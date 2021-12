Nova GLOBE družina Gimnazije Petra Preradovića Virovitica priprema istraživački rad za međužupanijsku smotru i državno natjecanje

- PROMO -

GLOBE (The Global Learning and Observation to Benefit the Environment) je međunarodni edukativni i istraživački ekoprogram koji se provodi u osnovnim i srednjim školama. U Hrvatskoj se svake godine održava Smotra i natjecanje hrvatskih GLOBE škola. Nakon selekcije na međužupanijskoj razini, na državnu se razinu pozivaju ekipe GLOBE škola koje su u protekloj godini ostvarile najbolje rezultate.

Učenici Gimnazije Petra Preradovića Virovitica aktivno sudjeluju u projektu od 1998. godine i od tada ostvaruju iznimne rezultate na međužupanijskim smotrama i državnim natjecanjima. Svakodnevno mjere i bilježe vrijednosti temperature zraka, tlak zraka, koncentraciju nitrata i nitrita na školskim postajama duž potoka Ođenice, prate pupanje i žućenje listova jorgovana itd. Tijekom rada na projektu učenici Gimnazije Petra Preradovića su surađivali s učenicima iz virovitičkih Osnovnih škola Ivane Brlić Mažuranić i Vladimira Nazora te agropedološkim laboratorijem.

Prije pandemije, 2019. godine učenici i mentori Gimnazije Petra Preradovića sudjelovali su na 22. državnoj Smotri i natjecanju hrvatskih GLOBE škola. Osim stjecanja novih poznanstava i prijateljstva, proširivanja znanja iz GLOBE programa i sjajne zabave, natjecanje se sastojalo od orijentacijskog natjecanja i prezentiranja projekata. Učenici su predstavili projekt pod nazivom Antropogeni utjecaj na pH vrijednost tla u Virovitici iz područja pedologije. Orijentacijsko natjecanje traži dobro poznavanje sadržaja iz geografije, kemije, biologije, fizike, informatike, matematike, engleskog jezika te brzinu snalaženja u prostoru. Gimnazija Petra Preradovića Virovitica te je godine bila jedina srednja škola koja je primila priznanje za iznimno uspješno proveden i predstavljen projekt. U kategoriji od 17 srednjih škola u orijentacijskom natjecanju osvojili su 3. mjesto čime su potvrdili svoj kvalitetan rad u GLOBE programu. Tako su kao škola s dvije osvojene nagrade najuspješniji na području regionalnog centra Daruvar.

U pripremi je novi projekt kojeg će realizirati nova GLOBE družina koju čine učenice Arijana Babić, Nina Rajnović i Dorotea Hodak. U petak, 17. prosinca učenice su u pratnji svojih nastavnika biologije Ines Baškarad i Borne Louvara mjerili visinu i širinu stabala lipa (Tilia sp.) koja se nalaze oko virovitičkog parka. Učenice će utvrđivati prirast biomase stabala iduće dvije godine prema GLOBE protokolima. Nakon detaljne analize dobivenih rezultata i napisanog istraživačkog rada sudjelovat će na međužupanijskoj smotri i državnom natjecanju hrvatskih GLOBE škola.