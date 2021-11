Prvi let Osijek – München nadgledan iz obnovljenog tornja kontrole zračne plovidbe

- PROMO -

Unatoč magli i smanjenoj vidljivosti prvi putnici iz Münchena danas (ponedjeljak) sretno su sletjeli u osječku zračnu luku gdje su ih dočekali čelnici Grada Osijeka, Osječko-baranjske županije, Zračne luke Osijek i Croatia Airlinesa. Kontrola ovoga leta odvijala se iz obnovljenog tornja kontrole zračne plovidbe, sada jednog od najmodernije opremljenih u regiji.

Prvi je to put u povijesti da je Croatia Airlines uvela međunarodni let iz Zračne luke Osijek pa je Osijek sada povezan s važnim europskim čvorištem iz kojeg je moguće putovati prema nizu europskih i svjetskih destinacija. Letovi su potvrđeni do sredine siječnja iduće godine, a odvijaju se u dvije rotacije ponedjeljkom i petkom sa zrakoplovima tipa Dash 8 kapaciteta 76 sjedala.

– Ovo je velik dan za našu zračnu luku, grad Osijek i cijelu Slavoniju i Baranju. Na početku projekta punog oživljavanja Zračne luke Osijek krenuli smo s najlogičnijom suradnjom, s nacionalnim operaterom Croatia Airlinesom, a prva linija koju smo zajedno odabrali, ova do Münchena je s obzirom na dijasporu i turistički potencijal jednako tako logična. Dobro je da smo krenuli s prirodnim, pouzdanim, partnerima jer puniti i održavati liniju u vrijeme epidemije nije i neće biti lagano. Želimo da ona postane tradicionalna veza ovog dijela Hrvatske i regije s južnom Njemačkom, ali i s cijelom Europom – izjavio je Ivan Kos, direktor Zračne luke Osijek.

Novost je i to da se kontrola polijetanja prvog leta Osijek-München odvijala iz jednog od najmodernije opremljenih tornjeva kontrole zračne plovidbe u regiji. Naime, Hrvatska kontrola zračne plovidbe (HKZP) obnovila je u vrijednosti 7 milijuna kuna, zgradu osječke podružnice i modernizirala kontrolni toranj koji nije bio u funkciji od 1991. Naime, zgrada je izgrađena još 1980. i napuštena tijekom Domovinskog rata, pa se zbog dotrajalosti usluga kontrole zračnog prometa dosad pružala iz pomoćnog i neadekvatnog objekta smještenog na krovu zračne luke. Odsad će pak kontrolori letenja raditi s najmodernijim konzolama i sustavom za prikaz prometne situacije na tornju.

– Novi prostori osječke podružnice poboljšat će uvjete rada kontrolora zračnog prometa i drugog osoblja te unaprijediti kvalitetu i sigurnost usluga u Zračnoj luci Osijek. Navedena investicija dio je sustavnog ulaganja u kvalitetu i sigurnost usluga Hrvatske kontrole zračne plovidbe, a istaknuo bih da je HKZP u protekle dvije godine, unatoč pandemiji, investirala više od 117 milijuna kuna u kapacitete i povećanje sigurnosti zračnog prometa – izjavio je Vlado Bagarić, direktor HKZP-a.

Zadovoljstvo zbog oba projekta izrazio je osječki gradonačelnik Ivan Radić ocijenivši ih iskoracima u pozicioniranju Osijeka kao prometnog regionalnog centra.

– Brojni investitori u potrazi za parcelama u Eko-industrijskoj zoni Nemetin prvo pitaju za perspektivu zračne luke, siguran sam da je uz ovakav rad i suradnju budućnost osječke zajamčena. Prošlog mjeseca smo s ministrom mora, prometa i infrastrukture najavili i novo ulaganje u zračnu luku od 40 milijuna kuna, a trenutačno se na području Osijeka u suradnji Grada, Županije, resornih ministarstava i Vlade RH provode prometni infrastrukturni projekti vrijedni preko 800 milijuna kuna – istaknuo je gradonačelnik Radić. Dodao je kako ga posebno veseli što su iz Münchena sletjele i tri majke s bebama ističući pozitivne demografske trendove u Osijeku.

(www.icv.hr, tj)