Express Print pobjednička ideja u sklopu programa Vip Startup Mreže: Studente od muka spašava brzi print putem automata koji radi 0-24 sata

Matea Barnaki i Sara Patricia-Rozman studentice su druge godine diplomskog studija Menadžmenta malih i srednjih poduzeća na Veleučilištu u Virovitici i jedne su od pobjednica Programa Vip Startup Mreže. Njihova se poduzetnička ideja, kako kažu, dogodila spontano. Budući da tijekom studiranja studenti pišu bezbroj seminara, različitih radova i projekata, sve je to potrebno negdje ispisati i uvezati. Problem nastaje ako studenti nemaju pristup pisaču u svojim kućama ili studentskom domu, a to je za virovitičke studente čest slučaj.

– Kada smo krenule na fakultet često je i nas i naše kolege mučilo pitanje – gdje nešto isprintati. To nas je navelo na razvijanje poslovne ideje te smo osmislile da to bude u jednom automatu koji printa 24 sata 7 dana u tjednu, na mjestu koje je studentu nadohvat ruke, a za to je potrebno samo umetnuti novac u njega i printati – objašnjavaju nam vlasnice ove kreativne ideje.

Osim što su mlade poduzetnice osmislile ovu odličnu ideju, kroz različite kolegije dovele su je do savršenstva te se prijavile na spomenuti natječaj Vip Startup Mreže i Mreže poduzetničkih inkubatora VPŽ, a onda je uslijedilo pravo „brušenje dijamanta“. Tijekom dva mjeseca unaprjeđivale su ideju, upijale novo znanje, te čak i izradile prototip proizvoda. Izradile su ga samostalno od kartonskih kutija te ga postavile u prostore Veleučilišta kako bi istražile potražnju za uslugom koju nude.

Osim što su se pozitivno iznenadile, zaradile su i svoje prve kovanice u automatu koje su odlučile darovati u humanitarne svrhe. Razradile su svoju ideju do detalja, stoga ni ne čudi da su stručni žiri na finalnom Demo Dayu ostavili bez teksta, zbog čega su i odnijele zasluženu nagradu od 50.000 kuna. Sada definitivno sumnje nema da će sa svojim Express Printom krenuti u osvajanje tržišta jer u njima, kažu, još od prije „čuči“ poduzetnički duh koji sada, uz pomoć ove nagrade i svih znanja i iskustava koje su tijekom programa dobile, napokon imaju priliku unovčiti i postati „prave“ poduzetnice.

(www.icv.hr, iv, foto: K. Toplak)