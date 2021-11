PP Orahovica predstavila novi dio pogona za preradu ribe: Modernom tehnologijom do lakše i brže proizvodnje

- PROMO -

U tvornici za preradu ribe Panona mare Poljoprivrednog poduzeća Orahovica održano je predstavljanje novog proizvodnog pogona za preradu ribe vrijednog 5 milijuna kuna.

Predstavljanju su nazočili predsjednik Uprave PP Orahovica Saša Breznik, voditeljica tvornice Panona Mare Andrea Kovačević te voditelj Poslovne jedinice Ribnjačarstvo Josip Tokić. Nakon uvodnog predstavljanja kompletnog uzgoja ribe od strane voditelja Tokića, voditeljica tvornice Panone Mare Andrea Kovačević istaknula je važnost i vrijednost nove opreme koja je već u pogonu.

– Od 2016. godine kada je tvornica otvorena, svake smo godine investirali u nju oko 1,5 milijuna kuna, a evo ove godine smo napravili jedan značajniji iskorak od 5 milijuna kuna. Riječ je o investiciji koju je u potpunosti pokrilo naše Poduzeće i to govori koliko vjerujemo u ovu proizvodnju. Očekujemo da će ova godina biti rekordna što se tiče proizvodnje. U sezoni dnevno zapošljavamo 100-150 ljudi i cilj ove investicije je bio olakšati radnicima proizvodnju, odnosno da se izbjegnu teži fizički poslovi. Osim toga, modernizacijom pogona smo povećali kapacitete na dnevnoj bazi te smo zahvaljujući ovoj investiciji na oko 50 tona prerade žive ribe na dnevnoj bazi. Trenutno proizvodimo svježu, dimljenu i smrznutu ribu, a sada radimo i na paniranom programu koji planiramo plasirati u veće lance i na taj način približiti ljudima kulturu ribe kao prehrane – rekla je Kovačević.

Predsjednik Uprave Saša Breznik naglasio je kako je potražnja za ribom, posebno šaranom velika pa je stoga ovakva investicija itekako krucijalna u proizvodnji.

– 70-75 posto proizvodnje ribe će ove sezone završiti u izvozu i to od Poljske pa sve do Italije, tu su i Austrija, Slovenija, Mađarska, Bugarska, Rumunjska i Srbija. Naša riba i proizvodi od nje su prepoznati kao iznimno kvalitetni i zato je potražnja jako velika i krajnji kupac sve više počinje zahtijevati takvu ribu. Danas je također velika potražnja za manjim pakiranjima ribe pa kupci traže odrezak ili file i tu smo se pronašli, to je naša meta kupaca i u tom smjeru idemo. Naša proizvodnja raste iz dan u dan i mi njoj želimo dati dodatnu vrijednost, ponuditi tržištu kvalitetni proizvod za što je nužna nova oprema. Tako smo sada investirali u nekoliko strojeva od čišćenja i prerade ribe do pakiranja i to se već sada pokazalo više nego opravdanim jer moramo odgovoriti na tu potražnju, posebno sada kada kreće sezona gdje govorimo o stotinama tona po kupcu. Zato je važna dodatna automatizacija i zapošljavanje novih ljudi i na tome radimo svaki dan – zaključio je Breznik.

(www.icv.hr, vg; foto: V. Grgurić)