-1942”. Knjiga je premijerno predstavljena na svečanoj promociji u hotelu Dukat u nazočnosti gradonačelnika Orahovice Saše Ristera, načelnika općine Čačinci Alena Jurenca, zamjenika načelnika PU VPŽ Nenada Križića, ljudi koji su pomogli u stvaranju knjige, predstavnika mnogih udruga proisteklih iz Domovinskog rata grada Orahovice i Slatine te susjednih općina te sugrađana i prijatelja autora.

– Ovaj knjižni uradak pokušaj je prikaza vremena i prilika na širem prostoru Orahovice od 80 do 100 godina unatrag. Dakle, radi se o vremenskom prostoru od 1918. do 1942., završetka Prvog svjetskog rata do povlačenja hrvatskih oružanih snaga iz šireg prostora Orahovice 20.12. 1942. kada su dislocirane sve institucije hrvatske državne vlasti područja Orahovice. O ovom vremenskom međuprostoru pisala je nekolicina autora, ali dosta šturo i jednostavno, s obzirom da su poslijeratne političke prilike u komunističkoj Jugoslaviji preslikane i na Orahovicu. Ovaj uradak u svojoj cjelini podsjeća na vrijeme i događanja promatranih s aspekta svakodnevnih Orahovčana, bez favoriziranja osobnosti kvaziautoriteta ili političke pripadnosti. Koliko je to bilo moguće i ostvarivo prosudit ćete sami kada spoznate stvarnost i postojanje tisuća Orahovčana koji su stvarali, hranili i branili ovaj kraj za generacije koje će doći. Za nas ! – rekao je autor Miroslav Gazda te dodao kako je knjigu radio punih 10 godina uz pomoć niza dobrih ljudi te posebno pohvalio donatore i sve oni koji dragovoljno sudjelovali i pomogli u ostvarivanju ovoga djela te naglasio kako su svi oni autori istog.

Urednik ove knjige, povjesničar Dino Mataz rekao je kako mu je posebna čast što je dobio ulogu urednika ovako vrijednog književnog djela.

– Puno smo truda uložili, dane i sate i danas mogu reći da sam iznimno ponosan. Veličinu ove knjige sam primijetio u dijelu koji govori o katastru Orahovice gdje si je autor dao truda upisati svakog žitelja našeg grada, izradio skice gdje je čija obiteljska kuća bila, čime su se ti ljudi bavili u navedenom periodu. To je dio koji je zapravo Orahovica, jer to su ljudi, a ljudi su duša jednog grada i zato čestitam autoru na ovom prekrasnom dijelu – rekao je Mataz.

Nakon obraćanja lektorice knjige Marine Šprem-Jurišić te nakladnika Mirka Bukvića u ime tvrtke Tisak Našice, na kraju se obratio i orahovački gradonačelnik Saša Rister.

– Čast mi je biti na promociji ove hvalevrijedne knjige koja obrađuje dio prebogate povijesti našeg grada. Od srca se zahvaljujem autoru na neiscrpnom trudu te želji volji da ovaj dio povijesti izvuče iz zaborava te svakako i svima onima oko njega koji su svesrdno pomogli u realizaciji ove knjige. Znamo da imamo bogatu povijest, ali sada imamo i jedno posebno bogatstvo, a to su ovakvi ljudi kao gospodin Gazda koji tu povijest čuvaju – zaključio je Rister.

Program promocije je u instrumentalnoj tamburaškoj izvedbi pratio Tamburaški sastav ”Kontra”.

