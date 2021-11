POPUT OBITELJI Već više od godinu dana u dječjem vrtiću u Svetom Đurađu djeca odrastaju u smijehu i veselju

- PROMO -

Prije nešto više od godinu dana, prigradsko naselje Sveti Đurađ dobilo je svoj vrtić. Riječ je o dislociranom vrtiću u okviru Dječjeg vrtića Cvrčak u Virovitici, a kojeg trenutno pohađa oko 35 djece u dvije skupine, jasličkoj i starijoj mješovitoj. Ivana Matovina i Jelena Medić dvije su od ukupno četvoro zaposlenih odgajateljica u vrtiću, ovdje su od prvog dana, a kako kažu, dosadašnja iskustva su odlična te su samim time i više nego zadovoljne svojim poslom.

– Kroz naše dvije skupine brinemo se za nešto više od tridesetak mališana. Što se tiče jasličke skupine, tamo brojimo dvanaestero djece, u starijoj skupini je njih 22, a dolaze nam kako iz Đurađa, tako i iz okolnih naselja poput Podgorja, Golog Brda i Milanovca. Nekolicina njih su djeca iz Virovitice, a sve to samo je pokazatelj da projekt kojim je izgrađen Dječji vrtić nije od koristi samo za žitelje Svetog Đurađa, nego i za stanovnike okolnih mjesta- izjavile su Ivana i Jelena

Kako nam kažu, roditelji su više nego oduševljeni, posebno iz razloga što su mali kolektiv ili, kako vole reći, mala ”obitelj”, a prednost takvog načina rada svakako je mogućnost da se kvalitetnije mogu posvetiti ”svojim” mališanima.

– Ovdje smo od pola 7 ujutro do 15:30 sati čime je pokriveno cijelo ono vrijeme od polaska roditelja na posao pa sve do njihovog povratka, dok po potrebi postoji i poslijepodnevno dežurstvo u kojem ostajemo sat vremena dulje, odnosno do 16:30 sati. Unazad nekoliko godina pokazana je velika potreba za vrtićem i cijelo ovo vrijeme, od dana otvaranja do danas, naši kapaciteti su popunjeni, a čak i kada dođe do nekog premještaja vrlo brzo nam se novo dijete priključi- dodale su.

Uz sve pozitivne strane Ivana i Jelena istaknule su i jedan nedostatak.

– Djeci ne fali ništa, sva oprema koju posjedujemo je nova, imamo dosta veliko igralište s brojnim sadržajima, a kao mali nedostatak možemo izdvojiti nemogućnost odlaska u kazalište kao grupa što se prakticira u ostalim vrtićima. No niti za to djeca nisu zakinuta budući da im samostalno napravimo lutkarske predstave, imamo i organizirane aktivnosti po interesima djece, a u goste nam dolaze i gosti poput policajaca koje smo imali i vatrogasaca koji nam uskoro dolaze na red. Uredili smo i naš svijet priča, a naravno djeca imaju i slobodne aktivnosti kada mogu raditi što žele- zaključile su.

I Ivana i Jelena radile su i prije otvaranja Dječjeg vrtića u Svetom Đurađu, a njegovim otvaranjem premještene su iz centralnog objekta te su ovdje sklopile stalni radni odnos. Iskustva su kako kažu odlična, a zadovoljstvo su, uz prezadovoljne roditelje, izrazile i one same.

(www.icv.hr, mra)