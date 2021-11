Upoznajte prvu generaciju mladih poduzetnika iz programa ViP Startup mreže – Mreže inkubatora Virovitičko-podravske županije

- PROMO -

ViP Startup Mreža je predakceleracijski program koji su pokrenuli Mreža inkubatora Virovitičko-podravske županije i Virovitičko-podravska županija kako bi se potaknula poduzetnička aktivnost našeg područja.

Cilj programa je motivirati i educirati mlade i poduzetnike početnike kroz popularizaciju tehnološkog i startup poduzetništva kroz edukacijske radionice te mentorirati startup timove do izlaska na tržište. Program je namijenjen svim fizičkim osobama/ timovima i postojećim poduzetnicima početnicima (ne stariji od 3 godine).

Sadržaj startup programa:

Edukacijski dio uključuje 8 edukacija za startup timove.

Individualni coaching i mentoring u trajanju od 5 tjedana uz online i offline podršku. Svaki startup ima trenera koji prati njihov napredak.

Povezivanje s vanjskim stručnjacima i uspješnim startup poduzetnicima

Demo day je završni događaj na kojem svi startup timovi imaju priliku održati pitcheve pred stručnim žirijem. Najuspješniji startupi imaju priliku osvojiti novčane nagrade u dvije kategorije (ViP Startup i Studentski ViP Startup). Ukupan fond nagrada iznosi 100.000 kuna.

Tijekom provedbe programa oformili smo i mrežu mentora koja pruža mentorsku podršku i prati razvoj startup timova tijekom programa. Cilj je da mreža mentora nastavi sa svojim radom i nakon završetka ovog programa tako da prati razvoj startup timova te im pruža daljnju podršku u periodu od 12 mjeseci po završetku programa.

Mentorska mreža programa sastoji se od lokalnih stručnjaka i poduzetnika koji će svoja znanja i iskustva podijeliti s timovima. Mentori su:

Hrvoje Javorović, izvršni direktor kompanije Javorović d.o.o. Krešimir Kostelac, vlasnik obiteljske destilerije Fructus Sanja Mijac, vlasnica gastro bloga Domaćica i kreativnog studija u poduzetničkom inkubatoru Virovitica Damir Ribić, viši predavač na Veleučilištu u Virovitici Danijela Minauf, vlasnica knjigovodstvenog servisa Minauf Vedran Lučić, Zagrebačka banka

Program ViP Startup Mreža traje ukupno 8 tjedana, a provodi ga edukacijski program i mentoriranje vodi Lean Startup Croatia. Na natječaj za prvu generaciju Programa pristiglo je 11 prijava, u selekcijskom postupku odabrano je 10 timova koji su ušli u Program, a uspješno ga je završilo njih 9. Program je ušao u završnu fazu u kojoj se startup timovi pripremaju za finalni Demo Day, na kojem će predstaviti svoje ideje, a najuspješniji od njih dobiti će novčane nagrade.

STARTUP TIMOVI

STORTECH

Robert Panijan tvorac je inovativne All in one platforme pod nazivom STORTECH. Radi se o prvoj domaćoj platformi za izgradnju web stranica i web trgovina s visokim performansama i mogućnostima. STORTECH nudi čitav eko sistem aplikacija, predložaka, dodataka i prodajnih/marketinških alata. Korisnicima, također, omogućuje jednostavnu i brzu digitalizaciju poslovanja.

BonApp

Iza BonAppa stoji Karmelo Domović s idejom plasiranja mobilne aplikacije putem koje gosti ugostiteljskih objekata mogu samostalno naručiti ponudu unutar ugostiteljskog objekta. Aplikacija sadrži kompletnu digitalnu ponudu jela ili usluge. Gosti imaju mogućnost narudžbe ili dostave bez čekanja na osoblje za usluživanjem. BonApp mobilnu aplikaciju mogu koristiti hoteli, izletišta, seoski turizmi, tvrtke i OPG-ovi koji žele ponudu svojih proizvoda ili usluge smjestiti na digitalni kanal prodaje te osigurati izlaz na tržište, veću prodaju i promet, doseg do novih i postojećih potrošača.

Izi Biz

Izi Biz rješava problem paušalnih obrtnika i nedostupnost svih bitnih podataka za njihovo poslovanje. Trenutno stanje istih je vrlo nepregledno uslijed propisa koji se često mijenjaju, a mnogi obrtnici ni ne stignu pratiti učestale promjene. Ivan Moslavac i Mirjana Moslavac osmislili su aplikaciju koja će olakšati izdavanje računa, knjiženje i predavanje završnih izvještaja.

Stiroporko

Stiroporko je brend iza kojeg se krije Dalibor Puhanić, a nudi izradu personaliziranih darova za razna događanja poput krštenja, rođendana, vjenčanja i slično. Svakom kupcu pristupa individualno te rješava problem izbora darova za drage nam osobe. U izradi personaliziranih proizvoda koristi najnovije tehnologije CNC strojeva.

Čoko Pizza

Za sve ljubitelje čokolade i pizze, Jasmina Petrović je osmislila rješenje pod nazivom Čoko Pizza. Riječ je o čokoladnom proizvodu koji rješava sve potrebe nepca. Namijenjen je za razna društvena okupljanja, druženja, zabave, degustacije, degustiranje, darivanja.

Express Print

Express Print je ideja koja stoji iza Matee Barnaki i Sare-Patricije Rozman. Potaknute problemom printanja s kojim se često susreću studenti, pronašle su rješenje. Njihovim samoposlužnim automatima pružili bi im uslugu printanja na brz, jednostavan i cjenovno pristupačan način. Plaćanje usluge izvršavalo bi se putem beskontaktnog plaćanja. Cilj ove poduzetničke ideje jest zadovoljiti potrebe studenata kojima je usluga printanja potrebna od 0-24h te je uz to pristupačna cjenovno i lokacijski.

Prirodni sokovi

Matija Škrinjar proizvodi prirodne sokove od voća i povrća bez dodataka aditiva, konzervansa i šećera te s njima želi izaći na tržište. Njegovi sokovi sadrže sve prirodne vitamine i nutrijente potrebne za svakodnevno funkcioniranje organizma, a vrlo korisnim pokazali su se i u podizanju imuniteta organizma.

Boho Home

Ideju izrade ljuljački i šatora od organskih materijala dobila je Marijana Hečimović te ubrzo krenula i u njenu realizaciju. Proizvodi su namijenjeni za kućnu uporabu i napravljeni su od visoko kvalitetnih organskih materijala te sadržavaju antialergijsko punjenje protiv prašine i grinja, a mogu ih koristiti djeca i odrasli.

Fotografija na kotačima “Blic”

Fotografija na kotačima ideja je Ive Adamović i Ivone Pilekić koja omogućava korisnicima čuvanje uspomena te jednostavnu i brzu izradu fotografija. S obzirom na razvoj tehnologije, ljudi sve manje izrađuju fotografije te ih pohranjuju na svoje pametne uređaje. Začetnice ove ideje žele potaknuti korisnike na razvijanje fotografija kako bi uspomene trajale zauvijek. Osim što pružaju mogućnost zabavnog fotografiranja, kućicu za fotografiranje moguće je i iznajmiti ili koristiti za izradu fotografija za dokumente.

