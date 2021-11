Potpisani ugovori o financiranju seminara: Područje VPŽ će do kraja godine na raspolaganju imati 27 novih turističkih vodiča

S ciljem osnaživanja ljudskih resursa na destinaciji Slavonija i Podravina, Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije pokrenula je projekt edukacije turističkih vodiča. Tim povodom, danas se (četvrtak) u Maloj vijećnici Virovitičko-podravske županije održalo potpisivanje ugovora o financiranju seminara za turističke vodiče čije troškove pokriva Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije, dok će seminar provesti Veleučilište u Virovitici.

– Radi se o edukaciji za turističke vodiče na području Virovitičko-podravske županije koju je inicirala Turistička zajednica VPŽ s ciljem osnaživanja ljudskih resursa u ovom području. Zadnja ovakva edukacija provedena je prije deset godina, a od tada pa do danas trendovi u turizmu su se promijenili. Sve više se traži kontinentalni turizam, samim time treba nam baza kvalitetnih vodiča koji mogu odrađivati rute na stranim jezicima, ali i koji moraju biti upoznati s onim što naša županija nudi – istaknula je direktorica Turističke zajednice VPŽ Martina Jakelić.

– Odlučeno je da edukaciju provodi Veleučilište u Virovitici kako bi olakšali našim polaznicima, ali da u isto vrijeme jačamo provedbene kapacitete za naše edukacije kako bi imali reference za njihovo daljnje provođenje. Potpisali smo ugovore sa svim polaznicima koje financira Turistička zajednica VPŽ, njih 17, a Turistička zajednica Grada Virovitice financira njih 10, tako da bi do kraja ove godine na raspolaganju trebali imati 27 novih vodiča. Jedina obveza koja ih zahvaća ugovorom je ta da moraju položiti ispit te da budu na raspolaganju Turističkoj zajednici, kao i agencijama, sljedeće tri godine – zaključila je.

Zašto se odlučila za seminar kojim će postati turistički vodič, otkrila nam je polaznica Irena Gredelj Peisker.

– Prva stvar koje sam se sjetila kada mi je postavljeno pitanje želim li nešto više naučiti o našoj županiji i prezentirati stečeno znanje široj populaciji, bilo je ono što kažem svojim učenicima, da kroz život svakodnevno naučimo nešto novo, tako da sam morala djelovati u tom smjeru. S prijateljima sve više kružim po našim bližim područjima, volim provoditi vrijeme u prirodi, uz rijeku Dravu, na Papuku, Bilogori, uključujući sve ostale prirodne ljepote. Uključujemo se malo po malo i u neke planinarske aktivnosti, naša županija prepuna je sadržaja, ima se što pokazati, a sve to moramo prezentirati i prema van – rekla je Irena.

Da Virovitičko-podravska županija ima što pokazati, složila se i Gordana Čurik koja se također odlučila na ovaj seminar.

– Kako kažu, mi umirovljenici imamo puno vremena, uz to jako volim putovati i istraživati, tako da sam jako sretna što sam došla u ovu grupu. Budući da sam iz Suhopolja, moram spomenuti kako sam izuzetno ponosna na naš Dvorac Janković, imamo prekrasan dragulj, crkvu sv. Terezije Avilske, a da ne govorim o ostalim sadržajima kojih ima diljem županije. Upravo me sve to potaknulo da se i sama uključim u ovaj posao, da naučim još više o svom, ali i o okolnim mjestima te da ih na najbolji mogući način predstavim našim posjetiteljima – dodala je Gordana.

Virovitičko-podravska županija će ovom edukacijom, kako je spomenuto, dobiti 27 novih turističkih vodiča koji će svojim znanjem doprinijeti razvoju turizma na našem području i koji će, zahvaljujući ovom seminaru, podići turističku ponudu na jednu drugu razinu.

