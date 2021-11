Totalno “otkačena” atrakcija za Dan grada Osijeka: Poznati komičar Pervan i rally vozač Šebalj odmjerit će snage u vožnji tramvaja

- PROMO -

U povodu obilježavanja Dana grada Osijeka sutra (srijeda) GPP i Grad Osijek poklanjaju svojim sugrađanima i posjetiteljima jedinstvenu utrku i neobičnu atrakciju “402 treska: Šebalj vs Pervan”.

– Uoči Dana grada Osijeka 1. prosinca 2021. u 17 sati na osječkom Korzu održat će se neobična utrka tramvajima u organizaciji GPP-a. Glavni akteri utrke bit će naš poznati rally vozač Juraj Šebalj s jedne strane, nasuprot poznatog komičara Željka Pervana s druge strane, koji će, po uzoru na tzv. Street race utrku, pokušati utvrditi čiji će tramvaj brže stići na cilj udaljen 402 m od starta utrke – izvijestili su na svojoj stranici iz osječkog GPP-a.

Ujedno su uputili poziv svim građanima da se pridruže dobroj zabavi te dođu podržati svog kandidata u toj jedinstvenoj atrakciji, a također su izvijestili građane i o prometovanju u to vrijeme. Naime, umjesto tramvaja u to će vrijeme voziti autobusi, po privremenim kronološkim polascima, u intervalu od 15 minuta, ustaljenom trasom od Zelenog polja do stajališta Sakuntala.

– Nadalje autobus će prometovati lijevo Radićevom ulicom – desno Ulica Hrvatske Republike – lijevo Županijska ulica – desno Gundulićeva ulica – desno Rokova ulica – lijevo Strossmayerova i dalje po ustaljenoj trasi u smjeru Višnjevca. Povratak iz Višnjevca ustaljenom trasom do Rokove ulice – lijevo Gundulićeva ulica – lijevo Županijska ulica – desno Ulica Hrvatske Republike – lijevo Radićeva ulica – desno Europske avenije i dalje ustaljenom trasom do Zelenog polja. Na tramvajsko liniji 2, od Bikare do Mačkamame po ustaljenim kronološkim polascima prometovat će tramvaji, a na dijelu linije od Mačkamame do Ulice Hrvatske Republike, umjesto tramvaja prometovat će autobusi, uz presjedanje putnika s tramvaja na autobus, na Mačkamami. Tramvajska stajališta na Trgu A. Starčevića (sjeverna i južna strana za Liniju br. 1, te stajalište za Liniju br. 2 ispred zgrade Županije) privremeno se ukidaju za vrijeme obustave tramvajskog prometa. Putnici će za obje tramvajske linije koristiti autobusna stajališta u Ulici Hrvatske Republike – pojasnili sui z GPP-a vozni red.

(www.icv.hr, tj)