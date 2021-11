PREDAH OD KIŠE Pred nama stabilniji vremenski period, no temperature idu u minus

Pred nama je stabilniji vremenski period. Do kraja tjedna očekujemo suho i stabilno vrijeme. Sunčanih razdoblja neće biti puno. Magla ili sumaglica mjestimice se mogu zadržati i veći dio prijepodneva. Tijekom nedjelje će uz više oblaka postojati mogućnost za gdje koju kišnu kap. Vjetar slab. Jutarnje temperature zraka očekujemo od 0°C do 3°C. Najviše dnevne od 9°C do 11°C. U jutarnjim satima moguć je slab prizemni mraz.

Tjedan pred nama donosi postupan pad temperature zraka. Početkom tjedna će postojati mogućnost za povremenu slabu kišu. Sunčanih razdoblja će biti, no ipak ne dugotrajna. Jutarnje temperature zraka očekujemo od -3°C do 2°C. Najviše dnevne od 5°C do 10°C. Vjetar slab. Tijekom jutra očekujemo mjestimičnu maglu ili sumaglicu, ponegdje i dugotrajniju.

